Dacă măsurați minutele de plajă după temperatura aerului, ghidul medicului Mihail Pautov vă va schimba perspectiva: riscul real pentru piele se determină prin indicele UV, iar la un nivel de 11 sau mai mare, arsurile pot apărea în mai puțin de 10 minute.

O zi răcoroasă nu înseamnă automat o zi sigură pentru expunerea la soare. Medicul atrage atenția că indicele UV arată intensitatea radiațiilor ultraviolete care ajung la suprafața Pământului și că acesta contează mai mult decât temperatura când evitați arsurile solare, îmbătrânirea prematură a pielii și riscul de cancer de piele.

Pentru expunerea scurtă, pe care mulți o asociem cu vitamina D, intervalele sigure variază în funcție de acest indice. La UV 0-2 (risc scăzut), 20-30 de minute fără protecție sunt considerate sigure pentru sinteza vitaminei D. La UV 3-5 (risc moderat), arsurile pot apărea după circa 30 de minute, iar expunerea neprotejată pentru vitamina D ar trebui limitată la 10 minute.

Mulți leagă radiațiile UV de temperatură, deși cele două nu spun același lucru, potrivit Cancan. Simțiți vânt sau o vreme suportabilă și totuși pielea poate fi într-o zonă de risc.

La un indice UV de 6-7, riscul devine ridicat și pielea se poate arde în 15-25 de minute, mai ales în jurul prânzului. Recomandarea este clară: cremă cu SPF 30 sau mai mare, pălărie și ochelari de soare. Dacă indicele urcă la 8-10 (risc foarte ridicat), arsurile pot apărea în mai puțin de 15 minute, iar protecția necesită SPF 50 și îmbrăcăminte specială.

Indicele UV și impactul său asupra pielii

Mihail Pautov, medic, explică de ce verificarea indicelui UV înainte de a petrece timp în aer liber ar trebui să devină un reflex de vară.

Mihail Pautov indică și intervalul în care expunerea este mai blândă pentru majoritatea persoanelor.

„Dimineața, atunci când indicele UV se situează între 0 și 2, nivelul de risc este scăzut. În această perioadă, expunerea la soare este considerată sigură pentru majoritatea persoanelor, iar aproximativ 20-30 de minute fără protecție pot fi suficiente pentru stimularea producției de vitamina D, în funcție de tipul de piele.”

Cum să te protejezi la un indice UV ridicat

De la UV 6 în sus, abordarea se schimbă. Nu mai este vorba despre „mai stau puțin”, ci despre cât de repede reacționează pielea. La 6-7, fereastra până la arsură scade la 15-25 de minute. La 8-10, scade sub 15 minute. Iar la 11 sau peste, evitați pe cât posibil expunerea directă.

Mihail Pautov, medic, rezumă scenariul cel mai strict, cel în care protecția completă nu mai este opțională.