Divorțul de Codruța Filip pare să-i fi crescut cota lui Valentin Sanfira, care a devenit unul dintre cei mai solicitați artiști pentru nunți și evenimente private. În plină separare, cântărețul de muzică populară are tarife bine stabilite, care pot ajunge până la 10.000 de euro pentru o prestație completă.

Cât costă un program la nuntă

V-ați întrebat vreodată cât trebuie să scoateți din buzunar pentru un artist de calibrul lui? Ei bine, hai să vedem care sunt sumele. Pentru un program scurt, de 45 până la 60 de minute, onorariul lui Valentin Sanfira variază între 2.000 și 3.000 de euro.

Dacă mirii își doresc o prezență mai consistentă, lucrurile se schimbă. Un program mediu, care include două reprize a câte 45 de minute fiecare, costă între 3.500 și 4.500 de euro. Iar pentru cei care îl vor pe artist alături de ei pe tot parcursul petrecerii, pachetul complet poate urca mare.

Pachetul complet, de la 6.000 de euro în sus

Aici, prețurile devin cu adevărat serioase. Un program complet pentru întreaga nuntă pornește de la 6.000 de euro și poate ajunge până la 10.000 de euro. E drept că pachetul de top, cel care atingea pragul de 10.000 de euro, era un pachet comun, pe care Valentin Sanfira îl oferea alături de Codruța Filip pentru evenimente mari.

Acum, după despărțire, oferta a fost retrasă.

Numai că artistul nu stă pe tușă. Pentru un program complet la nunți, onorariul său, acum că este singur pe scenă, ar fi de 6.000 de euro (o sumă deloc de neglijat).

Codruța Filip a anunțat despărțirea

Confirmarea rupturii, atât pe plan personal, cât și profesional, a venit chiar de la Codruța Filip. După o căsnicie de aproape patru ani, artista a explicat că decizia a fost luată la începutul anului și că fiecare va merge pe drumul său, inclusiv la evenimente.

Și declarația ei a fost cât se poate de clară. „Da, ne-am despărțit la începutul anului. Am decis că este cel mai bine să mergem pe drumuri separate. Nu mai formăm un cuplu, tot ce pot să spun este că mergem mai departe, cu respect reciproc unul față de celălalt. Nu vom mai merge la evenimente împreună, fiecare este pe nișa lui și suntem ok așa. Viața merge mai departe, cu bune, cu rele, le luăm cum vin. Sigur că sunt momente dificile prin care fiecare trebuie să treacă, dar se întâmplă. Am hotărât de comun acord să o luăm pe căi separate”, a declarat Codruța Filip.