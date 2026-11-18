Pentru screeningul cancerului de col uterin, caută pe site-ul casei de asigurări din județ un centru cu contract pentru testarea HPV și sună pentru programare. Dacă ești eligibilă, te poți adresa direct unui ambulatoriu de ginecologie care oferă serviciul, fără bilet de trimitere; confirmă înainte că testarea este decontată.

Unde găsești un centru și cum te programezi

Caută pe site-ul casei de asigurări din județ lista centrelor cu contract pentru screeningul cancerului de col uterin. În București, CASMB publică lista unităților cu contract pentru screening. Centrele pot fi publice sau private. Sună la centrul ales și întreabă dacă oferă acum screening cu test HPV prin contract, dacă are locuri și fonduri și unde se face recoltarea. Cere lista actelor pe care trebuie să le aduci: aceasta trebuie confirmată cu centrul. Spune dacă ești asigurată și întreabă dacă serviciul va fi decontat în situația ta. Confirmă dacă programarea cuprinde recoltarea, testarea și întâlnirea la care primești rezultatul și afli ce ai de făcut mai departe. Alege data recoltării după ce primești instrucțiunile centrului. Pentru serviciul acordat prin ginecologie, normele CNAS prevăd și o a doua consultație, la care ți se comunică rezultatul.

Recoltarea se poate face și în unități medicale mobile sau caravane care oferă acest serviciu. Dacă nu găsești un centru sau ți se cere să plătești pentru o testare despre care ți s-a spus că este decontată, cere lămuriri casei de asigurări din județ.

Cine poate face screening și când repetă testul

Metodologia Ministerului Sănătății pentru screening, aprobată în 2024, se adresează în mod obișnuit femeilor între 25 și 65 de ani care au col uterin, nu au simptome și sunt la risc mediu. Testul HPV caută tipuri ale virusului care pot duce la cancer de col uterin. Testul Babeș-Papanicolau caută schimbări ale celulelor de pe col.

În România, se face mai întâi testul HPV. Dacă rezultatul este pozitiv, celulele din probă sunt verificate și ele, când proba permite acest lucru. După un rezultat HPV negativ, testul se repetă la 3 ani între 25 și 29 de ani și la 5 ani între 30 și 65 de ani. Găsești separat intervalele de retestare după un rezultat HPV negativ.

Dacă ai sângerări între menstruații, după contact sexual ori după menopauză, secreții neobișnuite sau dureri la contactul sexual, mergi la ginecolog pentru evaluarea simptomelor, nu aștepta screeningul de rutină.

Când este testarea decontată

La un furnizor cu contract, serviciul standardizat este decontat dacă îndeplinești condițiile programului. Normele CNAS stabilesc un tarif de 198 de lei pentru pachetul cu test HPV și unul de 244 de lei pentru pachetul care include examenul Babeș-Papanicolau. Sunt sume plătite furnizorului, nu prețuri pe care le datorezi automat tu. Pentru un serviciu privat nedecontat, suma depinde de clinică și de ce include programarea.

Există finanțare distinctă și pentru recoltarea și testarea HPV la femeile neasigurate eligibile. Pentru recoltare, ordinul CNAS publicat în august 2025 folosește formularea „peste 25 de ani, până la 65 de ani inclusiv”, deși screeningul obișnuit începe la 25 de ani. Dacă ai exact 25 de ani și nu ești asigurată, cere confirmare centrului sau casei județene înainte de programare. Nu orice clinică oferă serviciul decontat.

Ce urmează după rezultat

Rezultatul Vârsta Pasul următor HPV negativ 25-29 de ani Repetarea testului la 3 ani HPV negativ 30-65 de ani Repetarea testului la 5 ani HPV pozitiv, celule normale 25-65 de ani Repetarea testului la 12 luni HPV pozitiv, celule modificate 25-65 de ani Colposcopie, o examinare mai atentă a colului Probă care nu poate fi interpretată 25-65 de ani Repetarea după 3 luni

Acestea sunt regulile pentru screeningul obișnuit. Dacă ai HIV confirmat, faci dializă sau ai avut un transplant, intervalele sunt diferite și trebuie stabilite împreună cu medicul.

Cum te pregătești pentru recoltare

Alege o zi în care nu ai menstruație. În cele două zile dinaintea recoltării, evită contactul sexual vaginal, spălăturile vaginale și medicamentele, cremele ori lubrifianții vaginali. Dacă urmezi tratament pentru o infecție sau ai putea fi însărcinată, anunță medicul și urmează instrucțiunile centrului.

Întrebări frecvente

Pot face recoltarea la medicul de familie?

Potrivit CNAS, recoltarea este posibilă la medicul de familie ori la ginecolog. Întreabă unde se recoltează proba pentru serviciul la care te programezi și cine îți comunică rezultatul.

În cât timp primesc rezultatul?

Metodologia prevede ca rezultatul să îți fie comunicat în cel mult 30 de zile de la recoltare. Întreabă la programare când are loc consultația pentru rezultat.

HPV pozitiv înseamnă cancer?

Nu. Un rezultat pozitiv arată că a fost găsit un tip de HPV cu risc înalt; pasul următor depinde de verificarea celulelor.

Am HIV, fac dializă sau am avut un transplant. Când mă testez?

Pentru HIV confirmat, metodologia prevede testarea în cel mult 12 luni de la diagnostic, apoi anual dacă HPV este negativ. Pentru dializă sau transplant sunt prevăzute testarea la diagnostic, înaintea transplantului și repetarea anuală după un rezultat negativ; stabilește cu medicul traseul potrivit situației tale.

Surse verificate la 18 noiembrie 2026: metodologia de screening și Ordinul nr. 3.735/2024 ale Ministerului Sănătății; normele Ministerului Sănătății și CNAS pentru serviciile de screening; Ordinul CNAS nr. 1.356/2025; comunicatul CNAS din 17 noiembrie 2026; lista CASMB a furnizorilor; recomandările NHS England și MedlinePlus pentru pregătirea înaintea recoltării.