Când temperaturile exterioare sunt extreme, impulsul de a bea rapid un pahar cu apă foarte rece pare firesc. Medicii avertizează însă că acest gest poate face mai mult rău decât bine: destabilizează organismul, iar la persoanele vulnerabile poate declanșa creșteri bruște de tensiune, crampe, dureri de cap sau chiar colaps.

Recomandarea este mult mai simplă: beți lichidele treptat și, ideal, la temperatura camerei. Acest aspect este important în perioadele calde, cum ar fi vara anului 2026, când multe locuințe din România devin greu de suportat din cauza căldurii, iar tentația de a compensa cu băuturi foarte reci este mare.

Problema nu este disconfortul. Deshidratarea apare când organismul pierde mai multe lichide decât primește. Transpirația nu mai răcește eficient corpul, iar temperatura normală devine mai greu de menținut. În forme severe, pot apărea probleme renale, urinare, crize și hipovolemie, scăderea volumului de sânge, o stare care poate deveni letală.

Șocul termic: de ce apa foarte rece vă poate face rău

Dacă veniți din soare și beți brusc multă apă cu gheață, corpul primește un șoc termic. Medicul Goran Milosavljević, de la Instituția de Medicină de Urgență din Belgrad, explică limpede ce se întâmplă.

„Șocul apare atunci când se consumă apă prea rece, cu gheață sau foarte răcoritoare. Pentru persoanele hipertensive, această practică poate duce la o creștere bruscă a tensiunii arteriale.” -22% Mops German ETS 350 mm Cumpără acum

Efectele nu se opresc aici. Consumul rapid al unei cantități mari de apă rece poate provoca crampe puternice, dureri de cap intense sau senzația de „înghețare a creierului”, mai ales dacă aveți migrene, probleme gastrice sau sinuzită. Dacă știți că vă doare capul ușor de la rece, tratați serios acest detaliu, nu ca pe o simplă neplăcere de vară.

La persoanele cu afecțiuni cardiovasculare, riscul este și mai mare. Dr. Snežana Bašic, cardiolog, a atras atenția că băutura foarte rece poate crea probleme. La fel, trecerea bruscă dintre aerul condiționat și căldura de afară poate fi problematică.

„La persoanele cu probleme cardiovasculare, consumul brusc de apă rece sau trecerea rapidă dintr-un spațiu rece într-unul cald poate provoca spasme. La pacienții cu angină pectorală, vasele de sânge rigide se dilată și se contractă greu, ceea ce poate cauza scăderea tensiunii și chiar colaps.”

Cum să vă răcoriți eficient și în siguranță

Prima regulă este să nu turnați dintr-o dată în dumneavoastră un pahar mare cu apă rece. Medicul Goran Milosavljević recomandă un gest mult mai blând cu organismul: clătiți-vă fața cu apă călduță și beți lichide treptat. Sună contraintuitiv, dar exact asta ajută corpul să se stabilizeze mai bine.

Potrivit Libertatea, același medic spune că pot ajuta și soluțiile saline ușoare, alimentele ușor sărate sau fructele reci, cum sunt piersicile. Aici este necesară măsură: sursa nu precizează ce cantitate de soluție sărată este potrivită și nici o doză exactă de sare. Rămâne valabilă ideea de bun-simț, nu excesul.

„Nu este rău să luați o soluție sărată sau alimente ușor sărate. De asemenea, fructele pot ajuta, cum ar fi un piersic rece, care este foarte răcoritor.”

Dacă doriți o variantă practică pentru o zi sufocantă, începeți cu înghițituri mici de apă la temperatura camerei. Apoi adăugați o gustare ușor sărată sau un fruct rece din frigider, nu din congelator. Este o diferență mică, dar pentru corp contează.

Semnele la care să fiți atenți înainte să ajungeți la epuizare

Datele publicate nu listează primele semne ale hipovolemiei, dar arată clar cât de serioasă poate deveni deshidratarea severă. Nu amânați hidratarea până când vă simțiți rău. Dacă aveți deja migrene, hipertensiune, angină pectorală, probleme gastrice sau sinuzită, intrați în categoria celor care ar trebui să evite și mai atent apa foarte rece băută rapid.

Chiar și fără un diagnostic, regula utilă rămâne aceeași: beți treptat pe parcursul zilei, nu doar când senzația de sete devine puternică. Sursa nu oferă o cantitate optimă exactă și nici un interval clar în minute sau ore, deci nu ar fi corect să stabilim un număr universal. Știm sigur mecanismul: dacă pierdeți mai multe lichide decât consumați, corpul nu mai poate regla eficient temperatura.

Greșeala din casă care face aerul și mai greu de suportat

Canicula nu se simte doar pe stradă. În multe locuințe, instinctul de a deschide larg ferestrele și ușile la prânz, când afară sunt peste 35 de grade Celsius la umbră, agravează căldura din interior. Aerul fierbinte intră și înlocuiește aerul mai răcoros adunat peste noapte.

Specialiștii în eficiență termică citați de Express.uk explică concret mecanismul: „În momentul în care deschizi geamurile în mijlocul zilei, permiți maselor de aer fierbinte să pătrundă în locuință, înlocuind aerul mai răcoros captat pe timpul nopții.”

Mai este un aspect. Dacă ferestrele stau în plin soare fără protecție, radiațiile trec prin sticlă și încălzesc interiorul, la fel ca într-o seră. Soluția cu cel mai mare efect este umbrirea din exterior, nu doar o perdea subțire înăuntru.

Experții citați de aceeași publicație spun clar: „Ecranele montate pe exteriorul geamului sunt cele mai eficiente, deoarece opresc energia termică înainte ca aceasta să intre în casă.”

Cea mai simplă rutină pentru o zi de caniculă

Dacă doriți să treceți mai ușor peste zilele foarte fierbinți, gândiți totul în doi pași. Mai întâi, beți lichide la temperatura camerei, în cantități mici și repetate, nu apă cu gheață dată pe gât dintr-o dată. Apoi, țineți căldura afară: nu deschideți geamurile în miezul zilei și protejați ferestrele expuse la soare.

Acest lucru nu rezolvă vara dintr-un foc, dar scade riscul de șoc termic, crampe, dureri de cap și disconfortul apăsător din casă. Iar dacă aveți hipertensiune, angină pectorală, migrene, sinuzită sau probleme gastrice, tocmai aceste detalii aparent mici merită luate în serios chiar de azi.