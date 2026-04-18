Stephanie Garcia, o veterană a Armatei SUA cu 8 ani de serviciu ca medic de front, a schimbat uniforma militară cu halatul alb. Acum, ea își folosește experiența unică pentru a îngriji alți veterani la Centrul Medical Michael E. DeBakey VA din Houston, unde lucrează ca asistent medical.

De la medic de front la asistent medical

Timp de opt ani, Garcia a fost medic de luptă în armată. Dar cum ajungi de pe câmpul de luptă în sala de examinare? Ei bine, pentru Garcia, totul a pornit de la o accidentare personală și de la exemplul unui profesionist care a tratat-o.

„Am fost inspirată de asistentul medical care m-a tratat pentru o leziune la genunchi în timpul serviciului meu militar. El a fost atât de plin de compasiune și cunoștințe, și am știut imediat că asta voiam să fac și eu,” povestește Stephanie. După ce a părăsit armata, a folosit beneficiile oferite de programul G.I. Bill pentru a urma cursurile școlii de asistenți medicali, transformându-și visul în realitate.

O legătură specială cu pacienții

La spitalul din Houston, majoritatea pacienților sunt, la rândul lor, veterani. Iar această experiență comună face toată diferența în actul medical, creând o punte de comunicare pe care puțini o pot stabili. Nu e doar despre tratamente, ci și despre înțelegere.

Conexiunea este imediată.

„Faptul că sunt și eu veterană mă ajută să construiesc o relație de încredere cu pacienții mei. Ei știu că înțeleg prin ce au trecut, limbajul pe care îl folosim, cultura. Se deschid mai ușor față de mine,” explică Garcia. Ea își amintește de un pacient care era extrem de anxios înaintea unei proceduri medicale; împărtășind câteva povești din experiența ei militară, a reușit să-l calmeze și să-i câștige încrederea.

O chemare împlinită

V-ați gândit vreodată ce înseamnă să îți găsești cu adevărat menirea? Pentru Stephanie Garcia, răspunsul pare să fie clar. Munca ei de la spital (în special din Departamentul de Urgențe) nu este doar un job, ci o continuare a serviciului pe care l-a depus pentru țara sa, de data aceasta într-un alt fel de „prima linie”.

Satisfacția de a-i ajuta pe cei care au trecut prin experiențe similare este motorul care o mână în fiecare zi. „Este incredibil de satisfăcător să pot oferi înapoi comunității de veterani. Simt că mi-am găsit adevărata chemare,” mărturisește ea.

Un atu pentru spital

Și nu este singura care observă acest lucru. Impactul pozitiv al prezenței sale este recunoscut și de conducerea spitalului. Dr. David Graham, șeful secției de Medicină de Urgență, consideră că experiența militară a lui Garcia este un avantaj imens pentru întreaga echipă și, mai ales, pentru pacienți.

„Stephanie este un atu iesit din comun pentru echipa noastră. Experiența ei militară îi oferă o perspectivă unică și o capacitate de a se conecta cu pacienții noștri veterani la un nivel pe care puțini îl pot atinge. Suntem norocoși să o avem,” a declarat Dr. Graham. Pe bune, e greu să contrazici asta când vezi rezultatele.