La 37 de ani, radarul meu de panică era blocat permanent pe „pericol”. O combinație de traume din copilărie, un atac terorist trăit pe viu și două nașteri traumatizante m-au transformat într-un adult anxios și fobic. Dar cea mai mare teamă a mea nu era legată de mine, ci de copiii mei.

O copilărie marcată de frică

Am crescut lângă un loc de joacă în care nu am avut voie să mă joc niciodată. Priveam pe geam alți copii cum aleargă, în timp ce eu mă jucam singură în casă de-a bibliotecara. Părinții mei, refugiați din Al Doilea Război Mondial, vedeau lumea ca pe un loc periculos prin definiție. În fond, să fim serioși, era New York-ul anilor ’80, iar noaptea locul de joacă găzduia petreceri care lăsau în urmă cioburi de sticlă și seringi.

Această moștenire a traumei lor, combinată cu o predispoziție genetică spre anxietate, a creat adultul de mai târziu. Unul care se aștepta mereu la ce e mai rău. Și este un mod epuizant de a trăi.

Punctul de cotitură la o petrecere de Halloween

Dar dintre toate fricile pe care le aveam ca mamă a doi copii mici – pentru siguranța, viitorul, sănătatea și fericirea lor – una le depășea pe toate. „Cea mai mare teamă a mea era că vor fi ca mine: fricoși de orice.”

Apoi, într-o după-amiază, am organizat o petrecere de Halloween pentru grupa de grădiniță a fiului meu, care avea atunci trei ani. Totul era sub control, până când fiul meu cel mic, de 18 luni, s-a urcat pe canapea, a ajuns pe pervazul unei ferestre deschise și a vrut să sară.

Din fericire, am fugit și l-am prins.

În acel moment, în timp ce-l țineam strâns de pantalonii treningului, am realizat ceva. Băieții mei erau un vârtej de haos, activi, rapizi și plini de bucurie. Dar erau și curioși, dornici să vadă ce e dincolo, neînfricați. Nu erau deloc ca mine. Pur și simplu nu aveau alarme interne sau un instinct de supraviețuire încorporat. Și am înțeles că, pentru a le păstra bucuria și spiritul de aventură, trebuia să fac exact opusul a tot ceea ce îmi spunea anxietatea mea.

„Libertatea lor mi-a oferit și mie libertate”

Dacă voiam copii liberi și curajoși, trebuia să-mi eliberez propria „bibliotecară” interioară și să învăț să-i las să se joace cu adevărat. Când erau mici și voiau să sară de pe o piesă de mobilier, o trambulină sau o stâncă, spuneam „Okay”, știind că am la mine trusa de prim ajutor (pe care o căram peste tot cu mine). Când ochii le sclipeau la vederea unui traseu cu obstacole plin de noroi, făcut din echipamente agricole ruginite, spuneam „Okay”, sigură pe faptul că aveau vaccinul antitetanos la zi.

Acum schiază și aleargă repede, joacă rugby și iubesc asta, deși pe mine mă ucide pe dinăuntru să-i privesc. O filmare recentă mă arată pe marginea terenului, cu spatele la acțiune, în timp ce echipa fiului meu joacă un meci epic, pe care nu-l pot descrie decât ca fiind „terifiant”. V-ați gândit vreodată cum e să trăiești așa? Iar când alți părinți află că fiul meu cel mic bate la tobe, le citesc pe față întrebarea „de ce ai permite așa ceva?”. Răspunsul e că am învățat că libertatea lui de a fi cine este e mai importantă decât frica mea. „Libertatea copiilor mei mi-a oferit și mie o parte din a mea.”

O altă perspectivă asupra lumii

Acum au 13 și 15 ani. Caut la ei semnele de anxietate pe care le aveam eu la vârsta lor – perfecționism, dureri de cap, îngrijorare – și nu le găsesc. Sunt mai mari și mai puternici în fiecare zi. Recent, fiul meu cel mare a mers într-o excursie de o zi la Londra cu un prieten și, bineînțeles, l-am urmărit pe telefon în fiecare minut.

Și, pe bune, aglomerația este pentru mine un coșmar, ceva de evitat mereu. Dar el, nederanjat de mulțime, m-a sunat doar ca să-mi arate pe cameră cât de frumos e și să-mi spună: „Uite, este uimitor.” Deși eu voi vedea mereu pericolul prin ochii mei vechi și anxioși, el vede o lume uimitoare. Și nu îi este frică.