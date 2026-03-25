Jennifer Aniston are o siluetă de invidiat, iar secretul ei pare să fie mai simplu decât și-ar imagina oricine. Actrița a dezvăluit că totul se rezumă la doar 15 minute, un interval de timp pe care îl consideră perfect pentru a fi eficientă. Da, ai citit bine, un sfert de oră este suficient pentru a se menține în formă datorită unui program de fitness numit Pvolve.

Antrenamentul care a cucerit-o

Pvolve este un program de fitness cu impact redus, care o ajută pe actriță să se mențină în formă atât acasă, cât și atunci când călătorește. Clasele, care pot fi urmărite online sau practicate în săli din orașe precum New York, Nashville sau Chicago, includ sesiuni de sculptare, cardio, antrenament cu greutăți și recuperare. Noutatea constă în seria Express, cu sesiuni de doar 15 minute.

Iar Jennifer Aniston este absolut îndrăgostită de această eficiență. „Ador un antrenament rapid. Chiar și o parte a corpului de care mă tem – cum ar fi fesierii – o pot lucra în acest interval de timp. Aceste sesiuni de 15 minute pot lucra întregul corp într-un timp scurt, ceea ce schimbă regulile jocului. Îmi place și faptul că poți transpira frumos în timpul lor”, a mărturisit actrița.

Recomandari Jennifer Aniston dezvăluie secretul pentru creșterea părului sănătos

Simplu și eficient.

Gustări rapide și sănătoase

Dar ce faci când vine vorba de mâncare după un efort fizic, fie el și scurt? Ei bine, și aici organizarea este cheia. Jennifer Aniston nu lasă nimic la voia întâmplării și preferă să aibă mereu la îndemână opțiuni sănătoase, pentru a evita tentațiile.

„Sunt o persoană care își pregătește mesele în avans, ceea ce e important pentru mine, altfel aș ronțăi doar prostii. Ador rondelele de orez cu unt de nuci și jeleu. Uneori le mănânc cu unt de arahide pudră, alteori merg pe varianta clasică, fie cu unt de arahide, fie cu unt de migdale”, explică ea. Si, pe bune, soluția ei pentru o gustare proteică în mașină este cel puțin neașteptată. „si, țin ouă fierte tari în frigider. Oricât de urât ar mirosi, îmi place să iau câteva cu mine în mașină pentru când am nevoie de o gustare.”

Recomandari Martha Stewart dezvăluie la 84 de ani secretul ținutelor care se potrivesc oricui

Look impecabil după sală

Când programul este încărcat, fiecare minut contează. După un antrenament rapid, urmează, firesc, o aranjare la fel de rapidă. Actrița are un truc simplu pentru a arăta impecabil într-un timp record, bazându-se pe două elemente esențiale.

„Totul se rezumă la părul meu și la ochelarii de soare. Dacă vin de la antrenament, aplic puțin șampon uscat la rădăcini, puțin ulei la vârfuri și usuc cu foehnul șuvițele care încadrează fața. După asta, am și plecat!”, a concluzionat Aniston.