Doi pui de vultur pleșuv au eclozat în cuibul din Big Bear, California, devenind instantaneu vedete online. Părinții lor, Jackie și Shadow, sunt acum în centrul atenției a zeci de mii de oameni care au urmărit evenimentul în direct, printr-o cameră video montată deasupra cuibului.

Un eveniment urmărit de o lume întreagă

Primul pui a spart coaja oului pe 1 martie, iar fratele său i s-a alăturat a doua zi, pe 2 martie. Momentul a fost de-a dreptul spectaculos, mai ales că s-a petrecut sub privirile a peste 90.000 de spectatori care urmăreau transmisiunea live. V-ați fi gândit vreodată că nașterea unor pui de vultur poate aduna atâția oameni în fața ecranelor? Organizația Friends of Big Bear Valley (o entitate non-profit care se ocupă de monitorizarea cuibului) a anunțat vestea pe Facebook.

„Jackie și Shadow sunt acum părinții mândri a doi pui superbi!” au scris aceștia.

Păpușa rusă” descoperită în interiorul ciupercilor. Virusul care nu este periculos pentru oameni în mod direct, dar poate avea consecințe fatale
RecomandariPăpușa rusă” descoperită în interiorul ciupercilor. Virusul care nu este periculos pentru oameni în mod direct, dar poate avea consecințe fatale

Trei ouă, o premieră pentru cuib

Povestea a început, de fapt, la finalul lunii ianuarie. Jackie a depus primul ou pe 25 ianuarie, pe al doilea trei zile mai târziu, iar pe al treilea pe 31 ianuarie. Iar asta nu e tot. Este a treia oară când Jackie depune un cuib format din trei ouă, o raritate care a stârnit entuziasmul specialiștilor și al fanilor.

„Suntem cu toții foarte entuziasmați să avem pentru prima dată trei ouă în cuib,” a declarat Sandy Steers, directorul executiv al Friends of Big Bear Valley.

Entuziasmul este, până la urmă, justificat.

RecomandariCe trebuie sa stii despre oamenii cu ochii caprui

Soarta celui de-al treilea pui, încă incertă

Acum, după eclozarea primilor doi pui, toată lumea stă cu sufletul la gură pentru cel de-al treilea ou. Nu se știe încă dacă și acesta va ecloza sau dacă puiul din interior este viabil. Dar speranța rămâne, așa cum a subliniat și Sandy Steers.

„Sperăm cu toții ca toate cele trei ouă să eclozeze,” a spus ea, lăsând finalul deschis pentru această incredibilă poveste a naturii transmisă în direct.