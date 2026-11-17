Banda de alergare manuală curbată cere mai mult efort decât banda cu motor la aceeași viteză, arată studii făcute pe grupuri mici de adulți activi. Pentru cine își alege antrenamentul, contează și faptul că aparatul schimbă felul în care sunt solicitate picioarele, mai ales dacă există dureri.

Pe banda manuală, fiecare pas pune covorul în mișcare. Pe banda cu motor, covorul se deplasează la viteza aleasă, dar omul tot trebuie să alerge; motorul nu face efortul în locul lui.

Cât de mult crește efortul pe banda manuală

Într-un studiu publicat în 2017, 14 alergători antrenați, șapte femei și șapte bărbați, au alergat la viteze egale pe o bandă curbată Woodway Curve și pe o bandă cu motor. Pe banda curbată au folosit, în medie, cu 16% mai mult din capacitatea lor maximă de a consuma oxigen, cu o variație de aproximativ 6 puncte procentuale. Asta arată un efort mai mare, nu că fiecare persoană ar arde cu 16% mai multe calorii.

Testele au avut cinci intervale de câte șase minute. Vitezele au fost între 9 și 15 km/h pentru femei și între 10,5 și 16,5 km/h pentru bărbați; banda cu motor HP Cosmos a fost setată la o înclinație de 1% pentru testul separat al capacității maxime de efort. La 10,5 km/h, cercetătorii au măsurat un consum de oxigen cu 37% mai mare pe banda curbată față de alergarea în aer liber. Acea cifră nu este o diferență generală față de banda cu motor.

Un studiu din 2015, realizat de James Smoliga și colegii săi de la High Point University, a comparat mersul și alergarea pe Woodway Curve cu o bandă motorizată la zece adulți sănătoși și atletici. Participanții au mers trei minute la 1,34 metri pe secundă și au alergat patru minute la 2,24 metri pe secundă. Rezultatele au fost exprimate în MET, o unitate care arată câtă energie cere o activitate:

La mers, banda curbată a cerut 5,9 MET, față de 3,4 MET pe banda cu motor.

La alergare, banda curbată a cerut 10,7 MET, față de 7,3 MET pe banda cu motor.

Studiile au testat puțini oameni, deja activi, și anumite viteze. Rezultatele nu arată cât va crește efortul pentru fiecare începător sau pentru orice model de bandă.

Ce se schimbă pentru genunchi, șolduri și gambe

Pe suprafața curbată, coapsa se ridică mai mult, glezna se mișcă pe o distanță mai mare, iar genunchiul rămâne mai îndoit. Fizioterapeutul Mohammad Saad explică faptul că o parte din solicitare se mută de la genunchi spre șolduri și glezne. Gambele, mușchii din spatele coapsei și fesierii lucrează și ei mai mult pentru a pune covorul în mișcare.

Richard Willy, profesor asociat la Ohio State University, arată că această schimbare poate ajuta unele persoane cu dureri de genunchi, dar poate fi o problemă pentru cele cu dureri la fesieri, în spatele coapsei, la gambă sau la tendonul lui Ahile. Nu este o recomandare de tratament pentru durerea de genunchi: alegerea depinde de cauza durerii și de evaluarea fiecărei persoane.

Banda curbată nu reproduce mai bine alergarea afară

Pe banda manuală curbată, alergătorii tind să facă pași mai scurți și mai deși. Nu s-a demonstrat că vor păstra acest fel de a alerga și afară. Un studiu apărut în 2024 în Journal of Sports Sciences a găsit mai multe diferențe între mișcările făcute pe banda curbată și alergarea în aer liber decât între alergarea afară și cea pe banda cu motor.

Ce faci la prima folosire

Aceeași viteză luată de pe banda cu motor poate însemna un antrenament mult mai greu pe cea curbată. În studiul din 2017, chiar și alergătorii antrenați au avut două ședințe în care s-au obișnuit cu aparatul înainte de teste.