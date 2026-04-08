Ai ajuns acasă după o zi lungă, ai parcat, dar în loc să urci în casă, rămâi pur și simplu acolo. Poate pentru câteva minute, poate chiar o jumătate de oră, dând scroll pe telefon sau ascultând o melodie preferată. Dacă ți se pare cunoscut, nu ești singurul. Fenomenul a devenit un adevărat ritual pentru mulți, iar pe TikTok găsești nenumărate clipuri cu oameni care se întreabă de ce fac exact același lucru.

Și, se pare, știința are câteva explicații pentru acest obicei.

Un ritual tot mai popular

Fie că ești în mașină, pe o bancă sau pur și simplu în fața ușii, această pauză temporară poate acționa ca un tampon între o parte a zilei și următoarea. E drept că nu există un corp vast de cercetare pe acest subiect specific, însă experții sunt de acord că poate fi un obicei benefic, dacă ții cont de câteva aspecte.

„De multe ori, mergem cu 100 de mile la oră,” explică Jenny Taitz, psiholog clinician. „Dar dacă ne putem opri la propriu, să încetinim, să facem un pas înapoi, să observăm, să procedăm cu atenție, poate ca la câteva minute de resetare între activități, îți oferă o capacitate de a fi intenționat.”

Resetarea emoțională din parcare

Aceste momente scurte de singurătate ajută la resetarea emoțiilor atunci când trecem de la o activitate la alta, cum ar fi lăsarea în urmă a stresului de la muncă înainte de a intra în casă. „Luând o scurtă pauză, poți cel puțin să te relaxezi și să te pregătești înainte de a merge mai departe,” spune psihologul Anthony Vaccaro de la Universitatea din North Carolina at Chapel Hill, care recunoaște că și el stă câteva minute în mașină după ce ajunge acasă pentru a mai asculta o melodie.

Iar oamenii caută aceste pauze pentru a procesa, a se recalibra și a scăpa de stările proaste. Faptul că o fac în mașină are sens, deoarece „este un spațiu intermediar,” conform psihologului Thuy-vy Nguyen de la Universitatea Durham. Până la urmă, mașina este un mediu asupra căruia ai control total, de la temperatură la muzică.

Cum transformi pauza într-un pericol

Dar ce faci în acele momente contează enorm. Te-ai gândit vreodată la asta? Oamenii de știință spun că pauzele scurte de decompresie pot îmbunătăți starea de spirit, pot ascuți concentrarea și pot crește nivelul de energie. Numai ca, atunci când vine vorba de pauzele în mașină, totul depinde de cum este petrecut timpul.

„Dacă ești în mașină și scrollezi, gândindu-te la ceva care te supără sau rumegând, știi, intrând într-o spirală în mintea ta, mașina parcată nu este o resetare. Este un factor de stres,” avertizează Taitz.

Scrollingul pe telefon îți poate atrage atenția spre ce se întâmplă pe ecran, ceea ce, la rândul său, poate face decompresia mai dificilă.

Pauză sau evitare? Aici e diferența

Există o diferență clară între o resetare utilă și evitare. Dacă pauzele din mașina parcată te fac să întârzii la întâlniri importante sau la cina cu prietenii, sau dacă simți că îți este greu să ieși din mașină și să înfrunți restul zilei, s-ar putea să facă mai mult rău decât bine sau să indice o problemă mai serioasă.

„Este vorba despre motivul pentru care o faci și dacă interferează cu alte aspecte ale vieții tale. Asta va determina cu adevărat dacă este un comportament bun sau rău pentru tine,” adaugă Vaccaro.

Dacă statul în mașină a devenit un obicei, fii conștient de cum îți petreci timpul. Poți să-ți încetinești respirația, să asculți o melodie familiară sau să faci un plan simplu pentru cum vrei să te prezinți în etapa următoare – mai calm, mai răbdător sau mai concentrat. Chiar și o pauză scurtă poate schimba starea ta fizică.

„Îți poți schimba tensiunea arterială în cinci minute,” spune Taitz, referindu-se la tehnici simple (cum ar fi respirația lentă sau relaxarea corpului).

Gândește-te la asta mai puțin ca la o amânare și mai mult ca la o realimentare. Volumul mare de informații pe care oamenii îl asimilează zilnic poate face o pauză liniștită și mai esențială. „Jonglăm mereu cu atât de multe, fără să ne luăm mult timp pentru a încetini lucrurile,” spune Taitz. „Încercarea de a găsi acele momente poate permite lucrurilor să fie mai fericite, mai pline de bucurie și împlinire.”