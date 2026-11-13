Pentru un adult sănătos, 18°C este un punct bun de pornire în dormitor iarna. Ghidul unui spital public britanic indică aproximativ 16-18°C pentru somn, dar pilota, hainele de noapte și felul în care te simți pot schimba temperatura potrivită pentru tine.

Măsoară și umezeala din aer: un reper este între 30% și 50%. Dacă te trezești transpirată, îți este frig sau vezi apă pe geam, verifică valorile din dormitor înainte să schimbi căldura ori să pornești un umidificator.

De ce 18°C este un punct de pornire

Nu există un număr de grade care să garanteze un somn bun tuturor adulților. O analiză științifică publicată în 2019 descrie și condiții în care aproximativ 19-21°C sunt potrivite: contează inclusiv căldura păstrată sub pilotă. Poți încerca o cameră puțin mai răcoroasă sau o pilotă mai ușoară, schimbând câte un lucru pe rând.

În România, Ordinul nr. 119/2014 cere ca încălzirea să poată asigura cel puțin 20°C în dormitor la proiectarea și executarea locuinței. Aceasta este o cerință pentru sistemul de încălzire, nu o temperatură la care fiecare adult trebuie să doarmă.

Cum măsori și reglezi camera

Pune un termometru și un aparat care măsoară umezeala din aer, numit higrometru, în zona în care dormi. Citește-le seara, înainte de culcare, și dimineața, când te trezești. Așa compari temperatura și umiditatea cu felul în care ai dormit. Dacă ești un adult sănătos, începe de la aproximativ 18°C. Dacă te trezești încălzită sau transpirată, încearcă o pilotă mai ușoară ori redu puțin căldura. Dacă îți este frig, încearcă o pilotă mai călduroasă sau crește temperatura. Verifică umiditatea înainte să folosești un umidificator. Agenția de Mediu din SUA recomandă sub 60%, de preferat între 30% și 50%. Dacă apare condens pe geamuri, pereți sau țevi, șterge apa și caută de unde vine umezeala. Aerisește zilnic, apoi lasă camera să revină la o temperatură confortabilă. Un ghid al consiliului local din Newcastle recomandă deschiderea parțială a geamului dimineața, timp de 20-60 de minute, și descoperirea patului ca să se aerisească așternuturile. Nu este nevoie să lași fereastra larg deschisă toată noaptea.

De exemplu, dacă termometrul arată 21°C și te trezești transpirată, poți testa întâi o pilotă mai subțire, apoi o temperatură mai mică. Dacă higrometrul arată 65% și găsești apă pe geam, ocupă-te de umezeală și de aerisire, nu adăuga apă în aer.

Fantele de ventilare trebuie să rămână libere și iarna. Ghidul britanic pentru locuințe recomandă și circulația aerului între camere, când este posibil. Ministerul Sănătății recomandă, pentru perioadele reci, aerisirea locuinței cel puțin o dată pe zi și verificarea instalației de încălzire, pentru a preveni incendiile și intoxicația cu monoxid de carbon.

Când nu cobori temperatura după reperul pentru adulți sănătoși

Pentru perioadele cu temperaturi scăzute, recomandările Ministerului Sănătății publicate prin DSP Vaslui indică cel puțin 19°C în dormitor. Dacă ești în vârstă sau ai o boală cronică, nu răci camera doar pentru a ajunge la 16-18°C: verifică temperatura lângă pat și păstrează încăperea suficient de caldă pentru tine. Dacă ești gravidă și frigul ori căldura îți provoacă disconfort persistent, cere medicului o recomandare potrivită situației tale.

Ce este diferit pentru un bebeluș

Pentru un bebeluș, NHS recomandă o cameră între 16°C și 20°C. Măsoară temperatura camerei și verifică pieptul sau ceafa copilului: dacă pielea este fierbinte ori transpirată, îndepărtează un strat de haine sau de învelitoare. Supraîncălzirea crește riscul de moarte subită a sugarului.

Temperatura nu înlocuiește regulile de somn sigur. În primele șase luni, bebelușul doarme pe spate, în pătuțul său, în aceeași cameră cu părintele. În pătuț nu se pun pernă, pilotă, jucării sau așternuturi care se pot desprinde.

Când oboseala cere un medic

Nu pune automat oboseala de dimineață pe seama temperaturii. Somnul insuficient, stresul, schimbările hormonale și unele boli o pot provoca. Discută cu medicul dacă oboseala durează câteva săptămâni fără o cauză clară, îți afectează viața de zi cu zi sau vine cu alte simptome.

Cere o evaluare și dacă cineva observă pauze ale respirației tale în somn, te trezești gâfâind ori cu senzație de înec sau ești mereu foarte somnoroasă ziua. Acestea pot fi semne ale apneei de somn, adică opriri și reluări ale respirației în timpul nopții.

Întrebări frecvente

Am 33% umiditate. Îmi trebuie umidificator?

Nu doar pentru această valoare: 33% se află în intervalul de 30-50%. Urmărește cum variază umiditatea în cursul zilei. Dacă folosești un umidificator, nu lăsa apă să stagneze în el.

De ce nu ajunge valoarea setată la centrală?

Temperatura setată nu îți spune neapărat câte grade sunt lângă pat. Citește un termometru în dormitor înainte să reglezi din nou căldura.

Pot dormi cu perna electrică în priză?

Recomandarea Ministerului Sănătății pentru perioadele reci este să o scoți din priză înainte de somn.

Dacă medicul suspectează apnee de somn, testul se face doar la spital?

Nu neapărat. NHS arată că medicul poate trimite pacientul la o clinică de somn, iar testarea se poate face, de obicei, acasă.

Surse verificate la 13 noiembrie 2026: ghidul pentru somn al Shrewsbury and Telford Hospital NHS Trust; analiza „The Temperature Dependence of Sleep”, publicată în 2019; Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sănătății; recomandările Ministerului Sănătății publicate prin DSP Vaslui în 2025; ghidul Organizației Mondiale a Sănătății privind umezeala și mucegaiul din locuințe; ghidul Agenției de Mediu din SUA privind umezeala și mucegaiul; ghidul Guvernului britanic pentru aerisirea locuințelor, actualizat în 2026; ghidul Newcastle City Council despre condens; recomandările NHS privind somnul sigur al bebelușilor, oboseala și apneea de somn.