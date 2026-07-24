Un smoothie de 200 ml, destinat copiilor, poate ajunge la 25,8 g de zahăr. Cantitatea depășește cele 21 g dintr-o doză de Coca-Cola. Trece și de limita zilnică recomandată pentru un copil de 4-6 ani. Când ambalajul promite fructe, culoare și o alegere „bună”, diferența reală stă în cifra de pe etichetă.

Potrivit Independent. Într-un studiu realizat de Action on Sugar pe aproape 200 de produse vândute în supermarketuri mari din Marea Britanie, un sfert dintre sucurile de fructe, smoothie-urile și băuturile din fructe promovate către copii aveau cel puțin 19 g de zahăr per porție de 200 ml. Acesta este echivalentul dozei zilnice maxime recomandate pentru copiii între patru și șase ani.

Multe mame cunosc deja această situație. Crezi că alegi un produs cu fructe. Producătorul are de câștigat din ambalajul „prietenos” și din ideea de gustare sănătoasă. Iar copilul ajunge să consume o cantitate de zahăr legată de carii dentare, obezitate și diabet de tip 2. Mai mult, consumul este asociat cu un risc crescut de hipertensiune arterială și accident vascular cerebral mai târziu în viață.

Exemplul cel mai clar din datele publicate este un smoothie de 200 ml de la Innocent Kids, cu 25,8 g de zahăr. Produsul trece peste pragul de 19 g recomandat ca maxim zilnic pentru un copil de 4-6 ani, dar și peste zahărul dintr-o doză de Coca-Cola, care are 21 g.

Recomandări pentru consumul de sucuri și smoothie-uri

O sticluță de 200 ml depășește deja cantitatea zilnică recomandată ca volum.

Graham MacGregor, profesor de medicină cardiovasculară la Universitatea Queen Mary din Londra și președinte al Action on Sugar, a legat direct marketingul de efectul real asupra sănătății copiilor.

Avertismentul nu se oprește la greutate. Poate părea puțin, dar tocmai aici se vede cât de important este obiceiul zilnic.

Dr. Shelina Visram, lector senior în sănătate publică la Universitatea Newcastle, spune clar că aceste băuturi nu ar trebui tratate ca parte din porțiile de fructe și legume.

„Această cercetare evidențiază încă o dată că băuturile din fructe îndulcite cu zahăr pot fi înșelătoare pentru părinți. Aceste produse nu trebuie considerate ca făcând parte din cele ‘5 pe zi’. Mărcile cunoscute sunt adesea cele mai rele, cu ambalaje inteligente și atractive care distrag atenția părinților de la conținutul ridicat de zahăr. O dietă bogată în zahăr nu numai că duce la carii dentare, dar contribuie și la creșterea în greutate, ceea ce poate duce la alte probleme de sănătate mai târziu în viață.”

La raft, două schimbări mici fac diferența

Dacă luați din când în când suc sau smoothie pentru copil, primul filtru util este porția. Pragul de referință din studiu este de 19 g de zahăr la 200 ml, adică maximumul zilnic recomandat pentru un copil de 4-6 ani. Iar recomandarea oficială din Marea Britanie coboară porția zilnică la cel mult 150 ml și doar la masă. O sticlă mică poate părea „pentru copii”, dar poate depăși ușor atât volumul, cât și zahărul pe o zi.

A doua schimbare ține de alternativă. Kawther Hashem, nutriționist autorizat și director de campanie la Action on Sugar, propune două variante simple: să diluați sucul de fructe cu apă, jumătate suc și jumătate apă, sau să alegeți fructul întreg în locul sucului, ori de câte ori se poate.

„Producătorii de alimente și băuturi îndulcesc aceste băuturi din fructe, iar apoi folosesc ambalaje colorate și personaje de desene animate pentru a le promova către copii, păcălind părinții să creadă că sunt sănătoase. Părinții pot acționa prin diluarea sucului de fructe cu apă (jumătate suc, jumătate apă) și optând pentru fructe întregi în locul sucurilor, ori de câte ori este posibil.”

Avertismentul se înscrie într-un context de preocupare globală privind consumul excesiv de zahăr la copii, după ani de recomandări pentru reducerea zahărului liber din alimentație și după dezbateri despre taxe pe zahăr și restricții de marketing.

Deocamdată, pentru cumpărăturile din săptămâna aceasta, reperul cel mai clar rămâne acesta: băuturile din fructe și smoothie-urile pentru copii se păstrează, dacă le alegeți, la masă și în porții de cel mult 150 ml pe zi. Varianta mai sigură rămâne fructul întreg sau sucul diluat pe jumătate cu apă.