Astăzi este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România, gazda emisiunii MasterChef, însă puțini își amintesc debutul ei. La doar 19 ani, Gina Pistol pășea pentru prima dată într-un platou de televiziune, ca invitată în emisiunea „Noaptea târziu cu Mircea Badea și Oreste”. Apariția a venit la scurt timp după ce pozase în celebra revistă pentru bărbați, Playboy.

Fără bancuri cu blonde, te rog

Chiar dacă la prima vedere părea timidă, Gina nu s-a sfiit să-și impună punctul de vedere încă de la început. Cu părul scurt și ondulat, îmbrăcată cu un maieu decoltat cu paiete, o fustă midi și cizme negre lucioase, tânăra de 19 ani a avut o replică memorabilă. Când Mircea Badea a încercat să aducă în discuție bancurile cu blonde, Gina l-a oprit imediat.

„Te rog frumos, fără bancuri cu blonde”, i-a spus ea direct.

Recomandari Gina Pistol vorbește despre fiica ei Josephine: Ce spune despre inteligența emoțională a micuței

V-ați fi așteptat la atâta siguranță de sine de la o tânără aflată la prima ei experiență televizată? Cert e că momentul a demonstrat că, dincolo de emoții, avea deja o personalitate puternică.

De la „rățușca cea urâtă” la lebădă

Discuția a continuat pe un ton mai personal, atingând subiectul copilăriei. Gina Pistol a povestit că, până la o anumită vârstă, nu se considera deloc o fată atrăgătoare. Ba chiar a recunoscut că în copilărie le cânta tuturor piesa „Lie ciocârlie” a Mariei Ciobanu, fredonând chiar și câteva note în emisiune.

„Când eram mică mă consideram urâtă. Băieții nu-mi acordau încă atenție. Dar m-am transformat într-o frumoasă lebădă, nu?”, a mărturisit ea, cu umorul care o caracterizează și astăzi.

Recomandari Gina Pistol sărbătorește o zi specială și primește un mesaj emoţionant

Cum a ajuns în Playboy

Dar cum a ajuns, până la urmă, o tânără care lucra la un Xerox să pozeze într-o revistă atât de cunoscută și să fie invitată la TV? Decizia i-a schimbat complet parcursul. Totul a pornit de la îndemnul unui prieten, care a convins-o să meargă la castingul Playboy.

„Pentru mine oferta lor a fost un compliment. M-am prezentat la casting, singurică. M-a îndemnat un prieten, Cristi Botez, căruia vreau să-i mulțumesc. Au fost foarte multe fete frumoase”, a povestit Gina în emisiunea lui Badea și Oreste.

Ședința foto a fost, rampa ei de lansare.

Recomandari Smiley a împlinit 40 de ani. Ce surpriză i-a făcut Gina Pistol soțului ei de ziua lui de naștere: „Mă simt trădat”

Un parcurs fulminant în televiziune

Iar de acolo, lucrurile au evoluat rapid. După apariția în emisiunea de noapte, Gina Pistol a prins microbul televiziunii. A debutat ca prezentatoare la Național TV, unde a găzduit emisiunea „Nu suntem blonde” alături de Catrinel Sandu. A urmat apoi un proiect la Prima TV, show-ul „Campionatul suporterilor”, pe care l-a prezentat împreună cu Bogdan Talașman.

Cariera ei a inclus mai multe producții la Pro TV, înainte de a face pasul către Antena 1, unde a devenit imaginea a două formate de succes uriaș: „Asia Express” și „Chefi la cuțite”. Recent, s-a întors la Pro TV pentru a găzdui actualul sezon MasterChef.

În plan personal, Gina Pistol este căsătorită cu artistul Smiley. Cei doi au împreună o fetiță, Josephine, care a împlinit deja 5 ani.