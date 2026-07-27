Până acum, micul dejun de fugă părea aproape sinonim cu ceva cumpărat pe drum. Scump și uitat repede. Acum, Bon Appétit mută discuția spre șase variante bogate în proteine. Sunt gândite fie pentru pregătit în avans, fie pentru dimineți în care ai sub 4 minute la dispoziție și vrei totuși ceva care să te țină.

Spre deosebire de un parfait cu iaurt de 12 dolari, pe care Chloe Malle (șefa de conținut editorial la Vogue SUA și co-gazdă a podcastului The Run-Through) spune că îl cumpără fără să o entuziasmeze, aceste propuneri pornesc dintr-o nevoie foarte recognoscibilă: să nu mai plătești mult pe ceva ce nici nu te satură, nici nu îți face dimineața mai ușoară.

Întrebarea a venit chiar de la ea. A formulat-o simplu, exact cum ne-o punem și noi uneori când deschidem frigiderul prea devreme: ce mănânci când ai nevoie de proteine, dar nu ai chef de complicații? Chloe Malle a întrebat:

„Care sunt câteva opțiuni grozave de mic dejun, pline de proteine, pe care le-aș putea face în avans sau pregăti în două-trei minute?”

Răspunsul Bon Appétit merge pe două direcții care chiar reduc stresul de dimineață. Unele idei se fac dinainte, pentru mai multe zile. Altele sunt atât de rapide încât intră realist într-o zi lucrătoare.

Idei de mic dejun gata din frigider

Budinca de chia cu matcha și mango este una dintre variantele pe care le poți pregăti pentru toată săptămâna. O porție aduce aproximativ atâtea proteine cât două ouă. E un reper util dacă încerci să înlocuiești clasicul mic dejun cu ouă fără să pierzi aportul proteic.

Tot în zona de meal prep intră și fulgii de ovăz copți „Morning glory”, care pot fi făcuți cu până la cinci zile în avans. Față de budinca de chia, unde reperul este echivalentul a două ouă, ovăzul primește un plus clar prin iaurtul grecesc adăugat deasupra.

Un cititor Bon Appétit spune despre această variantă, cum relatează Bonappetit, că a intrat deja în rutină.

„Fac asta de cel puțin două ori pe lună.”

Iar frittata vine cu un avantaj foarte practic, mai ales în săptămânile în care frigiderul e plin de resturi pe care nu vrei să le arunci. Poți folosi legume coapte, bucăți de brânză sau resturi de pui fript, apoi o mănânci rece, simplă ori într-un sandviș. Asta înseamnă mai puțină risipă și încă o masă rezolvată fără efort dimineața.

E aproape cât îți ia să-ți faci cafeaua.

Și smoothie-ul cu brânză de vaci merge pe aceeași logică. Nu ai nevoie de pudră proteică. Propunerea este să folosești cottage cheese, care aduce o textură cremoasă și o aromă ușor sărată. Reacția inițială a autoarei Bon Appétit a fost exact cea pe care o ai poate și tu la prima auzire.

„Brânză de vaci? În smoothie-uri?”

Ideea este mai puțin despre surpriză și mai mult despre confort. Obții consistență și proteine dintr-un ingredient obișnuit, fără să transformi micul dejun într-un proiect.

Aceste soluții ajută femeile active să mănânce bine fără să-și înceapă ziua cu încă o decizie obositoare. Direcția este clară: mai puțin haos dimineața, mai puțini bani dați pe improvizații care nu merită și mai multă energie pentru tine.