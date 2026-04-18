Secretarul american al Educației, Miguel Cardona, a comis-o grav chiar la începutul Lunii Istoriei Afro-Americane. Într-o postare menită să-l onoreze pe Carter G. Woodson, considerat „părintele istoriei afro-americane”, oficialul a folosit o imagine falsă, generată de inteligența artificială, care înfățișa un bărbat cu trei mâini.

O oră de jenă și scuze oficiale

Gafa nu a trecut neobservată. Postarea a apărut pe 1 februarie pe contul de X (fostul Twitter) al secretarului Cardona și includea un citat atribuit lui Woodson: „Trebuie să subliniem nu istoria negrilor, ci negrul în istorie.” Numai că, după aproximativ o oră, postarea a fost ștearsă în grabă și înlocuită cu una nouă, de data aceasta cu o fotografie reală a istoricului.

Departamentul Educației a emis rapid o declarație. „Departamentul este la curent cu o postare pe rețelele sociale care includea o imagine generată de AI pentru a onora istoria negrilor. Postarea a fost ștearsă și înlocuită cu o imagine reală a Dr. Woodson.”

Recomandari Fosta combatantă cu 8 ani în armată care acum îngrijește veteranii din Houston

Purtătoarea de cuvânt, Jessicah Martinez, a completat, adăugând scuzele de rigoare. „Ne cerem scuze pentru greșeală și vom implementa protocoale interne pentru a ne asigura că acest lucru nu se mai întâmplă.”

Dar cum s-a ajuns, pe bune, aici?

De unde a apărut imaginea bizară?

Se pare că originea fotografiei trucate duce la un articol de blog publicat încă din 2023. Materialul respectiv se găsea pe un site numit The Messenger, o publicație care între timp și-a încetat activitatea.

Recomandari Aproape 80 de elevi cu leziuni renale după ce antrenorul i-a pedepsit cu 400 de flotări

Imaginea (cea cu trei mâini, să ne înțelegem) a fost creată cu ajutorul Midjourney, un generator de imagini AI tot mai popular, folosit pentru a ilustra articolul despre Woodson.

Creatorul imaginii rupe tăcerea

Iar autorul imaginii, un fost scriitor pentru The Messenger pe nume Isaiah Threadgill, a confirmat că el este cel care a generat-o. Acesta a explicat că, la momentul respectiv, nu a putut găsi o fotografie a lui Woodson la rezoluție înaltă și care să fie în domeniul public, așa că a apelat la inteligența artificială.

Threadgill a ținut să clarifice intențiile sale. „Nu am avut nicio intenție să induc în eroare sau să dezinformez,” a declarat el.

Recomandari Tiffany a adus o gradina in Manhattan pentru 200 de invitati si un concert surpriza Mariah Carey

Explicația sa se concentrează pe o abordare modernă a creării de conținut. „A fost o încercare de a folosi noile tehnologii pentru a crea conținut nou.”