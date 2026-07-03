Valurile de căldură aduc mai mult decât disconfort și nopți agitate. Temperaturile ridicate, în special când aerul este umed, solicită inima suplimentar pentru a răci organismul. Riscul afectează atât persoanele cu afecțiuni cardiace preexistente, cât și pe cele sănătoase.

Decesele cauzate de căldură au crescut cu peste 50% în ultimii 20 de ani. În fiecare an, aproximativ 2.000 de decese și 100.000 de vizite la urgențe sunt legate de probleme provocate de căldură. Asociația Americană a Inimii avertizează că decesele anuale cauzate de afecțiuni cardiace legate de căldură s-ar putea dubla în următoarele decenii. Acest lucru implică o necesitate crescută de prudență în zilele caniculare, chiar dacă vă simțiți bine.

Ce se întâmplă, de fapt, în corp? Când vă este foarte cald, organismul încearcă să elimine căldura prin dilatarea vaselor de sânge și prin creșterea ritmului cardiac. Inima trebuie să pompeze mai mult. Dacă există deja o boală cardiacă, acest efort devine și mai dificil. Nici persoanele sănătoase nu sunt complet ferite.

„Când corpul dumneavoastră încearcă să se răcească, ritmul cardiac crește și vasele de sânge se dilată. Pentru persoanele cu boli de inimă, și chiar și pentru cele care sunt altfel sănătoase, acea tensiune suplimentară poate deveni periculoasă rapid.”

Așa a explicat Dr. Manesh Patel, președinte voluntar al Asociației Americane a Inimii, de la Duke Health. Un mesaj important este să nu așteptați să vă simțiți foarte rău înainte de a reduce ritmul. În zilele cu avertizări de caniculă, planul bun începe dimineața.

Orele de vârf nu sunt momentul pentru alergat sau efort fizic intens

Prevenția recomandată este clară: limitați activitatea în aer liber la orele de vârf, stați la umbră și mutați efortul fizic în interior. Dacă aveați în plan o plimbare lungă, cumpărături făcute pe jos sau treburi prin curte, este indicat să le mutați mai devreme sau mai târziu. Această măsură nu ține de lene, ci de a nu forța inima exact când corpul luptă deja cu temperatura de afară.

Dacă doriți mișcare și nu vreți să renunțați complet, o variantă mai blândă este să faceți activități în interior, la răcoare. Poate fi o sesiune ușoară de întinderi, exerciții lejere sau o intensitate mai redusă decât într-o zi obișnuită. Ideea de bază este reducerea efortului fizic atunci când afară sunt temperaturi foarte ridicate.

Răcorirea casei este mai eficientă cu o abordare diversificată

Aerul condiționat și ventilatoarele sunt printre măsurile recomandate pentru interior, iar ventilatoarele sunt indicate când temperatura este sub 32°C. Dacă stați acasă cu un copil mic, dacă sunteți însărcinată sau suportați greu canicula, merită să folosiți din timp o combinație simplă: umbră, răcoare în interior și cât mai puțin efort. Nu așteptați să se acumuleze căldura în casă până devine greu de suportat.

Potrivit Independent, specialiștii atrag atenția că valurile de căldură pun presiune în special pe persoanele cu boli cardiace, dar pot crea probleme și celor fără un diagnostic cunoscut. O zi toridă nu este, așadar, momentul bun să demonstrați cât rezistați fără aer condiționat sau fără pauze.

Hidratarea ajută, dar alcoolul și cafeaua nu sunt opțiuni potrivite

Printre măsurile de bază se află hidratarea adecvată și evitarea alcoolului și a băuturilor cu cofeină. Dacă aveți senzația că beți suficient, în zilele foarte calde merită să fiți și mai atentă. Iar dacă ieșiți din casă, este bine să aveți lichide la dumneavoastră înainte să apară setea puternică.

Și hainele contează mai mult decât pare. Recomandarea este să purtați îmbrăcăminte lejeră și deschisă la culoare, plus pălărie, ochelari cu protecție UV și cremă de protecție solară. Orice element care reduce acumularea de căldură și expunerea directă la soare scade și stresul pus pe organism.

Persoanele cu boli de inimă au un risc mai mare din cauza dilatării ineficiente a vaselor

Căldura complică funcționarea inimii pentru persoanele cu boli cardiace, mai ales dacă au artere înfundate. Motivul este concret: corpul nu mai poate extinde suficient vasele de sânge ca să elimine căldura. Aici apare o problemă dublă, pentru că inima trebuie să lucreze mai mult exact când mecanismul de răcire nu funcționează eficient.

„Poate apărea o nepotrivire între ceea ce are nevoie inima atunci când lucrează mai mult pentru a face față căldurii și ceea ce este corpul capabil să livreze.”

Așa a explicat Lauren Siewny, director medical al Departamentului de Urgențe al Spitalului Universitar Duke. Dacă știți deja că aveți o afecțiune cardiacă, zilele cu temperaturi extreme cer și mai multă prudență: mai puțin timp afară, mai multă răcoare în interior și atenție la orice semn că organismul nu mai face față bine.

Dacă apar simptome, primul pas este să vă opriți și să vă răcoriți imediat

Nu încercați să duceți până la capăt plimbarea, antrenamentul sau treaba începută dacă simțiți căldura prea tare. Asociația Americană a Inimii recomandă să încetiniți orice activitate fizică, să vă mutați într-un loc mai răcoros, să vă răcoriți imediat prin stropire cu apă rece și să vă rehidratați. În unele cazuri, poate fi nevoie de îngrijiri medicale.

„Dacă experimentați oricare dintre aceste simptome, încetiniți orice activitate fizică și mutați-vă într-un loc mai răcoros, răcoriți-vă imediat prin stropire cu apă rece și rehidratați-vă. Este posibil să aveți nevoie de îngrijiri medicale.”

Sudul Europei, inclusiv Spania, se confruntă frecvent cu temperaturi de peste 40°C, iar autoritățile emit avertizări portocalii și roșii. Experții în climă avertizează că verile devin tot mai călduroase, cu valuri de căldură mai lungi. Pentru zilele următoare, o regulă practică bună rămâne: mai puțin efort la soare, mai multă răcoare, apă și pauze dese.