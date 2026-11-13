Dacă stai toată ziua la birou și seara ești obosită, începe cu 5-10 minute de mers în trei zile ale săptămânii și cu pauze scurte de mișcare în timpul lucrului. Crește mai întâi durata plimbărilor și numărul zilelor, apoi ritmul; nu trebuie să faci un antrenament lung din prima.

Poți merge în pauza de prânz sau după program, în drum spre casă. Pauzele de la birou te ajută să întrerupi statul pe scaun, dar nu înlocuiesc plimbările și exercițiile pentru mușchi.

Începi cu câteva minute de mers

Pentru o persoană care nu a făcut mișcare de mult timp, ghidul american dă ca exemplu 5-15 minute de mers, de două sau trei ori pe săptămână. Dacă mergi câte 10 minute în trei zile, aduni 30 de minute în prima săptămână. Poți împărți mersul și în reprize mai scurte.

Planul de mai jos este un exemplu de creștere treptată, nu un termen pe care trebuie să îl atingi cu orice preț. Treci mai departe când te simți bine la pasul la care ai ajuns.

În prima săptămână, mergi 5-10 minute în trei zile și încearcă pauze scurte de mișcare la birou. În a doua săptămână, mergi 10-15 minute în trei sau patru zile și adaugă o sesiune scurtă de exerciții pentru mușchi. În a treia săptămână, mergi 15-20 de minute în patru zile și încearcă exercițiile pentru mușchi în două zile. În a patra săptămână, dacă te-ai adaptat, mergi 20-30 de minute în cinci zile. Cinci plimbări a câte 30 de minute adună 150 de minute.

Dacă un pas este prea greu, rămâi la cel anterior. După prima lună, dacă încă nu ai ajuns la cinci plimbări de câte 30 de minute, adaugă treptat minute de mers până acolo. Mărește viteza abia după ce te-ai obișnuit cu durata și numărul plimbărilor.

Faci loc mișcării în ziua de lucru

Ministerul Sănătății propune două minute de exerciții ușoare la fiecare oră. Poți folosi o alarmă discretă, te poți ridica după apă sau poți merge în timpul unui apel. O plimbare în pauza de prânz poate fi una dintre plimbările din plan.

Cele două minute sunt un reper practic, nu o obligație medicală. Ghidul britanic privind mișcarea nu stabilește un număr de minute de stat pe scaun după care toată lumea trebuie să se ridice. Recomandarea este să întrerupi perioadele lungi de stat jos când poți.

Pentru o pauză lângă birou, alege o mișcare pe care o poți face în siguranță: ridică-te și așază-te controlat pe un scaun solid, fără roți; ridică-te pe vârfuri ținându-te de un sprijin stabil; sau mergi pe loc. Dacă nu te poți ridica atunci, poți ridica alternativ genunchii și poți mișca gleznele stând pe scaun.

Combini mersul cu exercițiile pentru mușchi

După program, mersul alert este o variantă fără sală. Poți alege și bicicleta sau înotul. La un ritm moderat, respiri mai greu, dar încă poți vorbi; dacă nu poți cânta, probabil mergi suficient de repede pentru acest tip de efort.

Pentru o sesiune scurtă de forță acasă, începe prin a te ridica și a te așeza de cinci ori pe un scaun stabil, fără roți. Continuă cu ridicări pe vârfuri, genuflexiuni mici cu sprijin și flotări la perete, făcute lent și controlat. Ia o pauză dacă ai nevoie și crește treptat numărul de repetări pe care le poți face fără durere; nu forța un număr fix la celelalte exerciții.

Ținta recomandată de Organizația Mondială a Sănătății pentru adulți este între 150 și 300 de minute de mișcare moderată pe săptămână sau între 75 și 150 de minute de efort intens. La acestea se adaugă exerciții pentru grupele mari de mușchi în cel puțin două zile. Mersul și exercițiile pentru mușchi au roluri diferite: unul nu îl înlocuiește pe celălalt.

După ce ai ajuns fără probleme la cinci plimbări de câte 30 de minute, o săptămână poate arăta astfel:

Luni: 30 de minute de mers și o sesiune scurtă de forță.

Marți: 30 de minute de mers.

Miercuri: 30 de minute de mers.

Joi: 30 de minute de mers și o sesiune scurtă de forță.

Vineri: 30 de minute de mers.

Sâmbătă și duminică: odihnă sau mers foarte ușor.

Acesta este un exemplu, nu un program obligatoriu. Dacă după patru săptămâni mergi mai puțin, păstrează plimbările pe care le poți face și adaugă timp treptat. Cele două zile de forță pot fi mutate, dar lasă o zi între ele.

Păstrezi o variantă pentru zilele aglomerate

Când ai puțin timp sau energie, poți face doar cinci minute de mers după masă, două pauze de mișcare la birou sau o serie de ridicări de pe scaun. Activitatea se poate aduna din reprize scurte; nu trebuie să recuperezi o zi ratată printr-un efort brusc a doua zi.

Leagă mișcarea de ceva ce faci deja, cum ar fi pauza de prânz sau un apel telefonic. Dacă mersul de după serviciu nu încape în ziua ta, mută-l la prânz.

Ceri sfat medical când apar riscuri

Înainte să începi un program nou, discută cu un medic sau cu alt profesionist din sănătate dacă ai o boală cronică, o dizabilitate, o accidentare ori simptome, dacă ești însărcinată sau ai născut recent, ori dacă ai avut recent o operație sau un infarct. Tipul și cantitatea de mișcare trebuie potrivite situației tale.

Oprește exercițiul dacă apare durere sau stare de rău. Presiunea ori durerea în piept, amețeala, greața, durerea severă sau lipsa de aer care continuă după oprire cer ajutor medical rapid. Durerea în piept care persistă este o urgență.

Întrebări frecvente

Trebuie să merg 30 de minute fără oprire?

Nu. Poți aduna timpul de mișcare din mai multe plimbări scurte în aceeași zi.

Pot începe cu doar cinci minute?

Da. Cinci minute sunt un punct de plecare pentru cine a stat mult timp fără mișcare, nu ținta la care trebuie să rămână.

Am nevoie de sală ca să încep?

Nu. Mersul, ridicările de pe scaun și flotările la perete sunt variante de început care nu cer abonament la sală.

Pot începe să fac mișcare în sarcină?

NHS dă ca punct de plecare 10 minute de activitate zilnică, cu creștere treptată. Dacă nu alergai înainte de sarcină, nu începe alergarea acum; discută cu medicul sau cu moașa despre ce ți se potrivește.

Pot face mișcare dacă am o boală cronică?

Mișcarea poate fi potrivită și pentru persoane cu boli cronice, dar tipul și cantitatea trebuie stabilite cu un profesionist din sănătate. Mersul, bicicleta și înotul sunt printre variantele care pot fi luate în calcul.

Surse verificate la 13 noiembrie 2026: ghidul Organizației Mondiale a Sănătății privind activitatea fizică; ghidul U.S. Department of Health and Human Services privind activitatea fizică; recomandările CDC pentru adulți și pentru creșterea treptată a activității; materialul Ministerului Sănătății despre mișcarea la locul de muncă; ghidul britanic privind activitatea fizică; exercițiile și recomandările NHS; recomandările MedlinePlus privind semnele de alarmă la efort.