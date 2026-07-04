Proteinele în urină, numite și proteinurie, pot speria la primul buletin de analize. Dar nu orice valoare înseamnă că rinichii au o problemă. Un nivel scăzut este considerat normal, iar la tineri poate apărea chiar și o creștere ușoară după exerciții fizice intense, fără să fie vorba despre o boală.

Concret, ce contează prima dată este cât de mare este valoarea și în ce context apare. Există situații tranzitorii, care nu durează mai mult de două săptămâni și țin de cauze non-renale, dar și forme care ridică suspiciuni clare. De pildă, un sindrom nefrotic este indicat de o proteinurie mai mare de 3500 mg/24h, în timp ce proteinuria ușoară, sub 1 g/zi, apare la alcoolici și poate reveni la normal după renunțarea la alcool.

Un rezultat mic poate fi normal, mai ales dacă ai făcut efort

Dacă vezi proteine în urină pe rezultat, nu înseamnă automat că urmează un diagnostic grav. Datele publicate arată că un nivel scăzut este normal. Și mai e un detaliu util: la tineri, o ușoară creștere după exerciții fizice intense este considerată fiziologică.

Asta schimbă felul în care merită privit rezultatul. Dacă analiza a fost făcută după sport intens, după o perioadă de stres sau pe fondul unei stări temporare, interpretarea nu ar trebui ruptă de context. Și tocmai aici apare una dintre cele mai frecvente confuzii: aceea că orice urmă de proteină în urină arată imediat o boală renală.

Nu e așa în toate cazurile. Aproximativ 3% dintre oameni au un nivel ridicat al proteinelor urinare fără o disfuncționalitate fiziologică. Asta nu anulează nevoia de evaluare, dar arată că un rezultat izolat nu spune singur toată povestea.

Când proteinuria poate avea o explicație temporară

Creșterea proteinelor urinare poate fi tranzitorie și, în această variantă, nu durează mai mult de două săptămâni. Este specifică patologiei non-renale. Printre cauzele non-renale enumerate în datele publicate se află alimentația bogată în proteine, deshidratarea, reacțiile alergice, stresul prelungit, infecțiile, febra de lungă durată, înfometarea, leziunile, insuficiența cardiacă congestivă, hipertiroidia, preeclampsia și intoxicațiile.

Pentru tine, partea utilă e asta: un rezultat crescut trebuie citit împreună cu ce s-a întâmplat în zilele dinaintea analizei. Dacă ai avut febră, ai fost deshidratată, ai trecut prin efort intens sau ai avut o perioadă de stres prelungit, medicul va pune aceste detalii în ecuație.

Și există și un exemplu foarte concret. Proteinuria ușoară, sub 1 g/zi, este specifică alcoolicilor și poate reveni la normal după renunțarea la alcool.

Valoarea mare schimbă discuția

Nu toate valorile au aceeași greutate. O proteinurie foarte mare, peste 3500 mg/24h, indică sindrom nefrotic. Față de proteinuria tubulară, care este de obicei sub 1,5 g/zi, vorbim despre un prag semnificativ mai ridicat, iar asta contează în orientarea diagnosticului.

Proteinuria tubulară este caracterizată prin eliminarea unor proteine cu greutate moleculară mică, cum sunt alfa și beta-microglobulinele, lanțurile ușoare libere, proteina transportoare a retinolului și lizozimul. De regulă, aceasta rămâne sub 1,5 g/zi.

Pe baza datelor de la medlife.ro, determinarea proteinelor din urina colectată 24 de ore este recomandată în cazul sindromului nefrotic sau al afecțiunilor inflamatorii renale. Aici nu mai vorbim doar despre o variație de moment, ci despre o analiză folosită tocmai când există suspiciuni mai serioase.

Cum se face corect urina din 24 de ore, ca să nu iasă un rezultat înșelător

Analiza este simplă și neinvazivă, dar recoltarea trebuie făcută corect. Pentru urina din 24 de ore, pacientul urinează la ora 7 dimineața și nu păstrează acea primă urină. După aceea, colectează toate emisiunile urinare până la ora 7 dimineața în ziua următoare, inclusiv. Din cantitatea strânsă se rețin 100 mL într-un pahar de plastic de unică folosință, iar proba se păstrează la 2-8°C.

Dacă te întrebi de ce contează atât de mult pașii, răspunsul e simplu: o probă păstrată sau recoltată greșit poate strica interpretarea. Stabilitatea urinei recoltate este de 1 zi la temperatura camerei, 7 zile la 2-8°C și 1 lună la -20°C.

Mai există și o limită tehnică de care merită să ții cont. Limita de detecție pentru proteine urinare este de 40 mg/L, adică 4 mg/dL sau 0,04 g/L. Sub acest prag, discuția ține de sensibilitatea metodei de laborator.

Ce arată, de fapt, proteinele din urină

Proteinele urinare nu sunt toate la fel. În mod uzual, ele sunt alcătuite o treime din albumină, iar restul din globuline plasmatice și glicoproteina Tamm-Horsfall. Iar felul în care ajung în urină explică de ce analiza poate spune ceva atât despre rinichi, cât și despre alte probleme de sănătate.

Proteinele cu greutate moleculară mică, cum este insulina, sunt filtrate glomerular în cantitate mare. Proteinele cu greutate moleculară intermediară, cum sunt transferina și albumina, sunt filtrate în cantități mici. Majoritatea acestor proteine sunt apoi reabsorbite la nivelul tubilor renali.

Asta face ca analiza să fie utilă chiar înainte să apară simptome. Un nivel crescut al proteinelor urinare nu duce la semne și simptome la toți pacienții, iar determinarea lor poate preceda instalarea acestora.

Un ultim detaliu important: dacă ai căutat și explicații pentru pH 8 în urină, nitriți în urină sau alte analize din urina de 24 de ore, informațiile disponibile aici acoperă strict proteinele urinare și modul lor de recoltare. Pentru proteinurie, pragul care schimbă clar discuția rămâne cel de peste 3500 mg/24h, iar pentru o recoltare corectă, ora de pornire este 7 dimineața, cu păstrarea probei la 2-8°C.

Întrebări frecvente

Ce se întâmplă când ai proteine în urină?

Prezența proteinelor în urină, cunoscută ca proteinurie, poate indica o disfuncție renală sau alte afecțiuni non-renale.

Cât trebuie să fie proteină în urină?

Un nivel scăzut al proteinelor în urină este considerat normal. Limita de detecție pentru proteine urinare este de 40 mg/L.

Ce înseamnă proteinurie mare?

Un sindrom nefrotic este indicat de o proteinurie > 3500 mg/24h. Proteinuria ușoară este sub 1g/zi.