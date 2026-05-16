Secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., în vârstă de 72 de ani, a lăsat deoparte costumul oficial pentru o sesiune de antrenament alături de legendarul Arnold Schwarzenegger. Cei doi au fost surprinși la celebra sală Gold’s Gym din Venice Beach, demonstrând că vârsta este doar un număr când vine vorba de mișcare și vitalitate.

Recomandari Imaginile virale cu actrița Sydney Sweeney. Detaliul care a stârnit controverse pe internet

Te-ai întrebat vreodată cum reușesc unii oameni să rămână atât de activi și conectați chiar și la pensie? Ei bine, dincolo de statutul lor public, această întâlnire subliniază o idee simplă pe care o putem aplica și noi zi de zi. Prieteniile vechi și grija pentru propriul corp contează enorm. Și, să fim sincere, dacă ei găsesc timp pentru sport la 70 și ceva de ani, noi putem strecura o jumătate de oră de mișcare în programul nostru aglomerat.

Prietenie dincolo de diferențe

Imaginea a fost distribuită chiar de Kennedy pe rețelele sociale, însoțită de un mesaj scurt. După cum a relatat joi publicația Independent într-un material recent, fotografia îi arată pe cei doi bărbați zâmbind într-o încăpere plină de echipamente grele. Iar prietenia lor nu este deloc una nouă. Au fost chiar rude prin alianță, pe vremea când starul din Terminator era căsătorit cu Maria Shriver, verișoara lui Kennedy.

Numai că lucrurile devin și mai interesante când ne uităm la dinamica dintre ei. Deși au viziuni politice foarte diferite, legătura lor umană primează absolut.

„Nu sunt de acord cu totul din punct de vedere al politicilor, dar îmi place de el ca om. Adică, este fantastic.” – Arnold Schwarzenegger, actor și fost guvernator

Actorul a explicat că mereu îl va susține pe Kennedy, amintindu-și cum acesta l-a ajutat în trecut. Între timp, Kennedy, care conduce inițiativa administrației Trump numită „Make America Healthy Again”, nu este la prima apariție de acest gen. El a mai stârnit reacții în luna februarie, când a apărut într-un montaj video antrenându-se la bustul gol alături de cântărețul Kid Rock, pedalând furios pe o bicicletă statică.

Recomandari Arnold Schwarzenegger surprins cu iubita misterioasă. Cine e femeia de lângă el de 10 ani

Ce putem învăța din rutina lor

Chiar dacă nu mergem la o sală celebră din California, ideea de a avea un partener de antrenament este o strategie excelentă pentru oricine. Iată câteva trucuri pe care le poți folosi și tu:

Recomandari Arnold Schwarzenegger i-a făcut cadou ginerelui Chris Pratt

Găsește o prietenă cu care să mergi la sală sau la o simplă plimbare rapidă prin parc, măcar de două ori pe săptămână.

Stabilește zile fixe pentru mișcare. responsabilitatea față de altcineva te ajută enorm să nu renunți.

Lasă discuțiile stresante la ușă și concentrează-te strict pe starea ta de bine.

Un mic truc pe care îl aplic și eu (și funcționează de minune) este să îmi pregătesc hainele de sport de seara. Așa, dimineața, scuza lipsei de timp dispare pur și simplu.

Rămâne de urmărit dacă oficialul american va continua această campanie atipică de promovare a sănătății prin antrenamente alături de alte celebrități. Până la urmă, un stil de viață activ necesită consecvență pe termen lung, iar decizia de a face mișcare îți aparține în totalitate în fiecare zi.