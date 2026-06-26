Vă îngrijiți de un părinte în vârstă, de partener, de o rudă bolnavă sau de o prietenă aflată într-o perioadă dificilă? Atunci cunoașteți deja o realitate pe care statisticile o surprind greu: îngrijirea implică timp, oboseală, costuri, decizii și o presiune considerabilă, adesea suportată în tăcere. Un studiu recent al Universității Flinders indică necesitatea unei abordări mai serioase și mai timpurii a sprijinului pentru îngrijitorii neremunerați, în loc să se acționeze abia atunci când situația devine copleșitoare.

Studiul nu aduce procente sau sume noi, ci o listă clară de priorități, ale căror dovezi au fost până acum insuficiente pentru a fundamenta politici aplicate. Cercetătorii de la Centrul de Cercetare pentru Îngrijiri Paliative, Deces și Muribunzi al Universității Flinders au publicat în 2026, în revista Palliative Care and Social Practice, studiul intitulat „Stabilirea priorităților de cercetare pentru îngrijitorii neremunerați ai adulților în vârstă, pacienților cu nevoi de îngrijiri paliative și la sfârșitul vieții în Australia”. Mesajul este simplu: dacă îngrijitorii nu sunt recunoscuți la timp și nu primesc ajutor concret, întregul sistem se bazează pe oameni epuizați.

Pentru dumneavoastră, miza este imediată. Dacă sunteți fiică, soție, mamă sau prietenă care preia o mare parte din îngrijire, lipsa de sprijin se manifestă în agenda încărcată. O observați în somnul neodihnitor, în drumurile făcute pe fugă, în incertitudinea locurilor de unde puteți cere ajutor și în perioadele în care propria sănătate trece pe ultimul loc. Studiul confirmă tocmai acest lucru: poverile sunt emoționale, sociale, fizice și financiare.

Studiul arată clar că ajutorul trebuie să înceapă cu recunoașterea îngrijitorului

Una dintre prioritățile centrale identificate de cercetători este recunoașterea și identificarea timpurie a îngrijitorilor. Sistemul trebuie să vadă atât pacientul, cât și persoana care menține echilibrul zilnic. Acest aspect contează mult, deoarece fără această recunoaștere riscați să faceți totul „pentru că trebuie”, lipsită de informații, orientare și pauze reale.

Dr. Sara Javanparast (autor principal al publicației), de la Centrul de Cercetare pentru Îngrijiri Paliative, Deces și Muribunzi, a explicat unde se află golul major:

„Avem nevoie de modele bazate pe dovezi pentru a spori recunoașterea și sprijinul pentru îngrijitorii neremunerați din Australia.”

Nu este vorba doar de a fi „văzută”. Lista de priorități include acces echitabil și la timp la servicii de sprijin, ajutor pentru a naviga printre servicii, sprijin în timpul tranziției îngrijirii, sprijin după încheierea perioadei de îngrijire, inclusiv pentru doliu și pierdere, evaluarea serviciilor existente și autoîngrijirea îngrijitorilor. Astfel, este necesară o susținere continuă, nu doar intervenție de criză.

Problema majoră rămâne accesul la ajutorul potrivit, exact când este nevoie

Aici se regăsesc multe femei imediat. Nu este suficient să existe programe pe hârtie, dacă acestea sunt greu de găsit, greu de înțeles sau ajung prea târziu. Profesor Jennifer Tieman (director al Centrului de Cercetare pentru Îngrijiri Paliative, Deces și Muribunzi) a pus problema direct.

„Deși există multe programe de sprijin pentru îngrijitori, îngrijitorii încă au probleme în a accesa serviciile de sprijin potrivite la momentul potrivit. De asemenea, le lipsește sprijinul de care au nevoie pentru a-și menține propria sănătate și bunăstare.”

Aceasta este partea care vă atinge direct: chiar dacă există intenție politică și reforme recente în Australia pentru o mai bună recunoaștere a îngrijitorilor, dovezile concrete privind măsurile necesare au fost până acum limitate. Potrivit Medicalxpress, tocmai aici încearcă studiul să fie util: să transforme bunele intenții în pași de lucru clari, astfel încât sprijinul să nu mai depindă de noroc, perseverență sau de capacitatea de a duce singură povara.

Există și un alt aspect important. Cercetătorii afirmă că serviciile trebuie să fie sensibile cultural și adaptate nevoilor individuale. Îngrijitorii nu formează un grup uniform. O femeie care are grijă de mama ei în vârstă și lucrează cu normă întreagă are nevoi diferite față de cineva care îngrijește un partener aflat în fază paliativă.

Dr. Sara Javanparast a rezumat bine această diferență:

„Îngrijitorii sunt diverși și este important ca serviciile de sprijin să fie sensibile din punct de vedere cultural și să susțină nevoile culturale și individuale ale îngrijitorilor. Este, de asemenea, important ca îngrijitorii să fie implicați în proiectarea, implementarea și evaluarea cercetării.”

Dacă îngrijiți pe cineva, studiul validează și un lucru simplu: și dumneavoastră aveți nevoie de îngrijire

Partea cea mai utilă din această cercetare este că include autoîngrijirea printre priorități, nu la coada listei. Nu ca răsfăț, ci ca o nevoie fundamentală. Dacă sunteți îngrijitoare, mesajul practic este să nu așteptați să cedați pentru a cere ajutor. Un prim pas realist este să identificați exact ce vă consumă cel mai mult acum: lipsa de timp, oboseala fizică, orientarea printre servicii sau presiunea emoțională. Când numiți problema concretă, găsiți și sprijinul potrivit mai repede.

Un al doilea pas util este să nu purtați singură toată logistica. Studiul vorbește explicit despre nevoia de ajutor în navigarea serviciilor și în tranzițiile de îngrijire. Asta înseamnă că nevoia dumneavoastră de claritate este legitimă, nu un moft. Dacă simțiți că v-ați pierdut în programări, acte și schimbări de etapă, problema nu este că „nu vă descurcați suficient de bine”, ci că sistemele sunt adesea greu de parcurs fără ghidaj.

Vocile îngrijitorilor au fost incluse chiar în cercetare, nu doar citate din exterior

Un detaliu care face diferența este modul în care a fost construit studiul. Procesul de stabilire a priorităților a implicat o gamă largă de părți interesate, inclusiv îngrijitori cu experiență directă. Doi dintre ei, Phil Martin și Annie Dullow, au fost coautori ai primului articol de jurnal care analizează cum poate fi dezvoltată o agendă de cercetare potrivită pentru îngrijitorii neremunerați.

Phil Martin (îngrijitor neremunerat implicat în activitățile de consultare) a spus că mizele sunt foarte concrete pentru politici și servicii. Iar Annie Dullow (coautor consumator) a vorbit despre valoarea implicării directe a îngrijitorilor în politica publică, cercetare și publicare. Pe românește, nimic despre îngrijitori fără implicarea îngrijitorilor.

Studiul nu promite soluții-minune. El stabilește o direcție. Lucrarea completează Strategia Națională pentru Îngrijitori, aflată în curs prin Grupul de Lucru al Planului Național de Acțiune din Australia. Faptul concret de urmărit este acesta: cercetarea încearcă acum să mute discuția din zona empatiei declarate în zona serviciilor care chiar ajung la timp la oamenii care duc greul zilnic.