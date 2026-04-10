Fiecare click pe care îl dai online lasă o urmă, iar Google tocmai a clarificat ce face cu aceste informații. Compania folosește cookie-uri și date pentru a-și menține serviciile funcționale, dar și pentru a dezvolta unele noi. activitatea ta online este motorul care alimentează gigantul tech.

La ce folosesc, pe bune, datele tale?

La prima vedere, explicațiile par simple și tehnice. Google susține că folosește datele pentru a „livra și menține serviciile Google” și pentru a „urmări întreruperile și a proteja împotriva spamului, fraudei și abuzului”. E drept că fără o astfel de monitorizare, experiența online ar fi probabil un haos. Dar lucrurile stau puțin diferit când intrăm în zona de marketing.

Pe lângă aspectele de securitate, compania vrea să înțeleagă exact cum sunt folosite serviciile sale. O face pentru a „măsura implicarea audienței și statisticile site-ului”, cu scopul declarat de a „îmbunătăți calitatea acestor servicii”.

Mai mult decât simple statistici

Aici începe partea cu adevărat interesantă pentru utilizatorul de rând. Te-ai întrebat vreodată de ce reclamele par să-ți citească gândurile? Ei bine, dacă alegi opțiunea „Acceptă tot”, permiți companiei să folosească datele și pentru a „dezvolta și îmbunătăți noi servicii”.

Și, fireste, pentru a face bani.

Iar asta se traduce prin „livrarea și măsurarea eficienței reclamelor”. Google vrea să știe dacă anunțurile pe care ți le arată te conving să cumperi ceva. Informațiile colectate ajută la afișarea de „conținut personalizat, în funcție de setările tale” și, cel mai important, de „reclame personalizate, în funcție de setările tale”.

Personalizarea e cheia, dar cu ce preț?

Conținutul și reclamele personalizate se bazează pe „activitatea anterioară din acest browser, cum ar fi căutările anterioare pe Google”. Asta înseamnă că tot ce ai căutat vreodată (de la rețete de clătite la vacanțe exotice) poate fi folosit pentru a-ți contura un profil de consumator. Google menționează că folosește cookie-uri și date pentru a „adapta experiența pentru a fi adecvată vârstei, dacă este relevant”.

O alegere cu două tăișuri.

Numai că există și o alternativă. Butonul „Respinge tot” schimbă complet regulile jocului. În acest caz, Google declară că nu va folosi cookie-uri pentru aceste „scopuri suplimentare”.

Ce se întâmplă dacă refuzi totul

Cum vine asta, primești conținut nepersonalizat? Exact. Compania explică: „Conținutul nepersonalizat este influențat de lucruri precum conținutul pe care îl vizualizați în prezent, activitatea din sesiunea dvs. activă de Căutare și locația dvs.”. Chiar și reclamele vor fi nepersonalizate, fiind influențate doar de „conținutul pe care îl vizualizați în prezent și de locația dvs. generală”.

Pentru cei care vor mai mult control, fără a accepta sau a respinge totul în bloc, există și secțiunea „Mai multe opțiuni”. Acolo poți găsi informații suplimentare, inclusiv „detalii despre gestionarea setărilor de confidențialitate”. Toate aceste setări pot fi vizitate oricând și la adresa g.co/privacytools.