Brandul de condimente Diaspora Spice Co., cunoscut pentru parteneriatele directe cu fermierii din Asia de Sud, tocmai a lansat prima sa carte de bucate. Proiectul, intitulat „The Diaspora Spice Co. Cookbook: Seasonal Home Cooking from South Asia’s Best Spice Farms”, include 85 de rețete de familie și spune povestea din spatele mirodeniilor care au cucerit Occidentul.

De la un latte de 8 dolari la o afacere

Povestea Diaspora Spice Co. începe, cum altfel, cu turmericul. În 2016, Sana Javeri Kadri, proaspăt absolventă de facultate, locuia în San Francisco și observa cum latte-urile cu turmeric (golden milk) apăreau în toate cafenelele. Crescând în Mumbai, era obișnuită cu laptele cald cu turmeric, băutura antiinflamatoare preferată a bunicii sale, dar a fost uimită să vadă cum aceasta devenea un trend wellness în SUA, „vândută cu 8 dolari”.

Atunci a devenit curioasă cine sunt fermierii din spatele acestui trend. „Cred că lumea ar trebui să știe de unde provine turmericul lor”, își amintește Kadri. Cercetările au dus-o la Institutul Indian de Cercetare a Condimentelor, unde l-a cunoscut pe omul de știință Dr. Prasath. Acesta i-a prezentat o varietate de turmeric numită Pragati (o varietate moștenită genetic) și i-a făcut cunoștință cu familia Kasaraneni din Andhra Pradesh, unul dintre cultivatori. După o vizită la fermă, s-a întors acasă cu o valiză plină de turmeric și un vis. Așa a fondat, în 2017, Diaspora Spice Co.

Recomandari Burda Romania lanseaza “Pe tocuri in bucatarie” de Patrizia Paglieri – o altfel de carte de bucate

O creștere spectaculoasă

Viziunea a fost de la bun început una clară, deși poate idealistă. „Speranța cu Diaspora a fost: Cum am putea construi cel mai idealist, echitabil, vesel și extrem de gay colț de lume, unde să putem vinde condimente cu adevărat frumoase și delicioase?”, explică fondatoarea. Începutul a fost modest.

„A început cu un om, un fermier, un singur condiment.”

Dar aproape nouă ani mai târziu, lucrurile stau complet diferit. „Acum suntem circa 30 de oameni, 140 de fermieri și aproximativ 40 de condimente”, adaugă Kadri. Turmericul a fost cel care a adus-o în echipă și pe Asha Loupy, dezvoltatoare de rețete. Ea a descoperit condimentul în timp ce lucra ca achizitor pentru un magazin alimentar de specialitate și a rămas șocată. „Pentru mine, turmericul nu prea avea gust până l-am încercat pe acesta. Era citric, pământiu, luminos, vibrant și cu adevărat șocant”, povestește Loupy. A început să gătească cu el și să o eticheteze pe Kadri pe Instagram. Cum să nu o observi? „Asha a făcut niște găluște cu miel și chimen, cu o foaie de aluat cu turmeric, deci erau de un galben aprins, cu pliuri perfecte. Și am zis, cine e fata asta? Vreau să mănânc tot ce gătește ea”, mărturisește Kadri.

Recomandari Brandul Hoodrich lansează prima colecție de încălțăminte la 100 de dolari

Rețete care spun o poveste

Loupy s-a alăturat oficial echipei în 2020, creând „rețete cu specific indian, dar cu influențe californiene și centrate pe condimente”, cum ar fi batoanele cu căpșuni și cardamom. Iar în ianuarie 2021, cele două au început să lucreze la ideea primei lor cărți de bucate. Unul dintre obiectivele lui Kadri a fost să aducă în prim-plan rețetele casnice ale fermierilor parteneri.

