Un studiu italian publicat în European Heart Journal a găsit micro- și nanoplastice în sânge la aproximativ 84% dintre pacienții cu infarct miocardic sever. Descoperirea sugerează o asociere puternică între aceste particule și formele grave de boală cardiacă.

Studiul atrage atenția asupra unui detaliu ignorat adesea în bucătărie. Particulele au fost depistate la circa 40% dintre persoanele cu boală coronariană stabilă și la 32% dintre participanții cu artere coronare normale. Diferența este mare față de grupul cu infarct sever, însă cercetarea nu arată că plasticul provoacă direct un atac de cord.

Nu e vorba despre panică, ci despre alegerile pe care le faceți de acum înainte în privința mâncării și băuturii. Specialiștii recomandă înlocuirea recipientelor din plastic cu unele din sticlă sau ceramică, mai ales pentru depozitarea și încălzirea alimentelor. Este o schimbare mică, pe care o puteți face fără efort.

Polietilena, prezentă la 97% dintre pacienți

Studiul a fost realizat în Italia, pe un eșantion de 61 de pacienți care au făcut angiografie coronariană. Polietilena, un tip de plastic foarte comun în pungi și ambalaje, a fost identificată la 97% dintre pacienții la care s-au detectat microplastice. Vorbim așadar despre un material prezent în obiecte de uz cotidian, nu despre unul rar.

Există însă un detaliu important care complică imaginea: istoricul de fumat a fost identificat ca unul dintre cei mai importanți factori asociați cu prezența microplasticelor în sânge. Acest lucru face mai greu de separat exact cât revine plasticului și cât altor factori de risc. CSID relatează că cercetarea intră într-o zonă nouă, dar nu închide discuția.

Michelle Routhenstein, dietetician specializat în prevenția bolilor cardiovasculare, a explicat clar de ce merită urmărit subiectul, dar și unde trebuie pusă frâna.

Aceeași specialistă a subliniat și limita esențială a concluziilor.

„Deși aceste descoperiri sunt interesante și subliniază importanța acordării atenției factorilor de mediu care pot contribui la inflamație și leziuni ale vaselor de sânge, ele nu dovedesc că materialele plastice provoacă atacuri de cord.”

Și autoarea comentariului asupra cercetării a mers în aceeași direcție: studiul este observațional, deci poate arăta o asociere, nu o relație cauză-efect. În plus, grupul a fost relativ mic și dintr-o singură țară, așa că rezultatele nu pot fi extinse automat la toată lumea.

De unde începeți pentru o schimbare cu sens, fără efort

Pentru o versiune simplă și realistă, primul pas este să vă uitați la recipientele în care țineți sau încălziți mâncarea. Recomandarea specialiștilor este clară: sticlă sau ceramică, în loc de plastic, mai ales când depozitați și încălziți alimente.

Al doilea pas este să vedeți problema ca parte dintr-un stil de viață sănătos pentru inimă, nu ca pe singurul lucru care contează. În studiul italian, istoricul de fumat a ieșit ca unul dintre cei mai importanți factori asociați cu microplasticele din sânge, deci schimbarea recipientelor nu elimină ceilalți factori care apasă pe sănătatea cardiovasculară.

Michelle Routhenstein a rezumat exact această idee.

„Gândiți-vă la reducerea expunerii la plastic ca la o parte integrantă a unui stil de viață sănătos pentru inimă.”

Concret, de mâine puteți privi plasticul din jurul alimentelor nu ca pe un motiv de teamă, ci ca pe un obicei de consum pe care merită să-l reduceți treptat, începând cu sticlele și recipientele pe care le folosiți cel mai des.