Te uiți în oglindă, vezi kilogramele care încep să scadă, dar observi și mai multe fire de păr pe perie sau în scurgerea de la duș. Exact această parte mai puțin vorbită a tratamentelor pentru slăbit intră acum din nou în atenție, după ce un studiu publicat în The BMJ leagă medicamentele din clasa GLP-1, inclusiv cele cunoscute popular prin nume ca Ozempic, de un risc mai mare de alopecie.

Față de inhibitorii SGLT-2, utilizatorii de GLP-1 au avut un risc cu 37% mai mare de a dezvolta alopecie, iar față de inhibitorii DPP-4 diferența a fost și mai mare, de 68%. Totuși, cifra care schimbă tonul discuției este alta: din cei aproximativ 12.004 adulți cu diabet de tip 2 analizați între 2019 și 2024, doar circa 200 dintre cei care au început tratamentul cu GLP-1 au dezvoltat alopecie, adică 1,6%.

Asta înseamnă că riscul general rămâne redus, chiar dacă asocierea există. Pentru cine folosește astfel de medicamente, miza nu este una minoră: căderea părului se vede repede, afectează imaginea de sine și poate umbri tocmai perioada în care corpul se schimbă în direcția dorită.

Studiul stabilește o corelație, nu o cauzalitate directă

Studiul a fost realizat de cercetători de la University of Pennsylvania și a urmărit datele medicale ale unor adulți cu diabet de tip 2 care au început tratamentul în intervalul 2019-2024. Iar tipul de alopecie observat cel mai des a fost cel non-cicatricial, ceea ce contează mult în viața reală: foliculii de păr au rămas activi, deci părul are potențialul de a crește la loc.

Potrivit Vice, cercetătorii nu spun că medicamentul provoacă direct căderea părului. Legătura identificată este una de corelație, nu de cauzalitate, iar explicația pe care o suspectează merge mai degrabă spre pierderea rapidă în greutate în sine. Organismul poate resimți acest proces ca pe un șoc, iar în joc pot intra posibile deficiențe de fier sau zinc și schimbări hormonale.

Problema pare să țină și de ritmul slăbirii, nu doar de tratament

Aici este și nuanța importantă. Dacă asocierea vine din felul în care corpul reacționează la slăbirea rapidă, atunci discuția nu mai este doar despre un efect secundar trecut pe prospect, ci despre costul cu care uneori vine transformarea accelerată a greutății.

Deocamdată, studiul nu clarifică după cât timp de la începerea tratamentului apare riscul de cădere a părului. La fel, nu spune dacă oprirea medicației inversează complet problema în toate cazurile și nici care sunt categoriile de pacienți mai predispuse la acest efect. Sunt întrebările practice pe care și le pune oricine trece prin asta, dar la care cercetarea de acum nu răspunde încă.

Contextul nu este nou. Medicamentele GLP-1 au mai fost în centrul discuțiilor pentru felul în care influențează pofta, iar University of Pennsylvania a semnalat anterior și riscuri de alopecie la utilizatorii acestor tratamente pentru slăbit și diabet. Noul studiu adaugă încă un strat de atenție, tocmai pentru că pune cifre lângă o teamă foarte concretă.

Ce se schimbă de mâine pentru cine urmează un astfel de tratament este mai puțin o concluzie dramatică și mai mult o listă de lucruri de urmărit cu luciditate: căderea părului nu pare frecventă la scară mare, iar în cele mai multe cazuri descrise foliculii rămân activi, ceea ce lasă deschisă posibilitatea regenerării.