Senzația este reală

Vara, organismul direcționează mai mult flux sanguin către piele pentru a se răcori, lăsând mai puține resurse pentru digestie, proces care se poate încetini mai ales după mese copioase. De aici și senzația că friptura, micii sau cârnații persistă mai mult în stomac. Fenomenul are și o altă explicație. Digestia proteinelor consumă 20-30% din energia pe care acestea o aduc, generând căldură internă și accentuând disconfortul în zilele caniculare.

Nu trebuie să renunțați complet la carne pentru a vă simți bine. Diferența o fac tipul de carne, modul de preparare și băutura alăturată. Carnea slabă, cum sunt peștele, pieptul de pui sau curcanul, este de obicei mai bine tolerată vara decât carnea grasă ori prăjită.

Evită grăsimile care încetinesc digestia

Grăsimile din porc gras, mici, cârnați și preparate prăjite încetinesc golirea stomacului. Ele sunt o cauză majoră pentru senzația de „stomac greu”, iar efectul se poate simți mai intens în sezonul cald. Deshidratarea agravează totul. Disconfortul abdominal sau constipația pot deveni și mai supărătoare.

Scăderea poftei de mâncare pentru preparate consistente nu este un semn rău. Este o adaptare normală a organismului la temperaturile ridicate. La fel și preferința pentru alimente bogate în apă, precum fructele, legumele și salatele. Așa cum arată CSID, corpul încearcă să gestioneze mai bine căldura.

La grătar, schimbările mici contează

Dacă știți că vara vă simțiți balonat sau lipsit de energie după carne, merită să alegeți variante mai ușoare. Peștele, pieptul de pui și curcanul sunt opțiuni mai prietenoase cu digestia. Metoda de preparare schimbă mult. Grătarul, coacerea sau gătirea la abur sunt de obicei mai bine tolerate decât prăjirea.

Un alt punct sensibil este paharul de lângă farfurie. Alcoolul agravează deshidratarea, deja frecventă în sezonul cald, iar asta poate favoriza constipația și disconfortul abdominal. Dacă după o masă bogată vă simțiți moleșit, combinația dintre căldură, termogeneza proteinelor și deshidratare explică starea.

Ascultați-vă corpul. Este firesc.

Există însă o limită clară între o digestie lentă și o problemă care cere ajutor medical. Febra, vărsăturile sau diareea apărute după consumul de carne la grătar pot indica o toxiinfecție alimentară. O astfel de situație cere evaluare medicală.

Dacă aveți poftă de grătar în plină vară, alegeți carne slabă, fiți atent la hidratare și nu puneți disconfortul sever pe seama „căldurii”. Când apar febră, vărsături sau diaree, programarea la medic nu merită amânată.