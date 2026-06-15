Poți să bifezi 8 ore de somn și totuși să te trezești cu senzația că mintea nu s-a așezat complet. O analiză nouă arată că nu doar cafeaua băută seara contează, ci și cantitatea adunată pe parcursul întregii zile: cofeina poate modifica impulsurile de intensitate scăzută ale creierului, astfel încât acesta să funcționeze ca și cum ar fi pe jumătate treaz, chiar după o noapte întreagă de somn.

În practică, asta explică un lucru foarte comun: dormi continuu, dar a doua zi te simți încețoșată, iritată sau fără energie reală. Problema nu este doar numărul de ore, ci calitatea lor. Analiza arată că faza profundă a somnului, cea esențială pentru refacerea mușchilor și resetarea sistemului nervos, poate fi serios perturbată de cofeină, chiar și atunci când tu ai impresia că te-ai odihnit.

Oboseala de a doua zi poate începe cu cafeaua din ziua anterioară

Aici apare cercul vicios pe care multe dintre noi îl recunoaștem imediat. Bei cafea ca să compensezi oboseala din timpul zilei, dar aceeași cafea poate strica noaptea următoare. Iar dimineața ai din nou nevoie de stimulent. Pentru cine are un job solicitant, deadline-uri, antrenamente sau pur și simplu multe roluri de dus în același timp, capcana asta se adâncește repede.

Și partea care surprinde este alta: nu doar cappuccino-ul de la ora 17.00 ridică probleme. Datele publicate arată că, pentru unele persoane sensibile, chiar și o singură cană de cafea băută dimineața poate lăsa „urme adânci” în creier până la miezul nopții. Asta schimbă puțin regula clasică de tipul „nu beau cafea după prânz și sunt în siguranță”. Pentru unele femei, pur și simplu nu e suficient.

Sensibilitatea la cofeină nu e aceeași pentru toată lumea

Reacția la cofeină diferă de la persoană la persoană. Analiza arată că intervin genul, vârsta, genetica, metabolismul, dar și alte afecțiuni sau medicamente. Cu alte cuvinte, colega care poate adormi fără probleme după două espresso nu este un reper util pentru tine.

Dar asta îți dă și un criteriu simplu de observat. Dacă adormi relativ ușor, însă te trezești fără senzația de refacere, dacă ai energie în valuri și cazi după-amiaza, dacă te bazezi zilnic pe încă o cafea ca să funcționezi, merită să te uiți la doza totală din zi, nu doar la ora ultimei cești. Analiza nu precizează ce cantitate exactă este considerată problematică de cercetători, însă subliniază clar ideea acumulării.

Potrivit Cancan, efectul nu se vede doar în felul în care te simți dimineața. Pe termen lung, degradarea odihnei de noapte afectează capacitatea de memorare, starea de dispoziție, imunitatea și funcționarea normală a inimii. Aici miza devine mult mai mare decât un simplu „azi sunt cam obosită”.

Dacă nu vrei să renunți la cafea, începe cu un test simplu de 3-4 zile

Nu, mesajul nu este că trebuie să scoți definitiv cafeaua din viața ta. Numai că merită să afli unde este pragul tău personal. Cea mai utilă variantă, din informațiile disponibile până acum, este un mini-experiment foarte concret: timp de 3-4 zile, păstrezi aceeași rutină de somn, dar reduci numărul cafelelor sau rămâi la una singură, băută dimineața. Apoi urmărești trei lucruri simple: cât de repede adormi, cum te trezești și dacă mai ai nevoie de stimulent la aceeași oră în ziua următoare.

Iar dacă vrei un plus de energie care să nu îți saboteze noaptea, cele mai sigure opțiuni rămân cele care nu adaugă cofeină în ecuație: o plimbare scurtă, lumină naturală dimineața, o pauză reală între taskuri și o hidratare mai atentă. Nu par spectaculoase, știu. Dar sunt genul de soluții care nu mută oboseala dintr-o zi în alta.

Ce merită să urmărești dacă bănuiești că somnul tău nu e chiar odihnitor

Un detaliu important din analiză este diferența dintre percepție și realitate. Tu poți simți că ai dormit bine, dar creierul să nu fi intrat cum trebuie în faza profundă. De aceea, semnele utile nu sunt doar cele din timpul nopții, ci și cele din timpul zilei: memorie mai slabă, dispoziție instabilă, senzația că tragi de tine și nevoia constantă de „încă puțin combustibil”.

Dacă observi tiparul acesta mai multe zile la rând, are sens să tratezi cafeaua ca pe o posibilă cauză, nu doar ca pe o soluție. Sursa nu precizează ce teste medicale pot măsura impactul cofeinei asupra somnului și nici dacă anumite tipuri de cafea sau metode de preparare reduc efectele negative. Așa că, până la date mai clare, cel mai practic reper rămâne răspunsul propriului corp.

Și încă ceva: dacă te simți obosită, nu presupune automat că ai nevoie de mai multă cafea. Uneori ai nevoie de mai puțină. Diferența nu se vede în cană, ci a doua zi dimineață, când te ridici din pat și nu mai simți că pornești motorul cu forța.

Faptul care schimbă perspectiva este acesta: pentru o persoană sensibilă, o singură cafea băută dimineața poate lăsa efecte în creier până la miezul nopții.