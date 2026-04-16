Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din Statele Unite trag un semnal de alarmă serios. Un nou raport arată o creștere îngrijorătoare a infecțiilor cu o tulpină de Shigella rezistentă la medicamente, care provoacă diaree severă. Cifrele sunt clare: de la 0% în 2015, procentul cazurilor rezistente la tratamentele uzuale a ajuns la 5% în 2022.

O problemă de sănătate publică

Shigeloza, infecția cauzată de bacteria Shigella, nu e deloc o glumă. Anual, în Statele Unite sunt estimate aproximativ 450.000 de cazuri. Infecția se manifestă prin diaree (uneori cu sânge), febră și crampe stomacale, simptome care pot dura și o săptămână. E drept că majoritatea persoanelor se recuperează fără tratament specific, dar pentru cazurile severe, antibioticele erau până acum soluția salvatoare.

Numai că lucrurile s-au schimbat dramatic.

Recomandari Marea Britanie revine oficial în Erasmus+ din 2027 după acordul finalizat cu UE

Creștere alarmantă a rezistenței la antibiotice

V-ați gândit vreodată ce se întâmplă când antibioticele nu mai funcționează? Ei bine, exact asta este problema cu noua tulpină de Shigella, denumită XDR (extensively drug-resistant). Aceasta nu mai răspunde la tratamentele orale recomandate în mod obișnuit, precum azitromicina, ciprofloxacina sau trimetoprim-sulfametoxazol.

„Această creștere a tulpinilor XDR este alarmantă și reprezintă o amenințare serioasă la adresa sănătății publice”, a declarat Dr. Naeemah Logan, epidemiolog în cadrul CDC. „Limitează opțiunile de tratament pentru pacienții cu infecții severe, ceea ce poate duce la prelungirea bolii, spitalizări și, în cele mai grave cazuri, chiar la deces.”

O veste proastă, pe bune.

Recomandari Un lot de Xanax retras de urgență din farmacii pentru risc de contaminare

Iar datele confirmă tendința. Dacă în 2015 nu exista niciun caz raportat de Shigella XDR, în 2022 s-a ajuns la 5% din totalul infecțiilor. Cum vine asta? bacteria a evoluat și a devenit mai puternică decât medicamentele noastre.

Cine sunt persoanele cele mai expuse riscului

Deși oricine poate contracta shigeloza, CDC a identificat câteva grupuri cu risc crescut. Printre acestea se numără copiii mici, persoanele care călătoresc în zone cu igienă precară, bărbații care întrețin relații sexuale cu alți bărbați și persoanele cu sistem imunitar slăbit (precum pacienții cu HIV sau cei care urmează chimioterapie).

Transmiterea este fecal-orală, ceea ce înseamnă că se poate răspândi extrem de ușor prin contact direct cu o persoană infectată, prin consumul de alimente contaminate sau prin înghițirea apei din surse contaminate, cum ar fi piscinele.

Recomandari Google clarifică totul despre cookie-uri și cele 2 opțiuni cheie

Prevenția, cheia problemei

În fața unei bacterii atât de rezistente, cea mai bună strategie rămâne prevenția. Și, din fericire, metodele sunt simple și la îndemâna oricui. Spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun, în special după folosirea toaletei și înainte de a mânca sau de a pregăti mâncarea, este esențială.

Dacă o persoană este deja bolnavă, este important să stea acasă, în special departe de locuri de muncă ce implică manipularea alimentelor sau îngrijirea altor persoane, pentru a evita răspândirea infecției. Până la urmă, cel mai simplu gest, spălatul pe mâini, rămâne cea mai eficientă armă împotriva acestei bacterii.