Andrei Leonte, primul câștigător X Factor, și Laura Popa (redactor-șefă a publicației PressOne) au făcut nunta religioasă sâmbătă, pe 4 iulie 2026, după logodna din aprilie 2025, pe Masivul Piatra Mare, și după cununia civilă din aprilie 2026.

Din vara anului 2021 sunt împreună, iar felul în care au ales să construiască ziua aceasta spune destul de clar ce au vrut: mai puțin protocol, mai mult ceva care să le semene. Aici e și partea simpatică pentru tine, dacă strângi idei pentru o nuntă, o petrecere sau chiar un eveniment mic de familie: nu trebuie să fie totul clasic ca să se simtă bine.

Artistul a rezumat ziua într-un mesaj foarte scurt, postat pe Instagram: „Ieri a fost cu de toate. Magic”.

Un episod din Friends a fost aperitivul, nu un moment standard

Unul dintre cele mai memorabile detalii de la nuntă a fost chiar la începutul petrecerii. La aperitiv, invitații au urmărit un episod din serialul Friends. E genul acela de alegere care mută imediat atmosfera din zona de „program de eveniment” în zona de „asta chiar suntem noi”.

Dacă îți place ideea, lecția utilă e simplă: un moment de divertisment personalizat poate spune mai mult despre voi decât o listă lungă de decoruri. Poate fi un episod dintr-un serial iubit, o selecție de imagini, un colaj video sau orice are sens pentru povestea voastră. Nu costă neapărat mai mult, dar se ține minte.

Invitații au fost serviți atunci cu quiche cu brânză feta și roșii cherry coapte, bresaola cu hrean și rucola, blinis cu pate și stafide, gravlax de somon cu sfeclă și tequila, cremă de brânză cu lime și ruladă de porc cu rozmarin și parmezan. Practic, un aperitiv care merge pe contrast: familiar, dar cu destule combinații încât să nu pară banal.

În imaginile distribuite se vede tocmai ideea asta de eveniment gândit cu detalii personale, nu doar bifat.

Meniul a combinat două direcții culinare distincte

La fel de interesant e cum au construit meniul principal. A existat un preparat cu aer mai contemporan, somon cu miso, texturi de mazăre, noisette de morcov și sos de citrice, dar și o zonă foarte recognoscibilă pentru mulți invitați: sarmale, ceafă de porc, mici, frigărui de pui, cartofi zdrobiți pe plită și legume la grătar.

Dacă te uiți bine, nu e un meniu „ori elegant, ori popular”. Le-au pus împreună. Și sincer, aici e o idee bună pentru multe cupluri: să nu alegi între ce îți place ție și ce mănâncă lumea cu poftă, ci să le combini. Mai ales la evenimente unde ai invitați foarte diferiți, un mix de preparate poate să împace și pofta de ceva special, și nevoia de confort culinar.

Preparatele au fost servite după un moment de live cooking, încă un detaliu care schimbă ritmul serii. Nu e doar despre farfurie, e și despre micile momente care îi țin pe oameni conectați la ce se întâmplă.

Potrivit Elle, accentul a căzut exact pe aceste alegeri personalizate, de la episodul din Friends până la combinația de aperitive și feluri principale. Pentru cine caută inspirație, direcția e clară: alege două-trei lucruri care chiar vă reprezintă și construiește restul în jurul lor.

Colaborarea profesională aduce momente stângace și reguli de bun-simț

Nunta vine și pe fundalul unei relații care nu înseamnă doar viață personală. Andrei Leonte a vorbit și despre colaborarea cu Laura Popa în „Homemade podcast cu Laura și Andrei”, fără să cosmetizeze partea mai puțin comodă.

„Suntem doar noi doi, deci n-are cine altcineva să ne dea feedback, trebuia să ne dăm unul altuia. Au fost momente ciudățele. Deci e o provocare să lucrezi cu partenerul tău. Mai ales că de obicei te plângi acasă de colegii de la muncă. No, acuma… (râde) Dar cred că am trecut peste, am evoluat împreună și mi se pare că merg lucrurile din ce în ce mai bine”.

Dacă și tu lucrezi cu partenerul sau vă bate gândul la un proiect comun, partea utilă din declarația asta e că disconfortul de început nu înseamnă că merge prost. Înseamnă doar că feedbackul nu mai poate fi pasat altcuiva. Iar ei spun clar că au trecut prin momente „ciudățele” și au continuat.

Au ales să împartă public doar informațiile corecte

Și aici e un detaliu care spune multe despre felul lor de a fi ca pereche. Deși sunt cunoscuți și stârnesc interes, au păstrat o limită între ce arată și ce rămâne doar al lor.

„Ni s-a părut normal să împărtășim, dar n-am vrut să ne spălăm rufele în public. Nu am vrut să punem niște titluri șoc. Da, sunt niște rețineri, niște bariere, le vedem și facem tot posibilul să le respectăm”.

E, de fapt, un reminder bun și pentru noi, toți: poți să faci public un moment important fără să transformi totul într-un spectacol. La o nuntă, la un anunț de logodnă sau chiar într-un proiect de cuplu, limitele puse bine nu răcesc povestea. O fac mai suportabilă.

Faptul concret care rămâne după 4 iulie 2026 e acesta: Andrei Leonte și Laura Popa au dus mai departe o relație începută în vara lui 2021, după o logodnă pe Masivul Piatra Mare în aprilie 2025 și o cununie civilă în aprilie 2026, cu o nuntă religioasă plină de detalii pe care chiar le poți împrumuta.