Când începe perioada aceea aglomerată în care toată lumea pleacă undeva, partea mai puțin simpatică apare repede: multe ore în avion, tren sau mașină, exact genul de drum care poate aprinde durerile de spate sau poate crea un disconfort nou. Iar dacă ai deja episoade recurente, o vacanță sau un drum de lucru se poate simți mult mai lung decât era în plan.

Femeile care se confruntă cu dureri cronice de spate au cel mai mult de ajustat acum, când sezonul de călătorii atinge apogeul și timpul petrecut în tranzit crește. Nu e vorba doar despre a ajunge la destinație, ci despre cum ajungi acolo: după câteva ore petrecute în aceeași poziție, spatele poate deveni primul lucru care îți strică ziua.

Cauza e ușor de recunoscut, chiar dacă nu pare spectaculoasă: stat mult timp așezată, spațiu mic de mișcare și drumuri lungi. Toate acestea pot agrava o problemă deja existentă sau pot provoca dureri care înainte nu erau acolo. Dacă știi că ai sensibilitate în zona lombară sau între omoplați, merită să tratezi bagajul pentru confort la fel de serios ca bagajul cu haine.

Orele petrecute în tranzit cer obiceiuri mai atente

Un obicei inteligent de călătorie începe înainte să urci în mijlocul de transport. Dacă urmează multe ore pe drum, ajută să alegi haine care nu strâng și care îți permit să îți schimbi postura ușor. Sună banal, dar diferența dintre o ținută rigidă și una lejeră se simte fix când stai mult.

Și poziția contează. În avion, tren sau mașină, același lucru te ajută: să nu rămâi blocată în aceeași postură cât durează tot drumul. Chiar și mici schimbări de poziție, făcute periodic, pot reduce disconfortul. Dacă ai loc, mută greutatea corpului, întinde ușor umerii, schimbă unghiul picioarelor. Nu rezolvă tot, dar poate opri acumularea tensiunii.

Potrivit News-medical, sezonul de călătorii aduce acum un volum mare de deplasări, cu milioane de oameni pregătindu-se să petreacă ore întregi în avioane, trenuri și mașini. Pentru cine are dureri de spate, asta înseamnă că un disconfort mic de la plecare poate ajunge mult mai apăsător până la sosire dacă drumul nu e gestionat cu puțină atenție.

Nu toate drumurile apasă spatele în același fel

În mașină, problema vine des din faptul că rămâi mult timp într-un spațiu fix. Aici ajută pauzele ori de câte ori sunt posibile. O oprire scurtă, câțiva pași și puțină mișcare pot schimba mult felul în care te simți la final. Dacă știi că urmează un drum lung, e mai util să te ridici mai des decât să încerci să „suporți” până la capăt.

În tren, avantajul este tocmai libertatea de a te mișca mai ușor. Dacă simți că înțepenești, ridicatul de pe scaun și câteva minute de mers pe culoar pot ajuta. Iar în avion, unde spațiul este de obicei mai limitat, contează și mai mult să nu stai ore la rând fără nicio schimbare de postură.

Dar există și o parte preventivă foarte simplă: să nu pleci la drum deja tensionată. Dacă ai o zi aglomerată înainte de plecare, corpul intră în călătorie cu stres și oboseală, iar spatele simte asta repede. Câteva minute de pregătire calmă, fără grabă inutilă, pot conta mai mult decât pare.

Accesoriile bune sunt cele care îți fac locul mai suportabil

Da, pot ajuta și produsele de călătorie, mai ales dacă ai deja un istoric de disconfort. Ideea utilă aici nu este să umpli bagajul, ci să alegi lucruri care îți fac postura mai ușor de susținut pe drum. Un accesoriu mic, pe care îl folosești constant, poate fi mai valoros decât multe obiecte „de rezervă”.

Dacă urmează multe ore de stat jos, gândește-te la orice îți oferă puțin sprijin și te ajută să nu te prăbușești în scaun. Asta contează mai ales în transportul în care nu poți controla prea mult scaunul sau spațiul din jur. Ideea bună este să îți faci locul puțin mai prietenos cu spatele, nu perfect.

Vacanța începe mai bine când nu ignori semnalele mici

Durerile de spate agravate de călătorie nu apar doar la finalul drumului. De multe ori încep discret: simți că te foiești mai des, că nu mai găsești o poziție comodă, că tensiunea urcă spre gât sau coboară în zona lombară. Acolo merită să reacționezi, nu după încă două sau trei ore.

Iar dacă știi că ai deja astfel de episoade, tratează confortul de pe drum ca parte din planul călătoriei. Asta poate însemna pauze, mișcare ușoară, haine comode și un loc aranjat cât mai bine pentru spate. Nu sunt gesturi mari, dar exact ele pot face diferența dintre o sosire obosită și una în care mai ai chef de ziua care te așteaptă.

Sezonul de călătorii este deja în punctul lui cel mai aglomerat, iar milioane de oameni se pregătesc acum pentru drumuri lungi cu avionul, trenul sau mașina.