Fanii serialului Emily in Paris au primit o veste neașteptată. Sezonul șase, confirmat oficial de Netflix la începutul acestui an, își mută platourile de filmare în Grecia și Monaco. Producția pentru noile episoade este programată să înceapă în mai 2026.

O schimbare surpriză de locație

Da, ați citit bine. Emily Cooper își face bagajele pentru soarele elen. Creatorul serialului, Darren Star, a confirmat că filmările se vor desfășura în principal în Grecia și Monaco, pe o perioadă de patru luni, începând cu luna mai a anului 2026. Această mișcare vine după ce sezoanele patru și cinci au explorat deja alte zări, fiind filmate în Italia, în locații precum Roma, Veneția și Toscana.

Distribuția principală se întoarce

Lily Collins revine, clar, în rolul principal, cel al americancei Emily Cooper. Iar alături de ea se întoarce întreaga echipă de staruri, incluzându-i pe Ashley Park (Mindy Chen), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Lucien Laviscount (Alfie) și Lucas Bravo (Gabriel). Fanii pot sta liniștiți, personajele lor preferate vor fi prezente și în noua aventură mediteraneană.

Ce înseamnă asta pentru poveste? (Atenție, spoilere!)

Hai să vedem cum se leagă lucrurile, pentru că noua locație nu pare deloc întâmplătoare. Vestea mutării filmărilor în Grecia este un indiciu major pentru fani, sugerând o posibilă reuniune între Emily și fostul ei iubit, Gabriel. Finalul sezonului cinci i-a lăsat pe cei doi despărțiți, cu Gabriel părăsind Parisul și spunându-i lui Emily: „Sunt entuziasmat de viitor, oriunde m-ar duce. Și cred că și tu ar trebui să fii.”

Numai că lucrurile nu s-au oprit aici. Ulterior, după ce află că Emily s-a despărțit de Marcello, Gabriel o invită să-l viziteze în Grecia. Sezonul s-a încheiat fix cu această dilemă, lăsând publicul în suspans. Până la urmă, faptul că producția se mută chiar acolo sugerează că răspunsul lui Emily ar putea fi un „da” hotărât, deschizând calea pentru o reaprindere a romantismului dintre cei doi.

Parisul rămâne „acasă”

Dar, în ciuda acestor escapade internaționale, creatorul Darren Star a ținut să liniștească fanii. Parisul va rămâne întotdeauna inima serialului. Într-o conferință de presă din 2025, acesta a explicat viziunea sa pe termen lung.

„Sunt multe locuri pe care mi-ar plăcea să le vizitez. Dar cred că serialul urmează organic firul narativ”, a declarat Star. El a adăugat că, deși ar explora și alte destinații, serialul „nu va părăsi niciodată permanent baza sa de acasă.” Totul ține de poveste și de oportunități. „Dar dacă pot duce publicul într-o călătorie în altă parte, mi-ar plăcea asta… [Este] distractiv să te gândești la asta.”