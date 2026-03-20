Casa de modă Loewe a marcat lansarea primei colecții semnate de Jack McCollough și Lazaro Hernandez în magazinele Bergdorf Goodman cu o cină exclusivistă la The Odeon. Evenimentul, deși a avut loc în centrul orașului, a celebrat de fapt prezența brandului în celebrul department store din uptown, unde vitrinele au fost complet dedicate Loewe cu o zi înainte.

Un decor de neuitat

„Ei bine, intri și sunt lumânări pe masă – deci știi că vor fi conversații grozave,” a spus actrița Britt Lower (din serialul Severance) imediat cum a ajuns la restaurantul The Odeon, joi seară. Și nu erau orice fel de lumânări, ci celebrele Tomato Leaves de la Loewe, care au transformat restaurantul într-o veritabilă piață de vară, deși afară era un frig de martie.

O revenire acasă

Iar pentru designeri, evenimentul a avut o semnificație aparte. „E atât de cool să fim din nou în New York. Nu mai suntem niciodată aici,” a mărturisit Jack McCollough. El și partenerul său, Lazaro Hernandez, ambii newyorkezi relocați la Paris după numirea la casa de modă, au traversat oceanul cu o seară înainte. „Aceasta a fost o scuză bună să ne invităm toți prietenii.”

Invitați de marcă și ținute relaxate

Printre invitați s-au numărat numeroase vedete și personalități din lumea modei. „Sunt pur și simplu oameni foarte grozavi în încăpere. Designerii precum Jack și Lazaro sunt întotdeauna curatori excelenți de oameni interesanți și talentați,” a declarat actorul Lucas Hedges. El a povestit amuzat: „De exemplu, am fost la show-ul Loewe din Paris și jucam Uno cu Lil Yachty. Există mereu un sentiment de lejeritate și distracție.”

Și, pe bune, atmosfera a fost una relaxată, lucru vizibil și în ținutele alese. Actrița Jayme Lawson, vedeta din Sinners, a radiat într-o pereche de pantaloni largi. „Mă simt atât de eu. Cu siguranță m-ai vedea purtând așa ceva în viața reală,” a spus ea, adăugând: „Iuuuubesc un pantalon larg. E tipul meu preferat de pantalon.”

Un parteneriat de suflet

Relația cu Bergdorf Goodman este una specială.

„Bergdorf’s este un partener neasteptat,” a împărtășit McCollough. „Ne-au susținut enorm dintotdeauna, așa că e cool să avem acest moment de închidere a cercului.” Sentimentul este reciproc, după cum a confirmat și Tracy Margolies, președinta Bergdorf Goodman: „Suntem încântați să le urăm bun venit lui Jack și Lazaro înapoi într-un oraș cu o semnificație atât de mare pentru parcursul lor creativ.”

De ce The Odeon?

Dar de ce a fost aleasă o locație din Lower Manhattan pentru a celebra un parteneriat cu un magazin din uptown? Tracy Margolies a explicat că decizia a fost un omagiu adus „stilului downtown specific Loewe”.

Numai că pentru designeri, locul are și o încărcătură personală. „Venim aici de când ne știm, de la începutul vieții noastre de adulți, așa că pur și simplu a părut locul potrivit,” a explicat McCollough. A adăugat, zâmbind: „În plus, am auzit că Odeon e în trend acum!”

Spre finalul serii, după ce au fost servite profiterolurile și cafeaua, iar lumânările s-au topit aproape complet, oaspeții au început să plece. Fiecare invitat a primit la plecare numărul 10 al revistei Loewe și, fireste, chiar lumânările Tomato Leaves care au ars pe mese toată noaptea – un cadou perfect pentru cei îndrăgostiți de aroma proaspătă din încăpere.