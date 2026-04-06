Doi pui de vultur pleșuv au eclozat în cuibul din Big Bear, California, devenind instantaneu vedete online. Părinții lor, Jackie și Shadow, sunt acum în centrul atenției a zeci de mii de oameni care au urmărit evenimentul în direct, printr-o cameră video montată deasupra cuibului.

Un eveniment urmărit de o lume întreagă

Primul pui a spart coaja oului pe 1 martie, iar fratele său i s-a alăturat a doua zi, pe 2 martie. Momentul a fost de-a dreptul spectaculos, mai ales că s-a petrecut sub privirile a peste 90.000 de spectatori care urmăreau transmisiunea live. V-ați fi gândit vreodată că nașterea unor pui de vultur poate aduna atâția oameni în fața ecranelor? Organizația Friends of Big Bear Valley (o entitate non-profit care se ocupă de monitorizarea cuibului) a anunțat vestea pe Facebook.

„Jackie și Shadow sunt acum părinții mândri a doi pui superbi!” au scris aceștia.

Trei ouă, o premieră pentru cuib

Povestea a început, de fapt, la finalul lunii ianuarie. Jackie a depus primul ou pe 25 ianuarie, pe al doilea trei zile mai târziu, iar pe al treilea pe 31 ianuarie. Iar asta nu e tot. Este a treia oară când Jackie depune un cuib format din trei ouă, o raritate care a stârnit entuziasmul specialiștilor și al fanilor.

„Suntem cu toții foarte entuziasmați să avem pentru prima dată trei ouă în cuib,” a declarat Sandy Steers, directorul executiv al Friends of Big Bear Valley.

Entuziasmul este, până la urmă, justificat.

Soarta celui de-al treilea pui, încă incertă

Acum, după eclozarea primilor doi pui, toată lumea stă cu sufletul la gură pentru cel de-al treilea ou. Nu se știe încă dacă și acesta va ecloza sau dacă puiul din interior este viabil. Dar speranța rămâne, așa cum a subliniat și Sandy Steers.

„Sperăm cu toții ca toate cele trei ouă să eclozeze,” a spus ea, lăsând finalul deschis pentru această incredibilă poveste a naturii transmisă în direct.