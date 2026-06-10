Ai stat vreodată să te gândești cât de mult poate o simplă șapcă să schimbe complet o ținută? Ei bine, internetul a luat foc zilele acestea după ce o fotografie cu actorul Luke Evans a ajuns virală. Fără cămașă, într-o pereche de blugi cu aspect uzat și purtând o șapcă de piele în stil „daddy”, starul a reușit să împartă publicul în două tabere complet opuse.

https://x.com/POPin4k/status/2054128412462092489

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Părerile sunt împărțite pe rețelele sociale

De ce ne atrage atenția o astfel de apariție? Pentru că, dincolo de estetică, e vorba despre curajul de a purta ceva neconvențional. Iar reacțiile nu au întârziat să apară. Pe de o parte, o mulțime de femei au apreciat atitudinea relaxată și fizicul impecabil al actorului. Postarea de pe rețeaua X a strâns rapid peste 10.000 de aprecieri și sute de redistribuiri.

„Daddy Luke știe cum să mențină lucrurile interesante.” – Admirator anonim pe X

Un alt fan a glumit, scriind: „Nu știu dacă ar trebui să-l numim Zaddy sau Master”.

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Dar că lucrurile nu sunt doar roz. Cum se întâmplă mereu în mediul online, au existat și voci critice. Unii pur și simplu nu au digerat acest stil hipermasculin și ușor dur.

„Sunt cu adevărat dezgustat de asta.” – Critic anonim pe X

Ba chiar altcineva a adăugat scurt că actorul „arată groaznic”. Să fim serioase, gusturile nu se discută, dar atitudinea lui merită toată atenția.

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Istoricul aparițiilor extravagante

Numai că această pasiune pentru accesorii din piele nu a apărut peste noapte. Dacă dăm puțin timpul înapoi, ne amintim de apariția lui de la Met Gala 2026. Așa cum arată Theblast într-un material publicat recent, starul din „Frumoasa și Bestia” a purtat o ținută dramatică din piele maro ciocolatiu. Jacheta scurtă de tip bomber, plină de capse argintii, a atras toate privirile.

Și a asortat totul cu o cravată și o cămașă transparentă care îi lăsau abdomenul la vedere. O prietenă îmi spunea recent că bărbații ar trebui să fie mai curajoși cu moda, iar Luke chiar pare să îi urmeze sfatul.

De la piele la eleganță clasică

Iar versatilitatea lui stilistică este absolut evidentă. La premiile Tony, a lăsat șapca de piele acasă și a optat pentru un costum elegant de culoare fildeșului, cu o jachetă la două rânduri de nasturi și o cămașă albă impecabilă.

Asta nu înseamnă că a renunțat la a-și bucura fanii cu imagini din culise. Pe 8 iunie, a publicat o altă fotografie alb-negru, realizată în timpul pregătirilor pentru eveniment. Purtând doar pantaloni albi și un ceas de mână, a strâns peste 40.000 de aprecieri și aproape 1.000 de comentarii pe Instagram.

„Atâââât de chipeș.” – Fană pe Instagram

Un alt comentariu a remarcat că Evans afișează un „solid pachet de 8 mușchi” în această imagine.

Ce putem învăța noi de aici, chiar dacă nu purtăm șepci de piele și nici nu defilăm pe covorul roșu? Poate doar să purtăm ceea ce ne face să ne simțim bine în pielea noastră, indiferent de comentariile celor din jur. Până la urmă, decizia finală despre cum vrem să arătăm ne aparține exclusiv nouă. Rămâne de urmărit cu ce ținută ne va surprinde actorul la următorul mare eveniment monden.