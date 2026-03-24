Un capibara, cel mai mare rozător din lume, a evadat marți de la Grădina Zoologică Marwell și a pus pe jar un întreg sat din Hampshire, Anglia. Animalul a fost văzut de mai mulți localnici în satul Colden Common, situat în apropierea grădinii zoologice, iar poliția a emis deja o avertizare publică.

Apariție surpriză în grădină

Jo-Anne Stodley, o localnică, a avut parte de o surpriză de proporții când se afla în bucătărie. V-ați gândit vreodată cum ar fi să vedeți un animal exotic în propria curte? Ei bine, exact asta i s-a întâmplat.

„Tocmai spălam vasele și m-am uitat pe fereastră și m-am gândit ‘ce-i aia?’”, a declarat ea. Rozătorul uriaș nu părea deloc deranjat de noua sa locație. „Mânca iarbă fericit.”

A fost oarecum o surpriză.

Cum a evadat cel mai mare rozător din lume

Dar cum a ajuns animalul acolo? Se pare că femela de capibara a dat dovadă de ingeniozitate și a reușit să sape pe sub un gard al țarcului său de la zoo. De atunci, a fost observată în mai multe locuri, inclusiv pe o cărare și lângă un pârâu, ceea ce nu e de mirare, fiind un animal semi-acvatic.

Operațiune de capturare cu momeală specială

Iar reprezentanții grădinii zoologice fac tot posibilul să o recupereze. Echipele de intervenție au instalat camere de supraveghere și capcane care nu rănesc animalul, în speranța că o vor prinde în siguranță. Dr. Justin Skinner, directorul departamentului de faună sălbatică de la Marwell Zoo, a oferit asigurări.

„Este un animal destul de timid, așa că nu va reprezenta o amenințare pentru oameni sau animalele lor de companie,” a explicat el. Acesta crede că animalul nu s-a îndepărtat prea mult de casă. „Credem că probabil nu a mers foarte departe.”

Și au un plan bine pus la punct pentru a o convinge să se întoarcă. „Folosim mâncarea ei preferată, știulete de porumb, pentru a o ademeni înapoi,” a adăugat Dr. Skinner.

Poliția avertizează localnicii

Poliția din Hampshire și Isle of Wight a fost și ea alertată de situație. Oamenii legii le-au cerut locuitorilor să nu se apropie de animal dacă îl văd, ci să raporteze imediat locația acestuia. Sfatul este menit să asigure atât siguranța publică, cât și pe cea a rozătorului fugar (care, până la urmă, e doar speriat).

Dr. Skinner a subliniat că eforturile de recuperare sunt o prioritate absolută. „Prioritatea noastră este să o aducem înapoi, așa că echipele noastre lucrează non-stop pentru a o aduce acasă.”