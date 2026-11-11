În România, dacă ai col uterin și nu ai simptome, testarea de rutină pentru cancerul de col uterin începe la 25 de ani cu testul HPV, nu cu un Papanicolau făcut anual. Chiar dacă te-ai vaccinat anti-HPV, ai nevoie de aceeași testare: după un rezultat HPV negativ, revii la 3 ani dacă ai între 25 și 29 de ani sau la 5 ani dacă ai între 30 și 65 de ani.

Dacă ai sângerări între menstruații ori după contactul sexual, durere în partea de jos a abdomenului sau secreții neobișnuite, mergi la ginecolog. Aceste semne cer o evaluare, nu așteptarea următorului test de rutină.

De ce faci întâi testul HPV

Testul HPV caută virusul care poate duce la schimbări ale celulelor de pe colul uterin. Testul Papanicolau verifică aceste celule. Ambele pornesc de la o probă recoltată de pe col, dar caută lucruri diferite.

Metodologia românească aprobată prin Ordinul nr. 3.735/2024, publicat la 10 iulie 2024, pune testul HPV primul. Dacă acesta este pozitiv, laboratorul verifică și celulele prin testul Papanicolau. Un rezultat HPV negativ nu cere un Papanicolau anual de rutină.

Vaccinul ajută la prevenirea unor infecții HPV noi, dar nu acoperă toate tipurile de virus și nu tratează o infecție deja prezentă. De aceea, vaccinarea nu schimbă vârsta de începere sau intervalele de testare.

Unde mergi și cum afli dacă plătești

Începi cu medicul de familie, care îți poate da bilet de trimitere pentru prevenție. Ministerul Sănătății include testul HPV între investigațiile preventive gratuite, inclusiv pentru persoanele neasigurate. Normele publicate la 29 august 2025 stabilesc finanțare separată pentru recoltare, testul HPV și verificarea celulelor la femeile neasigurate care au peste 25 de ani, dar nu mai mult de 65 de ani. Dacă ai exact 25 de ani și nu ești asigurată, confirmă înainte de programare cu medicul de familie și cu furnizorul că serviciul este decontat.

Recoltarea se poate face la furnizori publici sau privați care au contract pentru serviciu, inclusiv prin unele unități mobile. Casa de asigurări din București publică o listă a furnizorilor; în alt județ, verifici la casa județeană de asigurări. Întreabă unitatea aleasă dacă face testare HPV prin contract, dacă are locuri și fonduri disponibile și ce include programarea.

Normele CNAS disponibile în ianuarie 2026 stabilesc 198 de lei pentru serviciul HPV și 244 de lei pentru serviciul cu Papanicolau făcut după un rezultat HPV pozitiv. Sunt tarife plătite furnizorului de casa de asigurări, nu prețuri obligatorii pentru pacientă. Dacă recoltarea este făcută de medicul de familie sau de un specialist, din fiecare tarif se scad 40 de lei: din 198 rămân 158 de lei pentru restul serviciului HPV, iar din 244 rămân 204 lei pentru serviciul cu citologie. Dacă alegi testarea contra cost, ceri clinicii prețul și ce include înainte de programare.

Ceri medicului de familie consultația preventivă și biletul de trimitere. Alegi un furnizor și confirmi că testul HPV este decontat la programarea ta sau afli prețul dacă îl faci contra cost. Alegi ziua recoltării și urmezi indicațiile de pregătire. La consultație, întrebi cum vei primi rezultatul. Dacă nu primești rezultatul în 30 de zile de la recoltare, îl ceri unității unde ai făcut testul.

Cum te pregătești și ce se întâmplă la recoltare

Programează-te în afara menstruației. În cele 2 zile dinainte, evită medicamentele vaginale, cremele și lubrifianții; cu 24 de ore înainte, evită contactul sexual, tampoanele și spălăturile vaginale. Dacă ai o infecție sau secreții neobișnuite, anunță medicul înainte de recoltare.

La consultație, te dezbraci de la brâu în jos. Medicul folosește un instrument care ține ușor deschis vaginul, numit specul, apoi ia proba de pe col cu o periuță. Recoltarea durează sub 5 minute. Dacă te doare, poți cere un specul mai mic, schimbarea poziției sau oprirea procedurii.

Ce faci după rezultat

Rezultatul trebuie comunicat în cel mult 30 de zile de la recoltare. Un rezultat HPV pozitiv ori celule modificate nu înseamnă automat cancer. Pașii de mai jos sunt cei din metodologia românească pentru testarea de rutină.

Rezultat Ce urmează Când HPV negativ, 25-29 de ani Repeți testul HPV După 3 ani HPV negativ, 30-65 de ani Repeți testul HPV După 5 ani HPV pozitiv, celule normale Repeți testul HPV După 12 luni HPV pozitiv, celule modificate Te programezi la colposcopie, o examinare mai atentă a colului Conform recomandării medicale HPV pozitiv și la repetare Te programezi la colposcopie, chiar dacă celulele par normale După rezultatul repetat la 12 luni Probă care nu poate fi analizată corect Repeți testul După 3 luni

De exemplu, dacă testul HPV făcut la 27 de ani, pe 11 noiembrie 2026, este negativ, următorul test de rutină este peste 3 ani. La 34 de ani, același rezultat duce la un interval de 5 ani; un rezultat HPV pozitiv cu celule normale duce, în schimb, la repetare în noiembrie 2027.

Când nu urmezi intervalul obișnuit

Dacă ai simptome, ginecologul stabilește investigația fără să aștepte cei 3 sau 5 ani; metodologia recomandă în această situație examinarea colului prin colposcopie. Dacă trăiești cu HIV, testarea se face în cel mult 12 luni de la confirmare, apoi anual când HPV este negativ. Primul rezultat HPV pozitiv duce la colposcopie.

Pentru persoanele care fac dializă sau urmează să primească un transplant, metodologia cere testare la diagnostic ori înainte de transplant, apoi anual dacă HPV este negativ. Înaintea transplantului, testul trebuie făcut cu cel mult 12 luni înainte.

Întrebări frecvente

Pot face testul în timpul menstruației?

Este mai bine să îl reprogramezi, deoarece sângele poate afecta proba. Dacă sângerarea este neobișnuită, mergi la ginecolog în loc să aștepți o nouă zi pentru screening.

Ce fac dacă sunt însărcinată?

Spune medicului despre sarcină înainte de programare, mai ales dacă ai avut un rezultat modificat. În România, pachetul de urmărire a unei sarcini normale include Papanicolau până la 23 de săptămâni și 6 zile, la indicația medicului care urmărește sarcina; screeningul de rutină poate fi amânat, dar un rezultat anterior modificat poate cere verificare în timpul sarcinii.

Pot face testul dacă nu am avut contact sexual?

Istoricul contactelor sexuale și numărul partenerilor nu decid singure includerea în screening. Metodologia precizează însă că frotiul nu se recoltează dacă himenul este intact; discută situația ta cu ginecologul înainte de programare.

Ce fac dacă am secreții neobișnuite înainte de test?

Nu aștepta doar recoltarea de rutină. Anunță medicul, care va stabili evaluarea potrivită și dacă testul trebuie reprogramat.

Surse verificate la 11 noiembrie 2026: metodologia de screening aprobată de Ministerul Sănătății în 2024; normele CNAS disponibile în ianuarie 2026; ordinul privind serviciile pentru persoanele neasigurate, publicat în august 2025; comunicatul Ministerului Sănătății din octombrie 2025; lista furnizorilor publicată de Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București; informațiile medicale publicate de NHS, MedlinePlus, Centers for Disease Control and Prevention și National Cancer Institute.

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