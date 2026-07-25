La 100 de grame, carnea de bizon vine cu 159 de calorii și 9 grame de grăsime totală. Carnea de vită 90% slabă urcă la 185 de calorii și 13 grame de grăsime pentru aceeași cantitate.

Asta înseamnă o variantă mai ușoară. Mai potrivită pentru mesele în care vrei proteină, dar te uiți și la grăsimile saturate. Bizonul este recomandat de nutriționiști ca alternativă pentru persoanele atente la sănătatea cardiovasculară sau la nivelul glicemiei, inclusiv pentru cele cu rezistență la insulină ori prediabet.

În viața reală, alegerea nu stă doar între „mai sănătos” și „mai gustos”. Poate că el vrea friptura clasică. Ea caută o carne mai slabă pentru mesele de zi cu zi. Compromisurile apar repede la raft. Carnea de vită rămâne mai accesibilă ca preț și mai ușor de găsit în magazine, în timp ce bizonul intră mai degrabă în categoria alternativelor pentru o nișă atentă la calorii, grăsimi și controlul glicemiei.

Nutrițional, bizonul nu vine cu un minus important față de vită. Oferă niveluri comparabile de vitamina B12, fier, zinc și seleniu. Pe porție are chiar un conținut de proteine ușor mai mare. Această combinație îl face atractiv pentru cei care vor să reducă din grăsime fără să piardă din aportul de proteine și minerale. Mediafax

„Ambele tipuri de carne rămân surse valoroase de proteine și minerale esențiale. Alegerea potrivită depinde, în cele din urmă, de obiectivele individuale de sănătate ale fiecărei persoane.” NO SUGAR ADDED ALMOND - Ciocolata fara zahar cu migdale (cu indulcitori) Cumpără acum

Citatul de mai sus îi aparține lui Jamie Baham, expert nutriționist, citată de Real Simple. El rezumă bine diferența: nu există o singură alegere bună pentru toată lumea.

Carnea de bizon scade caloriile și grăsimile saturate

Când merită bizonul? Mai ales când prioritatea este să reduci din calorii și grăsimi saturate, fără să renunți la proteine. Aici stă câștigul concret: 159 de calorii față de 185 și 9 grame de grăsime față de 13, la o porție de 100 de grame.

Vita rămâne însă o opțiune recomandată pentru copii și sportivi. Mai adaugă și avantajul practic. Este mai accesibilă ca preț și mai ușor de găsit în magazine decât carnea de bizon.

Cum gătești corect carnea de bizon

La gust, bizonul este descris ca fiind mai blând și ușor dulceag. Se gătește mai repede decât vita, tocmai pentru că are mai puțină grăsime. Recomandarea este să fie servit la un grad mediu de coacere. Detaliul ăsta contează. Dacă îl gătești prea mult, riști să pierzi exact textura plăcută pentru care îl alegi.

Poate funcționa ca alternativă la friptura clasică atunci când vrei o masă mai ușoară, dar tot sățioasă. Dacă scopul principal rămâne bugetul sau disponibilitatea din magazine, vita va fi în continuare alegerea mai simplă.

Data viitoare când compari la raft, reperul util rămâne acesta: bizonul coboară la 159 de calorii și 9 grame de grăsime la 100 de grame, iar vita 90% slabă ajunge la 185 de calorii și 13 grame.