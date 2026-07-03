Dacă un loc de muncă ideal include orașe europene, conversații spontane și zero cerințe de diplomă sau experiență, RiseGuide oferă o oportunitate surprinzătoare. Aplicația de dezvoltare personală caută un „Global Charisma Scout”, o persoană care va călători prin Europa timp de opt săptămâni. Rolul implică testarea directă a orașelor pentru a identifica unde este cel mai ușor să inițiezi discuții cu necunoscuți.

Suma oferită pentru acest rol este de 3.000 de dolari pe lună, echivalentul a aproximativ 2.630 de euro. Pe lângă salariu, RiseGuide acoperă integral toate cheltuielile de călătorie: bilete de avion, cazare și experiențele din fiecare destinație. Perioada anunțată este de două luni, iar traseul include orașe precum Roma, Barcelona, Lisabona, Paris, Dublin, Atena, Amsterdam și Berlin.

Misiunea principală nu este de influencer clasic sau ghid turistic. Persoana selectată va iniția conversații cu oameni necunoscuți și va nota deschiderea acestora, ușurința cu care pornește discuția și atmosfera generală din fiecare loc. Toate aceste observații vor contribui la realizarea unui „European Charisma Index”, un clasament al orașelor europene unde socializarea și cunoașterea de oameni noi sunt mai accesibile.

Nu se cer diplome, ci o persoană deschisă la socializare

RiseGuide nu solicită calificări academice speciale sau experiență într-un anumit domeniu, aspect benefic pentru cei care se simt adesea excluși din astfel de anunțuri. Compania caută o persoană energică, sociabilă, independentă și dispusă să călătorească două luni.

Cunoașterea unei a doua limbi străine reprezintă un avantaj, deși nu este o cerință obligatorie. O condiție practică esențială este însă dreptul candidatului de a călători în Uniunea Europeană.

Acest anunț transformă ideea unui „job de vis imposibil” într-o oportunitate accesibilă. Dacă vă descurcați bine în contexte noi, vă place să observați oamenii și nu vă temeți să inițiați dumneavoastră conversația, anunțul este mai aproape de realitate decât pare la prima vedere.

Aplicarea necesită CV, video și profiluri de social media

Procesul de aplicare depășește trimiterea rapidă a unui CV. RiseGuide cere trei elemente: un CV, un videoclip de 3-4 minute în care explicați de ce sunteți potrivit/ă pentru rolul de „Global Charisma Scout” și linkuri către profilurile publice de social media, în special Instagram și TikTok.

Aceste cerințe arată ce urmărește compania, dincolo de biografia profesională. Ei doresc să vadă modul în care comunicați, cât de natural/ă sunteți în fața camerei și, probabil, capacitatea de a transforma experiența într-o poveste credibilă și captivantă. Potrivit Cancan, aplicarea se face online.

Pentru video, este important să demonstrați nu doar plăcerea de a călători, ci și abilitatea de a crea rapid conexiuni cu oameni diverși. Nu câștigă neapărat candidatul/a „perfect/ă”, ci persoana care convinge că poate intra într-o cafenea din Paris sau pe o stradă din Lisabona și poate iniția o discuție natural, fără efort.

Ce informații sunt disponibile și ce detalii lipsesc despre selecție

Câteva detalii nu au fost încă anunțate. Compania nu a precizat un termen limită clar pentru înscriere, deși aplicarea este deja deschisă online. De asemenea, nu s-a comunicat câte persoane vor fi selectate pentru acest rol.

Criteriile exacte de măsurare a „deschiderii oamenilor” sau a „ușurinței de a lega o conversație” nu sunt detaliate în informațiile publicate până acum. Se știe doar că evaluarea va lua în considerare deschiderea persoanelor, modul în care pornește conversația și atmosfera generală din oraș.

Cu toate acestea, ideea din spatele proiectului este ușor de înțeles: dacă vă place să călătoriți singur/ă sau să cunoașteți oameni noi în vacanță, un astfel de clasament ar putea deveni util și pentru alți călători care își doresc mai puține momente stânjenitoare și mai multe conexiuni autentice.

De ce anunțul atrage publicul amator de city break-uri

Locul de muncă promite nu doar bani și zboruri plătite, ci și un tip de experiență căutat de mulți/multe călători/călătoare în orașe noi: acela de a simți locul prin interacțiunea cu oamenii, nu doar prin obiective turistice bifate. Roma, Barcelona, Lisabona sau Dublin nu vor fi evaluate după fotografii, ci după rapiditatea cu care vă simțiți acceptat/ă într-o conversație obișnuită, la o terasă, într-un muzeu sau într-un tur de grup.

Acest aspect diferențiază proiectul de un simplu concurs de travel content. Aici contează observația socială și capacitatea de a percepe atmosfera unui oraș. Dacă, după un weekend petrecut undeva, povestiți despre cine v-a ajutat în metrou sau cu cine ați stat de vorbă la cafea, exact asta caută proiectul.

RiseGuide caută o persoană dispusă să transforme socializarea într-o misiune de lucru. Pachetul include aproximativ 2.630 de euro pe lună, călătorii plătite integral și opt săptămâni petrecute în Roma, Barcelona, Lisabona, Paris, Dublin, Atena, Amsterdam și Berlin.