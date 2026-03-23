Nu mai puțin de 21 de persoane au fost tratate cu instrumentar chirurgical nesterilizat în timpul unor proceduri medicale la un spital. Cel mai grav este că pacienții nu au fost informați timp de săptămâni întregi despre acest incident, fiind expuși unui risc major de a contracta HIV și alte boli grave, transmisibile prin sânge.

Eroare gravă în sala de operație

Incidentul, de o gravitate extremă, a ieșit la iveală recent, deși evenimentele s-au petrecut cu mai multe săptămâni în urmă. În total, 21 de pacienți care au avut nevoie de intervenții chirurgicale au fost supuși unor proceduri în care s-au folosit instrumente care nu au trecut prin procesul standard și obligatoriu de sterilizare. Cum vine asta într-un spital modern? E o întrebare la care conducerea unității medicale va trebui să răspundă.

Un protocol de bază, ignorat complet.

Practic, nerespectarea acestor proceduri anulează orice barieră de protecție împotriva contaminării cu agenți patogeni, de la bacterii banale la virusuri letale.

Săptămâni de tăcere și risc ascuns

Poate cel mai șocant aspect al acestui caz nu este doar eroarea medicală în sine, oricât de gravă ar fi, ci decizia spitalului de a nu informa victimele. Timp de câteva săptămâni, cei 21 de pacienți și-au continuat viața normal, fără să aibă habar de sabia lui Damocles care atârna deasupra capului lor. Această tăcere i-a privat de posibilitatea de a acționa rapid, de a face analize și, eventual, de a începe un tratament profilactic post-expunere.

Dar de ce a durat atât de mult până când pacienții au fost anunțați? V-ați putea imagina angoasa de a afla abia după săptămâni că ați fost expus unui asemenea pericol? Până la urmă, vorbim de o decizie care a pus în balanță, în mod conștient, viețile unor oameni.

HIV, hepatită și alte pericole invizibile

Riscurile la care au fost supuși pacienții sunt multiple și extrem de serioase. Documentele menționează în mod specific riscul de infectare cu HIV. Numai că lista pericolelor nu se oprește aici. Utilizarea de instrumente nesterile deschide poarta și către alte infecții transmisibile prin sânge, cum ar fi hepatita B și hepatita C, ambele putând duce la afecțiuni cronice ale ficatului, ciroză sau chiar cancer hepatic.

Și totuși, cea mai prețioasă resursă în lupta cu aceste virusuri este timpul. Intervenția medicală imediată după expunere este crucială, mai ales în cazul HIV, unde tratamentul post-expunere (cunoscut ca PEP) poate reduce vizibil riscul de infecție dacă este administrat în primele 72 de ore. O șansă pe care acești 21 de oameni nu au avut-o din cauza tăcerii spitalului.

Ce urmează pentru pacienți

Acum, după ce au fost în cele din urmă notificați, pacienții trec printr-o perioadă de incertitudine și teamă teribilă. Toți trebuie să se supună unor seturi complete de analize pentru a depista eventualele infecții. Hai să fim serioși, șocul psihologic este imens, iar perioada de așteptare a rezultatelor este un adevărat calvar.

Iar dincolo de drama personală a fiecărei victime, se conturează un scandal de proporții care va atrage, cel mai probabil, anchete administrative și posibile procese de malpraxis. ce măsuri vor fi luate împotriva celor responsabili de eroarea inițială, dar mai ales împotriva celor care au decis să ascundă adevărul săptămâni la rând.