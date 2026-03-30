Ramona Olaru, asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, a confirmat oficial noua sa relație. Partenerul ei este Steve Ant, un cântăreț de origine greacă, stabilit de aproximativ șase ani în România, cu care vedeta TV a publicat recent primele imagini pe rețelele sociale.

Cine este, de fapt, Steve Ant?

Hai să vedem cine este, mai exact, bărbatul care i-a furat inima Ramonei. Numele său real este Stefanos Kyriakos Anthopoulos și este un artist din Atena. Publicul din România l-a cunoscut prima dată prin intermediul emisiunii „Românii au talent”, unde a impresionat juriul cu o melodie grecească celebră.

Reacția Andrei a fost imediată. „Aia-i tatii!”, a exclamat jurata de la primele acorduri de chitară.

Recomandari Pe cine iubește WRS de la ”Te cunosc de undeva”? Cum arată iubitul lui?

Iar parcursul său televizat nu s-a oprit la Pro TV. Pe scena talent show-ului, Steve a cântat în română, engleză și greacă, iar ulterior a participat și la emisiunea „The Ticket” de la Antena 1. Acolo a fermecat din nou juriul, interpretând un mix muzical între melodia „Numele tău” și celebra piesă grecească „Tha Perimeno”. Pasiunea sa pentru muzică a început, se pare, de la o vârstă fragedă, când tatăl său i-a oferit cadou prima chitară.

Colaborarea neașteptată cu Codruța Filip

Dar, înainte de a forma un cuplu cu Ramona Olaru, Steve Ant a avut o colaborare muzicală importantă în România. Și nu cu oricine, ci chiar cu Codruța Filip, fosta soție a lui Valentin Sanfira. Cei doi artiști au lansat împreună piesa „Din Rai”.

Piesa are peste 1 milion de vizualizări pe YouTube.

Recomandari Dan Capatos dezvăluie cum i-a anulat soția nunta cu 2 luni înainte să fie cu el

Povestea de dragoste cu Ramona Olaru

Povestea de dragoste dintre cei doi ar fi putut începe în martie 2025. Atunci, Steve a fost invitat chiar în emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”, moment relatat de Spynews. Să fi fost oare acela momentul în care s-au aprins primele scântei între el și Ramona?

Între ei există o diferență de vârstă de aproximativ șase ani, asistenta TV fiind mai mare. Numai că acest detaliu pare să nu aibă nicio importanță pentru relația lor (un lucru din ce în ce mai comun, până la urmă), cei doi afișându-se fericiți împreună.

Pe 30 martie 2026, Ramona a oficializat totul printr-un videoclip postat pe Instagram. În imagini, Steve Ant o ajută în bucătărie, pe un fundal plin de glume și voie bună. Cu umorul care o caracterizează, vedeta a declarat, potrivit Spynews: „Voiam doar să vorbim despre faptul că în România se vorbește, în mare parte, despre războaie și despre mine”.