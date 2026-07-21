Dacă stați trează până târziu ca să învățați sau să terminați treburi, creierul reține mai prost informațiile noi. Somnul nu este o simplă pauză. Este momentul în care datele adunate peste zi sunt transformate în amintiri de durată.

Cum afectează lipsa somnului concentrarea

Primele semne sunt lipsa de concentrare și atenția care scade repede. O persoană obosită citește același paragraf de mai multe ori. Rămâne mai greu concentrată pe o activitate și face mai multe greșeli. Când învățarea pornește slab, memoria are și ea de suferit la final.

În fazele de somn profund și REM, creierul analizează informațiile acumulate. Le sortează și le fixează ca amintiri pe termen lung. Fără acest pas, procesul rămâne incomplet. Orele tăiate din somn nu aduc mai mult randament. Dimpotrivă, pot face efortul mai puțin eficient.

Dr. Vaishaly Bharambe, medic specialist (MBBS, MD, PhD în Anatomie), consilier și educator medical, explică direct de ce se întâmplă asta.

„Creierul are nevoie de somn pentru a se odihni, a se reface și a organiza informațiile colectate în timpul zilei. Atunci când o persoană nu doarme suficient, creierul rămâne obosit și nu funcționează la capacitate maximă.” Set Mobila Dormitor Relax C10 cu oglinda Cumpără acum

Medicul compară învățarea cu redactarea unui document pe calculator. Somnul este acțiunea de „salvare” care mută informația în memoria de lungă durată. CSID Ideea centrală e simplă: dacă nu dormiți suficient, informația parcursă peste zi nu se fixează cum ar trebui.

Uitările nu sunt singurele consecințe. Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA arată că adulții care dorm insuficient în mod regulat au un risc crescut de probleme de atenție, memorie, dispoziție și sănătate generală. Contează și frecvența: vorbim despre lipsa de somn repetată, nu despre o noapte proastă izolată.

De ce este somnul insuficient o problemă actuală

Dr. Vaishaly Bharambe leagă contextul de viața de zi cu zi. Multe femei care jonglează cu job, drumuri, casă și familie se pot recunoaște.

„Lipsa somnului a devenit o problemă tot mai frecventă în lumea de astăzi. Viața a fost mereu aglomerată, însă cerințele la care sunt supuși oamenii în prezent sunt adesea mult mai mari decât în trecut.”

Printre factori se numără programul prelungit de lucru și timpul petrecut în trafic. Se adaugă responsabilitățile familiale împărțite între mai puțini membri și folosirea excesivă a telefonului mobil. Medicul punctează și presiunea de a rămâne conectat după program.

„Multe locuri de muncă se așteaptă ca angajații să continue să lucreze și după terminarea programului oficial, ceea ce face dificilă menținerea unui echilibru sănătos între viața profesională și cea personală.”

La asta se adaugă timpul petrecut pe ecrane. Dr. Vaishaly Bharambe spune că folosirea excesivă a telefoanelor mobile și a rețelelor sociale întreține problema. Mulți oameni simt nevoia să fie permanent conectați la prieteni, știri și conținut online. Clipurile scurte și materialele video le țin atenția prinsă mai mult decât plănuiseră.

Dr. Vaishaly Bharambe rezumă mecanismul ca o reacție în lanț. Somnul insuficient slăbește mai întâi concentrarea. Concentrarea redusă afectează învățarea. Iar învățarea deficitară duce la memorie slabă și dificultăți de reamintire. Asta face ca strategia de a dormi mai puțin pentru a face mai mult să lucreze, de fapt, împotriva dumneavoastră.