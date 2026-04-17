După șase ani de tăcere, Grasu XXL a vorbit pentru prima dată despre divorțul de Laura Andreșan. Rapperul și fosta sa parteneră, cu care a avut o relație de 12 ani, s-au despărțit în 2020, la scurt timp după nașterea fiicei lor, Maria. Invitat în podcastul „Fain și Simplu” al lui Mihai Morar, artistul (pe numele său real Dragoș Nechifor) a făcut dezvăluiri neașteptate despre unul dintre cele mai grele momente din viața sa.

Un cutremur mult mai puternic

Separarea a fost cu atât mai dificilă cu cât la mijloc se afla un copil. Artistul a descris acea perioadă ca fiind una de o intensitate copleșitoare, marcată de sentimente de vinovăție. Nu a fost o simplă despărțire, ci un adevărat șoc emoțional.

„O despărțire e mult mai intensă atunci când apare un copil și totul se întâmplă în același timp. E ca un cutremur, ca o furtună mult mai puternică decât atunci când doi oameni se separă după ani de relație. Când e un copil la mijloc apar sentimente de vinovăție, de ambele părți. Nu vreau să spun că a fost vina cuiva, nu asta contează, dar e o dinamică mult mai profundă și mai dureroasă”, a afirmat Grasu XXL.

Decizia care a schimbat totul

Care a fost, până la urmă, punctul de ruptură? Rapperul a mărturisit că, din partea lui, ar fi continuat relația, însă decizia finală i-a aparținut Laurei. Momentul a fost devastator pentru el, comparându-l cu o experiență de la 13 ani, când a simțit moartea aproape.

„Spuneam că am simțit moartea aproape, bine, aveam 13 ani atunci și nu eram atât de conștient, însă momentul acesta a fost, fără îndoială, cel mai greu din viața mea. Acum ne-am obișnuit. Eu aș fi rămas, dar Laura a spus că nu se mai poate”, a continuat el.

„Laura a fost mai matură”

Deși ar fi fost dispus să facă un compromis de dragul familiei, Grasu XXL recunoaște acum că decizia Laurei a fost cea corectă. Privind în urmă, artistul consideră că un mediu tensionat nu ar fi fost benefic pentru creșterea fiicei lor. Iar maturitatea fostei sale partenere a fost esențială.

„Da, aș fi făcut acel compromis de dragul copilului, însă acum îmi dau seama că ar fi fost complet greșit. Laura a fost mai matură și a spus: „Nu suntem bine și nu e în regulă ca un copil să crească într-un astfel de mediu””, a precizat el.

Și avea dreptate.

Dar, în ciuda dificultăților, cei doi au reușit să mențină o relație civilizată pentru fiica lor. „Nu mai contează ce a fost între noi, important e că a avut maturitatea să spună „Gata, ajunge”. A fost greu, nu e ușor nici acum, există momente dificile, dar dragostea pentru copil și valorile comune ne-au ajutat. Nu au existat conflicte majore în privința ei, de fiecare dată am fost pe aceeași lungime de undă”.

Versiunea Laurei: „Dacă nu plecam, mă anihilam”

Într-o declarație mai veche, Laura Andreșan a oferit propria perspectivă, confirmând că ea a fost cea care a inițiat despărțirea. Decizia a venit într-un context personal extrem de dificil, marcat de doliu și de provocările perioadei postpartum, când simțea că se pierde pe sine.

„Sper să nu rănesc pe nimeni, în special pe Dragoș și pe Maria când o să fie mai mare. Când va fi mai mare și va vedea înregistrarea asta, o să știe. Eu l-am părăsit pe Dragoș. Eu am plecat, eu am vrut separarea, divorțul, eu am luat decizia”, a dezvăluit Laura Andreșan în trecut. Ea a adăugat: „În momentul despărțirii eram în postpartum. Tata murise, a fost un doliu groaznic. Noi deja eram în certuri. Eu, dacă nu plecam în acel moment, mă anihilam. Era opțiunea mea“.