„Elementul cultural care mi s-a părut important, pentru început, a fost acesta: comerțul cu mirodenii a fost în mâinile colonizatorilor sute de ani. din acest motiv, ei au fost cei care au putut defini arhiva bucătăriei”, spune Kadri. V-ați gândit vreodată că mâncarea sud-asiatică înseamnă mult mai mult decât butter chicken? Ei bine, Kadri vrea să schimbe exact această percepție.

„Pur și simplu simt că, din punct de vedere cultural, aici în Occident, când oamenii se gândesc la mâncarea sud-asiatică, se gândesc la butter chicken, la saag paneer, la naan, la chicken tikka masala. Îmi plac toate, dar e ca și cum ai spune că mâncarea americană este doar un cheeseburger. Pur și simplu nu e așa”, continuă ea. „Și așa am vrut să arăt tipurile de mâncare pe care majoritatea oamenilor din Asia de Sud le consumă acasă”, adăugând că acestea sunt proaspete, de sezon și bazate pe legume.

Recomandari Brandul Bob Beauté, prezent în 82 de țări, se lansează în Marea Britanie

Chec cu banane și turmeric o rețetă-omagiu

Cartea, ce conține 85 de rețete, a fost gândită pentru bucătari de toate nivelurile. Mai jos, autoarele împărtășesc o rețetă în care condimentul de la care a pornit totul strălucește cu adevărat. Acest chec auriu și aromat este un omagiu adus lui Prabhu Kasaraneni, fermierul de turmeric Pragati. Pe lângă turmeric, ferma familiei sale cultivă o varietate indigenă de alune, palmieri de cocos și mai multe soiuri de banane. Rețeta este inspirată de un chec cu banane făcut de mama lui Prabhu, Siva Nagendramma Kasaraneni.

Ingrediente

2¼ căni (270 g) făină universală

1 linguriță praf de copt

½ linguriță bicarbonat de sodiu

1¼ lingurițe turmeric măcinat

¾ cană (144 g) zahăr granulat

¼ cană (48 g) zahăr brun deschis sau închis

Coaja de la 1 portocală mare

2 banane foarte coapte, zdrobite bine (aproximativ 1 cană/225 g)

⅔ cană (160 ml) ulei neutru, cum ar fi cel de rapiță

⅓ cană (80 ml) suc proaspăt de portocale (de la portocala rasă)

½ cană (120 g) smântână grasă

2 ouă mari, la temperatura camerei

1½ lingurițe extract de vanilie

¾ linguriță sare de mare fină

⅔ cană (85 g) alune prăjite și sărate

1 cană (96 g) fulgi de cocos uscați, neîndulciți

2 linguri de zahăr demerara

Mod de preparare

Preîncălziți cuptorul la 175°C. Tapetați o formă rotundă de tort de 23 cm cu hârtie de copt. Într-un bol, combinați făina, praful de copt, bicarbonatul de sodiu și turmericul. Într-un bol mare, puneți zahărul granulat, zahărul brun și coaja de portocală și frecați coaja în zahăr cu degetele până arată ca nisipul umed, timp de 1-3 minute. Adăugați bananele, uleiul, sucul de portocale, smântâna, ouăle, vanilia și sarea și amestecați cu un tel până la omogenizare. Adăugați ingredientele uscate și încorporați-le ușor, având grijă să nu amestecați prea mult. Turnați jumătate din aluat în tava pregătită și nivelați. Presărați jumătate din alune, jumătate din fulgii de cocos și jumătate din zahărul demerara, apoi adăugați restul de aluat deasupra, întinzându-l ușor. Presărați deasupra restul de alune, cocos și zahăr demerara. Coaceți timp de 50-60 de minute, până când este auriu și o scobitoare introdusă în centru iese curată. Lăsați la răcit în tavă timp de 1 oră înainte de a-l scoate și servi.

Până la urmă, dacă vreți să evitați alunele, le puteți înlocui cu caju, nuci, nuci pecan sau chiar migdale. Pentru un gust mai intens de cocos, înlocuiți uleiul neutru cu ulei de cocos virgin topit. Resturile se pot păstra într-un recipient etanș la temperatura camerei până la 3 zile.