Țigările electronice nu oferă doar „abur” cu miros plăcut. Un studiu publicat în iunie 2026 în revista Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology a descoperit că substanțele chimice sintetice de răcire folosite în unele astfel de produse pot perturba ritmul cardiac. Riscurile variază de la bătăi neregulate ale inimii până la stop cardiac.

Mai precis, problema depășește aroma sau senzația de „mai ușor”. Aproape toate țigările electronice, punguțele și alte produse din tutun conțin nicotină naturală sau sintetică. O singură țigară electronică poate conține la fel de multă nicotină, sau chiar mai multă, decât un pachet de țigări. Acest aspect este important pentru persoanele care le utilizează pentru a reduce riscul sau pentru a renunța la fumat: dependența poate rămâne la fel de puternică, iar inima continuă să fie afectată.

Dacă ați ales țigara electronică în ideea că este o variantă „mai blândă”, este util să rețineți următorul aspect: nicotina poate crește tensiunea arterială și ritmul cardiac, poate îngusta vasele de sânge și obligă inima să depună un efort suplimentar. Nu este vorba doar despre un disconfort trecător. Nicotina poate crește și coagularea sângelui și poate contribui la boala arterială periferică, o afecțiune care reduce fluxul sanguin și mărește riscul unor evenimente cardiovasculare grave, inclusiv amputarea membrelor inferioare.

Nicotina și substanțele din aerosol ridică semne de întrebare

Cercetările citate până acum arată că inhalarea aerosolilor din țigările electronice poate contribui la apariția unor afecțiuni care duc la boli cardiace. Pe listă se numără ateroscleroza, disfuncția endotelială, hipertensiunea arterială, tulburările de ritm cardiac și inflamația miocardului. Pentru dumneavoastră, aceasta înseamnă că produsul nu pare să fie neutru pentru sistemul cardiovascular, chiar dacă nu arde tutunul în forma clasică.

Jason J. Rose (medic, voluntar al American Heart Association și profesor asociat de medicină, plus șef al diviziei de medicină pulmonară, de terapie intensivă și de somn la Școala de Medicină a Universității din Maryland din Baltimore) a explicat clar de ce discuția s-a mutat din zona impresiilor în cea a riscurilor concrete.

„Știm de mult timp despre amenințările la adresa sănătății pe care le prezintă țigările și alte produse tradiționale din tutun. Pe măsură ce un număr tot mai mare de țigări electronice și alte produse noi cu nicotină sunt introduse pe piață, aflăm mai multe despre amenințările la adresa sănătății pe care le prezintă acestea. Un corp tot mai mare de cercetări arată că persoanele care folosesc țigări electronice pot fi expuse la substanțe chimice care pot dăuna inimii și vaselor de sânge.”

Pe baza datelor citate de Medicalxpress, mesajul util pentru viața de zi cu zi este simplu: dacă folosiți țigări electronice considerându-le mai sigure, este important să le priviți ca pe produse cu riscuri proprii, nu ca pe o pauză fără consecințe pentru corp.

Aromele, un factor care menține consumul

Majoritatea tinerilor care folosesc țigări electronice spun că aleg produse aromate. Acest lucru este mai important decât pare. Aromele îi atrag, pot crește probabilitatea utilizării continue și pot mări șansele de a ajunge, în timp, la alte produse din tutun.

Pentru părinți, acesta este un semnal de alarmă. Expunerea la nicotină, mai ales la vârste tinere, poate afecta dezvoltarea creierului și este asociată cu modificări ale atenției, învățării și controlului impulsurilor, potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA. Dacă aveți acasă un adolescent, este important să priviți cu seriozitate produsele care par „dulci”, „mentolate” sau „cu gust de fructe” (tocmai această prezentare le poate face să pară mai puțin periculoase decât sunt).

American Heart Association susține de mai mult timp politici publice care să interzică vânzarea tuturor produselor comerciale aromate din tutun și nicotină, inclusiv mentolul, și care să sprijine renunțarea, prevenirea începerii consumului și cercetarea efectelor asupra sănătății.

Nancy Brown (director executiv al American Heart Association) a formulat poziția organizației fără ocolișuri.

„Industria tutunului vizează fără încetare copiii și comunitățile cu produse din tutun aromate cu fructe, bomboane și mentol care încurajează utilizarea, facilitează dependența și cresc profiturile. După decenii de vânzare a unor produse care provoacă boli și moarte, companiile de tutun și nicotină nu pot fi considerate de încredere pentru a proteja sănătatea publică. Niciun produs din tutun sau nicotină nu poate fi considerat sigur.”

Informații utile despre varianta „de tranziție”

Dosarul public nu oferă aici o listă de alternative sigure pentru renunțarea la fumat și nici comparații între țigările electronice cu nicotină și cele fără nicotină. Ceea ce oferă, însă, este suficient pentru a corecta o idee foarte răspândită: nu este vorba despre vapori de apă inofensivi, ci despre compuși care pot afecta inima și vasele de sânge.

Subiectul este important și pentru femeile care nu fumează. Miza nu este doar consumul propriu, ci și ce produse ajung să pară „în regulă” în casă, în grupul de prieteni sau lângă copiii lor. Când un dispozitiv arată discret, miroase a fructe și nu lasă impresia de fum clasic, tentația de a-l subestima este mare.

Un detaliu important: o singură țigară electronică poate aduce la fel de multă nicotină, sau mai multă, decât un pachet de țigări, iar studiul publicat în iunie 2026 leagă substanțele sintetice de răcire din unele produse de perturbarea ritmului cardiac.