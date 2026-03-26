Un capibara a evadat de la grădina zoologică din Hampshire, declanșând o operațiune de căutare. Dar stai puțin, povestea pare desprinsă dintr-un scenariu repetat, pentru că un incident aproape identic a avut loc în urmă cu exact 30 de ani, în același loc.

O istorie care se repetă

Se pare că istoria are un simț al umorului destul de ciudat. În 1994, un alt capibara a reușit să păcălească vigilența îngrijitorilor de la exact aceeași grădină zoologică. Directorul de atunci, John Smith, declara la acea vreme: „Suntem uluiți. Este un animal foarte inteligent și a găsit o slăbiciune pe care nici nu știam că o avem.”

Acum, scenariul se repetă.

Iar actualul manager, David Williams, pare la fel de surprins. „Este incredibil, o coincidență de unu la un milion. Revizuim toate protocoalele de securitate pentru a înțelege cum s-a putut întâmpla din nou, după atâta timp”, a mărturisit acesta pentru presă.

Cum a fost posibil, pe bune?

V-ați gândit vreodată cum poate evada cel mai mare rozător din lume? E drept că la prima vedere par niște creaturi blânde și lente. Numai că lucrurile stau puțin diferit. Se pare că animalul a profitat de o breșă temporară în gardul electric, cauzată de o scurtă pană de curent în timpul nopții.

Unul dintre îngrijitori a explicat situația: „Sistemul de rezervă ar fi trebuit să pornească imediat, dar a existat o întârziere de câteva minute. A fost suficient pentru el să testeze gardul și să iasă.”

Comunitatea locală în alertă

Locuitorii din zonă au fost sfătuiți să nu se apropie de animal, deși capibara nu sunt considerate periculoase. O localnică, Mary-Ann, a povestit amuzată: „L-am văzut azi-dimineață în grădina mea, se uita la straturile de salată. Părea mai mult curios decât speriat.”

Poliția din Hampshire a emis un comunicat scurt (și probabil standard pentru astfel de situații) în care îndeamnă publicul să raporteze orice observare la numărul de urgență al grădinii zoologice și să „nu încerce să hrănească sau să captureze rozătorul fugar.”

Operațiunea de căutare continuă, cu o echipă formată din 12 persoane, inclusiv veterinari. Paradoxal, evadarea de acum 30 de ani s-a încheiat după doar două zile, când capibara a fost găsit într-o grădină de legume din apropiere, ronțăind liniștit un morcov.