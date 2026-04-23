Colegiul Anna Maria din Paxton, Massachusetts, a anunțat că își va închide porțile definitiv la finalul acestui semestru, după 78 de ani de activitate. Decizia șocantă afectează direct peste 1.100 de studenți și aproximativ 250 de membri ai personalului academic și administrativ.

O decizie „dureroasă, dar necesară”

Anunțul a fost făcut printr-un comunicat oficial semnat de președinta colegiului, Mary Lou Retelle. Aceasta a descris momentul ca fiind unul extrem de dificil pentru întreaga comunitate. Consiliul de administrație a votat în unanimitate pentru închidere.

„Aceasta este o decizie profund dureroasă, dar necesară, luată după o analiză exhaustivă a situației noastre financiare și a tendințelor demografice,” a declarat Retelle. Ea a subliniat că prioritatea absolută a conducerii este acum să asigure o tranziție cât mai lină pentru studenți.

Probleme financiare și scăderea înscrierilor

La baza acestei hotărâri stau probleme financiare grave, accentuate de o scădere constantă a numărului de înscrieri în ultimii ani. E drept că semnele erau acolo de ceva vreme, dar nimeni nu se aștepta la un deznodământ atât de brusc. John J. Spillane, președintele consiliului de administrație, a oferit o explicație tranșantă.

„Pur și simplu, modelul nostru de afaceri nu mai este sustenabil pe termen lung. Scăderea numărului de înscrieri, combinată cu creșterea costurilor operaționale, a creat o furtună perfectă,” a explicat Spillane.

Instituția se confrunta cu un deficit bugetar de peste 5 milioane de dolari.

Ce se întâmplă cu studenții?

Dar ce se va întâmpla, pe bune, cu cei 1.100 de studenți rămași fără universitate? Conducerea a anunțat că lucrează la mai multe „planuri de transfer” (cunoscute ca teach-out plans) cu instituții partenere din regiune, printre care Assumption University și Worcester State University. Aceste acorduri ar trebui să le permită studenților să-și finalizeze studiile fără a pierde creditele deja acumulate.

V-ați imaginat vreodată cum e să afli că universitatea ta dispare peste noapte? Pentru mulți, vestea a fost un șoc. „Suntem devastați. Mai aveam un an și acum trebuie să o luăm de la capăt altundeva. Cum vine asta, să afli cu câteva luni înainte?”, a declarat Sarah, o studentă în anul trei la psihologie.

Un final abrupt pentru 78 de ani de istorie

Fondat în 1946 de către Surorile Sfintei Ana, Colegiul Anna Maria a fost o prezență constantă în peisajul educațional din centrul statului Massachusetts. Inițial un colegiu pentru femei, a devenit mixt în anii ’70 și a continuat să se dezvolte, adăugând programe de masterat și specializări în domenii precum justiția penală și pompieristica.

Iar acum, totul se oprește. Ultima ceremonie de absolvire, programată pentru luna mai, va marca și finalul oficial al instituției, închizând un capitol important din istoria educațională a regiunii.