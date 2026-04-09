Te-ai gândit vreodată să încerci extensiile de păr acasă, dar te-ai temut că e prea complicat sau că rezultatul va arăta artificial? Ei bine, tehnologia a avansat enorm, iar aplicarea lor a devenit mai simplă ca niciodată. Justine Marjan, hairstylist și ambasador Bellami Hair în Los Angeles și New York, ne dezvăluie secretele unui look impecabil, obținut chiar la tine acasă.

Ce tip de extensii ți se potrivește?

Hai să vedem opțiunile. Pentru începătoare, extensiile de tip clip-in sunt cele mai simple și permit o joacă lejeră cu plasarea și coafarea, fără un angajament pe termen lung. Le prinzi și gata. În schimb, extensiile tape-in, cele cusute (sew-in) sau cele cu cheratină sunt mai complexe și, pentru acestea, Marjan recomandă consultarea unui profesionist. De exemplu, extensiile cu cheratină sunt cele mai durabile (rezistă între trei și cinci luni), dar trebuie aplicate exclusiv la salon.

Alegerea depinde și de textura părului tău. Extensiile cusute sunt o opțiune excelentă pentru părul creț sau foarte creț, deoarece textura acestuia poate susține mai bine greutatea suplimentară. Pe de altă parte, cele de tip tape-in se potrivesc părului drept sau ondulat. Dar vestea bună e că extensiile temporare, precum cele clip-in, pot fi purtate de oricine, indiferent de tipul de păr.

Justine Marjan consideră extensiile vitale, în special pentru persoanele cu păr fin, care nu își menține buclele. „Pentru că uneori părul are o textură diferită [față de cea naturală], dintr-o dată ai acest păr pe care nu l-ai avut niciodată înainte”, explică ea despre volumul, textura și, mai ales, aderența pe care o oferă extensiile.

Secretul culorii perfecte

Șuvițele contrastante pot fi superbe. Dar șuvițele de extensii care nu se potrivesc cu nuanța ta? Un semnal clar că au fost montate greșit. Cheia pentru un look natural este să alegi o nuanță care imită nu doar culoarea ta, ci și modul în care aceasta se schimbă pe măsură ce părul crește.

O greșeală majoră este să ții șuvițele de extensii lângă rădăcini pentru a compara culoarea. Corect este să le apropii de vârfurile părului tău. „Părul nostru este în mod natural puțin mai deschis la vârfuri, deoarece acolo tinde să se decoloreze cel mai mult”, spune Marjan. „Pentru că extensiile se văd mai ales la vârfuri, ne dorim extensii care se armonizează cu cea mai deschisă șuviță a ta”. Când ai dubii, e mai sigur să alegi o nuanță mai deschisă.

Plasarea corectă face diferența

Dincolo de culoare și tip, modul în care aplici extensiile poate schimba complet rezultatul, iar aici e nevoie de puțină experimentare. Potrivit lui Marjan, extensiile clip-in plasate incorect pot crea adesea un aspect „pufos” pe cap. Pentru auto-aplicare, ea recomandă Bellami Halo Pro, fiind o singură piesă care nu necesită o plasare extrem de precisă și elimină o parte din bătaia de cap.

Și nu te teme să ceri ajutorul stilistului tău. Un profesionist poate ondula sau texturiza extensiile pentru a se potrivi mai bine cu părul tău natural (atenție, extensiile sintetice nu trebuie coafate termic sau permanentate). si, le poate tăia pentru a se potrivi cu densitatea și mișcarea părului tău, oferind un aspect mult mai fluid.

Poți dormi cu extensiile? Da, dar cu o condiție

Vestea bună e că nu trebuie să le scoți în fiecare seară.

Iar dacă vrei ca extensiile tale să arate la fel de fabulos și a doua zi, Justine Marjan are o recomandare clară: „dormi cu două cozi împletite lejer la ceafa, folosește un set de coafare fără căldură sau poartă o bonetă ori folosește o față de pernă din mătase pentru a păstra coafura și integritatea extensiilor peste noapte”.

Îngrijirea extensiilor acasă

Poți purta extensiile clip-in câteva zile la rând. Marjan povestește că a avut o clientă care le-a păstrat chiar și o săptămână, în timpul unei călătorii în Asia. fireste, le poți scoate și la finalul zilei, dar stilista avertizează să nu le speli după fiecare purtare. Folosește un șampon și un balsam blând doar atunci când simți că s-au acumulat produse de styling sau pur și simplu au nevoie de o reîmprospătare.

O mască de păr este, si, o modalitate excelentă de a păstra integritatea și aspectul sănătos al extensiilor.