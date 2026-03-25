După opt ani de relație și patru de căsnicie, Codruța Filip și Valentin Sanfira au decis să meargă pe drumuri separate. Vestea divorțului, care a avut loc la începutul acestui an, a fost confirmată chiar de artistă, la scurt timp după revenirea sa de la filmările pentru Desafio: Aventura.

Confirmarea oficială a despărțirii

Artista a pus capăt speculațiilor și a vorbit deschis despre separarea de cel care i-a fost partener timp de aproape un deceniu. Într-o declarație clară, Codruța a explicat decizia luată de comun acord, subliniind că respectul reciproc va rămâne între ei, chiar dacă nu mai formează un cuplu.

„Da, ne-am despărțit la începutul anului. Am decis că este cel mai bine să mergem pe drumuri separate. Nu mai formăm un cuplu, tot ce pot să spun este că mergem mai departe, cu respect reciproc unul față de celălalt. Nu vom mai merge la evenimente împreună, fiecare este pe nișa lui și suntem ok așa. Viața merge mai departe, cu bune, cu rele, le luăm cum vin. Sigur că sunt momente dificile prin care fiecare trebuie să treacă, dar se întâmplă. Am hotărât de comun acord să o luăm pe căi separate”, a declarat Codruța Filip.

Semnele care anunțau ruptura

Iar semnele apăruseră de ceva vreme, e drept că discrete. Unul dintre cele mai vizibile a fost lipsa verighetei de pe degetul artistei. Codruța a renunțat la bijuteria simbolică la începutul lunii martie, iar pe data de 16 martie fanii au remarcat deja absența acesteia. Pe lângă acest detaliu, Valentin Sanfira dispăruse treptat și din fotografiile pe care cântăreața le distribuia în mediul online.

Fanii au observat imediat.

Cei doi au preferat să gestioneze totul în liniște, departe de ochii publicului, astfel că divorțul s-a produs fără prea mult zgomot.

Răceala din timpul filmărilor

Dar când au apărut, pe bune, primele fisuri? Se pare că îndoielile Codruței au început încă din toamna anului trecut, în timpul participării la Desafio: Aventura. Potrivit unor surse, un moment cheie a fost primirea unui mesaj video de la soțul ei. Deși ea s-a arătat extrem de emoționată să îl revadă, reacția lui Valentin ar fi fost una distantă, lucru care i-a dat de gândit.

„Ei i s-a părut că s-a întâmplat ceva cu el în lipsa ei. Nu i-a picat bine faptul că el părea distant. Ea s-a bucurat enorm că l-a văzut și emoția ei a fost sinceră, în timp ce el nu a părut foarte entuziasmat de revedere”, au dezvăluit surse apropiate situației.

Ce avere au de împărțit

Dincolo de partea emoțională, urmează și partajul. În timpul căsniciei, cei doi artiști au investit împreună într-o locuință modernă în București, care reprezintă unul dintre cele mai valoroase bunuri comune. Fiind artiști de succes, solicitați frecvent la evenimente private, Codruța și Valentin au adunat o avere considerabilă. Dacă nu au semnat un contract prenupțial (un detaliu neconfirmat public), aceștia vor fi nevoiți să împartă și veniturile strânse în anii de căsnicie.

Numai că, în ciuda acestor tensiuni care mocneau încă din toamnă, cei doi au avut o ultimă apariție publică împreună în luna ianuarie a acestui an, la un eveniment organizat de Pro TV.