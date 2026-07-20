Adolescenții care aud la o petrecere sau la un festival „doar acum o dată” sunt ținta directă a noii campanii antidrog lansate de Poliția Română, care renunță la imaginile șocante și mută atenția pe momentul în care începe totul: prima doză și încrederea folosită ca momeală.

Poliția Română schimbă, de fapt, felul în care vorbește cu tinerii. În locul cazurilor-limită, mesajul pornește de la o situație recognoscibilă pentru cineva care se simte „normal, între prieteni, în control”, dar care poate deveni rapid client pentru o piață ilegală estimată în Uniunea Europeană la cel puțin 31 de miliarde de euro, potrivit analizei din 2024 a Agenției UE privind Drogurile și Europol.

Miza e simplă și apăsată exact unde doare: campania încearcă să spargă ideea că un consum ocazional rămâne mereu sub control și să arate cine câștigă, de fapt, din acel „hai, relaxează-te”. Pentru părinți, mesajul util e altul decât în campaniile vechi: discuția nu mai pornește doar de la frică, ci de la manipularea din grup și de la faptul că primul pas poate veni de la cineva cunoscut, nu de la un străin.

În clipul campaniei, instituția explică direct de ce vechile imagini extreme nu mai funcționau la fel de bine. Poliția Română spune:

„Hai să fim sinceri. Ți s-a spus de 1.000 de ori că drogurile distrug vieți și de fiecare dată ai dat skip. Nu pentru că nu-ți pasă, ci pentru că ți se arată mereu cazul extrem: cineva a ajuns la capătul drumului, o viață deja distrusă. Și tu te uiți la tine, normal, între prietenii tăi, în control, și zici, pe bună dreptate: «Ăsta nu sunt eu». Și ai dreptate. Nu ești, încă. Dar toți încep exact ca tine.” Diuretix Cumpără acum

Aici e și schimbarea de ton pe care o vezi imediat: nu ți se arată doar finalul, ci începutul. Iar pentru un părinte care încearcă să nu sune intruziv, exact asta poate deschide conversația mai realist decât o sperietoare abstractă.

Statistici îngrijorătoare privind consumul de droguri în România

Dimensiunea problemei explică de ce campania vine acum. Potrivit celui mai recent Raport național privind situația drogurilor, 6,2% dintre elevii de 16 ani din România, adică aproape 1 din 16, au consumat cel puțin o dată un drog ilegal, iar alți 4% au consumat în ultimul an. În 2024, spitalele din România au raportat 2.995 de urgențe medicale asociate consumului de droguri, iar peste 80% dintre pacienți aveau sub 35 de ani.

Și consecințele cele mai grele au crescut. În 2024 au fost înregistrate 47 de decese asociate consumului de droguri, iar în 40 dintre cazuri legătura a fost directă. Aceste decese directe au urcat cu 60% față de anul precedent.

Mesajul nou pune reflectorul pe manipulare, nu pe șoc

În al doilea fragment central al campaniei, Poliția Română mută atenția de la substanță la mecanismul social prin care ajunge la tine. Cum relatează Libertatea, ideea-cheie este că prima ofertă vine adesea dintr-un cerc de încredere, iar la capătul lanțului este un traficant care transformă acel moment într-un câștig.

Poliția Română formulează asta fără ocol:

„Așa că hai să vorbim despre tine. Primul drog nu ți-l întinde un dușman. Ți-l dă cineva în care ai încredere. Într-o seară normală, între prieteni, cu un «Hai, relaxează-te, nu pățești nimic». Iar la celălalt capăt, cineva pe care nu l-ai văzut niciodată pune banii în buzunar. Pentru el nu ești copilul nimănui. Ești cifră de afaceri, atât. Nu te vrea fericit, te vrea dependent. Cu cât rămâi mai mult, cu atât câștigă mai bine.”

Practic, campania încearcă să le dea tinerilor o replică mentală scurtă pentru momentul de presiune din grup: întrebarea „cine câștigă?”. Nu promite că tentația dispare, dar schimbă cadrul. Dintr-un gest care pare „între noi”, într-un mecanism de piață în care altcineva încasează.

Și cifrele din zona de combatere arată cât de mare este rețeaua pe care o alimentează consumul. În 2025 au fost confiscate peste 3.102 kilograme de droguri, aproape de trei ori mai mult decât în anul precedent. Din total, peste 1.090 de kilograme au fost droguri de mare risc, iar peste 2.012 kilograme au fost droguri de risc, în principal canabis. Au mai fost ridicate 53.820 de comprimate și 3.682 de doze de LSD.

În același an, procurorii DIICOT au avut de soluționat 37.419 dosare de trafic ilicit. Au soluționat peste 13.400 de cauze și au trimis în judecată 3.397 de inculpați, dintre care 1.472 se aflau în arest preventiv.

Poliția Română mai transmite în clip că accentul nu cade pe vânarea consumatorului, ci pe cei care câștigă bani din dependență. Mesajul instituției este:

„Noi, Poliția Română, n-am venit să te vânăm pe tine. Pe tine te vrem întreg. Îi vrem pe cei care se îmbogățesc din asta.”

Campania nu precizează unde va fi difuzată, cât va dura sau dacă este dublată de acțiuni în școli. Dar linia ei e deja clară: în locul imaginilor care îi fac pe tineri să se detașeze, încearcă să îi facă să recunoască scena familiară în care începe presiunea.

Ultima replică din clip condensează tot mesajul într-o întrebare scurtă: „Cine câștigă?”.