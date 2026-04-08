Microplasticele par să fie omniprezente, de la apa pe care o bem la hainele pe care le purtăm și chiar în produsele de igienă. Deși legătura directă cu anumite afecțiuni nu e complet stabilită, semnalele de alarmă sunt tot mai puternice. „Nimeni nu a clarificat o relație cauzală între microplastice și efecte negative asupra sănătății, însă există dovezi tot mai multe, și cred că de aceea vorbim despre asta acum,” afirmă dr. Charis Chambers, medic ginecolog. Aceste particule au fost deja găsite în laptele matern, placentă, endometru și chiar în ovare, pătrunzând în corp prin ingestie, inhalare și contact cu pielea.

Apa, caserolele și vesela din bucătărie

S-ar putea să fie timpul să reconsideri apa îmbuteliată. Particulele de plastic se pot infiltra în apă din cauza căldurii, a soarelui sau chiar prin simpla strângere a sticlei. „În general, apa de la robinet este mai bună,” explică dr. Federica Amati, nutriționist-șef la Zoe. Numai ca lucrurile stau putin diferit in functie de zona. „totusi, calitatea apei variază de la o regiune la alta și, deși este sigură din punct de vedere bacterian și viral, poate conține totuși microplastice, substanțe chimice veșnice precum PFAS, hormoni și alte mizerii precum cocaina, în special în Londra. Nu intrați în panică totuși – este totuși mai bună decât alte băuturi disponibile.”

Soluția? Filtrele de apă.

„Toate filtrele de apă elimină toxinele într-o oarecare măsură,” notează Amati. „Dar cele mai bune sunt filtrele cu osmoză inversă, care elimină și microplasticele și substanțele chimice veșnice.” La fel de problematic este și plasticul din recipientele pentru mâncare. Particulele pot ajunge în alimente, afectând sănătatea metabolică. Tăvile negre de plastic ale mâncărurilor la microunde sunt printre cele mai rele. „Sunt adesea fabricate din echipamente electrice reciclate, ceea ce înseamnă că au fost tratate cu substanțe chimice ignifuge,” spune Amati. „Când le încălzim, acești compuși, împreună cu microplasticele, pot ajunge în mâncarea noastră.” înlocuiește caserolele, tacâmurile și tocătoarele din plastic cu variante din sticlă, inox sau ceramică.

Pericolul din tigaia antiaderentă și din haine

V-ați gândit vreodată câte particule de plastic se ascund în tigaia preferată? Dacă folosești o tigaie antiaderentă (precum Teflon), te expui la politetrafluoretilenă (PTFE). Deși nu este un microplastic de la bun început, folosirea ustensilelor metalice și a bureților abrazivi poate duce la ciobirea stratului, eliberând particule direct în mâncare. Alternativele sunt oțelul inoxidabil sau ceramica. Iar dacă tot ai o tigaie antiaderentă, fondatoarea brandului Our Place, Shiza Shahid, are un sfat: „Recomandăm spălarea manuală, folosirea căldurii medii și a uleiurilor cu punct de fum ridicat pentru a prelungi durata de viață a oricărui strat antiaderent.”

Și hainele sunt o sursă majoră. Poliesterul, nailonul, spandexul sau acrilul sunt, în esență, plastic. Spălarea lor eliberează microplastice în apă, care ajung înapoi în lanțul alimentar. Optează pentru fibre naturale precum bumbac, in, lână sau mătase. Dacă ai deja haine sintetice, spală-le mai rar și usucă-le la aer pentru a reduce desprinderea fibrelor.

Atenție la pliculețul de ceai și la cosmetice

Da, ai citit bine. Chiar și ceaiul poate fi o problemă. „Pliculețele de ceai conțin adesea plastic, așa că atunci când le scufunzi în apă fierbinte, o parte din acesta va trece în cana ta de ceai,” avertizează Amati. Verifică pe cutie ingrediente precum polipropilenă sau nailon. Pliculețele piramidale sunt de obicei din plastic. O alternativă simplă este ceaiul vrac.

Când vine vorba de îngrijire personală, dr. Chambers este directă: „Merită să analizezi cu atenție ingredientele din toate produsele tale de îngrijire personală.” Ea recomandă să „încearcă să folosești produse care au cea mai mică cantitate de plastice, bisfenol A (BPA) – o substanță chimică folosită pentru a produce anumite plastice – și alți aditivi suplimentari, inutili.” Evită ingrediente ca polietilenă (PE), polipropilenă (PP) sau nailon. O cifră șocantă, nu-i așa? Aproximativ 90% din produsele de igienă intimă conțin plastic. Dr. Chambers sugerează alternarea tampoanelor cu cupe menstruale fără BPA sau cu absorbante externe, deoarece „păstrarea acestor produse departe de mucoasa vaginală ar putea scădea cantitatea de absorbție din produsele cu microplastice în ele.”

Alimentele ultra-procesate și praful din casă

Alimentele ultra-procesate (UPF) conțin vizibil mai multe microplastice decât cele integrale. De ce? Dr. Amati explică procesul: „UPF-urile sunt produse prin adăugarea unui ansamblu de compuși și substanțe chimice, toate produse și depozitate în contact cu plasticele; ele sunt apoi reconstruite folosind multiple tehnici industriale, inclusiv contactul cu mașini din plastic, benzi transportoare și așa mai departe.” Si apoi, fireste, „sunt ambalate în ambalaje de plastic unde stau, absorbind lent mai multe microplastice și substanțele chimice folosite pentru a le conferi proprietăți precum flexibilitatea sau maleabilitatea.”

O dietă bogată în fibre poate ajuta. „Fibrele ne ajută să avem un tranzit regulat, astfel încât mâncarea (inclusiv cea care conține microplastice) nu stă în intestin mai mult decât este necesar,” spune dr. Amati. În plus, fibrele întăresc bariera intestinală.

praful din casă. Fibrele din haine și covoare se descompun în microplastice care ajung în aer și pot fi inhalate. Un aspirator cu filtru HEPA este mult mai eficient în captarea acestor particule. De exemplu, modelul V16 Piston Animal de la Dyson captează peste 99% dintre ele.