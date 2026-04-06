V-ați întrebat vreodată ce se ascunde, de fapt, în spatele banalului click pe butonul „Accept all” de la Google? Compania folosește cookie-uri și date pentru o multitudine de scopuri, de la funcționarea de bază a serviciilor sale până la afișarea de reclame personalizate. un troc: servicii gratuite în schimbul informațiilor tale.

Servicii gratuite, dar cu ce preț?

La prima vedere, lucrurile par simple. Google declară că utilizează datele pentru a „livra și menține serviciile Google”. Asta include activități esențiale precum monitorizarea întreruperilor de funcționare și protejarea utilizatorilor „împotriva spam-ului, fraudei și abuzurilor”. Practic, fără o minimă colectare de date, motorul de căutare sau Gmail nu ar putea funcționa corect.

Mai mult, datele ajută la „măsurarea interacțiunii publicului și a statisticilor site-ului pentru a înțelege cum sunt utilizate serviciile noastre și pentru a îmbunătăți calitatea acestora”. E drept că sună corporatist, dar traducerea e simplă: Google vrea să știe ce butoane apeși și pe ce pagini petreci timp pentru a-și face produsele mai bune. Sau, cel puțin, mai atractive.

Motorul din spatele reclamelor

Și aici lucrurile devin cu adevărat interesante. Dacă alegi opțiunea „Accept all”, Google va folosi cookie-uri și date pentru a „dezvolta și îmbunătăți noi servicii”, dar mai ales pentru a „livra și măsura eficacitatea reclamelor”. Cum vine asta, mai exact? Simplu. Pe baza datelor tale, ți se vor afișa „conținut personalizat” și „reclame personalizate”, totul în funcție de setările tale.

Conținutul și reclamele personalizate pot include, si, rezultate mai relevante, recomandări și anunțuri adaptate pe baza activității anterioare din acest browser, cum ar fi căutările anterioare pe Google. Practic, căutarea ta de acum o săptămână pentru o mașină de tuns iarba se poate transforma în reclame la unelte de grădinărit timp de o lună. Asta e personalizarea.

Un schimb perfect echilibrat, la prima vedere.

Ce se întâmplă dacă refuzi totul?

Dar ce se întâmplă dacă alegi opțiunea „Reject all”? Ei bine, Google spune clar că „nu va utiliza cookie-uri în aceste scopuri suplimentare”. Vei vedea în continuare conținut și reclame, numai că acestea nu vor mai fi personalizate. Conținutul nepersonalizat este influențat de factori precum „conținutul pe care îl vizualizați în prezent, activitatea din sesiunea de căutare activă și locația dvs.”.

Iar reclamele nepersonalizate sunt influențate de „conținutul pe care îl vizualizați în prezent și de locația dvs. generală”. dacă ești în București și citești despre mașini, vei primi probabil o reclamă la un dealer auto din zonă, indiferent dacă ai căutat sau nu mașini în trecut.

Până la urmă, controlul rămâne la utilizator. Google menționează că poți selecta „Mai multe opțiuni” pentru a vedea informații suplimentare, inclusiv detalii despre gestionarea setărilor de confidențialitate, sau poți vizita oricând pagina g.co/privacytools.