Google folosește cookie-uri și date pentru a-și livra și menține serviciile, dar și pentru a urmări întreruperile și a proteja utilizatorii de spam, fraudă și abuzuri. La prima vedere, ai de ales între a accepta totul sau a refuza, însă lucrurile stau putin diferit în funcție de ce buton apeși.

Ce se întâmplă cu informațiile tale?

Indiferent de alegerea făcută, compania folosește datele pentru a „livra și menține serviciile Google” și pentru a „urmări întreruperile și proteja împotriva spamului, fraudei și abuzurilor”. sunt funcțiile de bază. La acestea se adaugă și scopul de a „măsura interacțiunea cu publicul și statisticile site-ului pentru a înțelege cum sunt utilizate serviciile noastre și pentru a îmbunătăți calitatea acestora”.

Opțiunea „Accept all” pe înțelesul tuturor

Dar ce se întâmplă, pe bune, dacă apeși butonul „Accept all”? Ei bine, aici intervine partea de personalizare. Dacă ești de acord, Google va folosi cookie-uri și date și pentru a „dezvolta și îmbunătăți noi servicii”, a „livra și măsura eficiența reclamelor”, a „afișa conținut personalizat, în funcție de setările tale” și, fireste, a „afișa reclame personalizate, în funcție de setările tale”.

Practic, totul devine croit pe tine. Compania explică faptul că „conținutul și reclamele personalizate pot include, si, rezultate mai relevante, recomandări și anunțuri personalizate bazate pe activitatea anterioară din acest browser, cum ar fi căutările anterioare pe Google”.

Scenariul refuzului total

Iar dacă alegi să spui „Nu”?

În acest caz, lucrurile se schimbă. Dacă selectezi opțiunea „Refuză tot”, Google precizează că „nu va utiliza cookie-uri pentru aceste scopuri suplimentare”. Asta nu înseamnă că scapi de reclame, ci doar că ele nu vor mai fi personalizate în funcție de activitatea ta. E drept că vei vedea în continuare reclame, dar ele vor fi influențate doar de „conținutul pe care îl vizualizezi în prezent și de locația ta generală”.

Și conținutul pe care îl vezi va fi mai generic. Acesta va fi „influențat de lucruri precum conținutul pe care îl vizualizezi în prezent, activitatea din sesiunea ta activă de Căutare și locația ta”.

Controlul este (parțial) la tine

Dincolo de cele două butoane principale, există și o a treia cale, mai nuanțată. Prin selectarea opțiunii „Mai multe opțiuni”, poți vedea informații suplimentare și poți gestiona setările de confidențialitate într-un mod mai granular.

Compania menționează (destul de discret, ce-i drept) că poți vizita oricând adresa g.co/privacytools pentru a vedea și mai multe detalii despre cum poți gestiona aceste setări.