Prințesa Beatrice și soțul ei, Edoardo Mapelli Mozzi, au oprit brusc mașinăria de zvonuri britanică în acest weekend. Cei doi au afișat o atitudine extrem de tandră la nunta lui Peter Phillips cu Harriet Sperling, care a avut loc sâmbătă la biserica All Saints din Kemble, Cirencester.

Dincolo de aparențele regale

Te-ai gândit vreodată cum rezistă un cuplu când amândoi călătoresc non-stop pentru muncă, au copii mici acasă și o familie extinsă plină de drame? Ei bine, fix asta este provocarea lor reală, dincolo de titlurile regale pe care le poartă. presiunea publică de a păstra aparențele poate fi de multe ori sufocantă, dar uneori soluția este pur și simplu să te concentrezi pe propria ta familie și să ignori zgomotul de fond.

Săptămâni la rând, gurile rele au tot insistat că relația lor se destramă. Motivul speculat nu era vreo infidelitate, ci bagajul complet toxic adus de tatăl prințesei, Prințul Andrew, după asocierea lui dezastruoasă cu infractorul condamnat Jeffrey Epstein. O sursă declarase pentru Daily Mail că decăderea lui Andrew a provocat tensiuni majore între Beatrice, o recunoscută „fată a tatei”, și Edoardo, care ar fi vrut să păstreze o distanță sigură față de Casa de York.

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Adevărul despre distanța dintre ei

Dar lucrurile stau puțin diferit în viața reală. Așa cum a obținut declarații exclusive Hellomagazine de la apropiații cuplului, prietenii dezmint complet orice criză conjugală.

„zvonurile care sugerează că ar avea dificultăți în căsnicie nu sunt deloc adevărate.” – Sursă apropiată cuplului

Și până la urmă, explicația este mult mai pământeană și mai ușor de înțeles pentru noi toate. Prietenii lor explică faptul că distanța fizică din ultima vreme este strict legată de angajamentele profesionale și călătoriile internaționale recente ale lui Edoardo.

„Amândoi au lucrat recent în străinătate și, ca atâția părinți care muncesc, trebuie să jongleze cu obligațiile profesionale și creșterea copiilor.” – Sursă apropiată cuplului

Programul lor extrem de încărcat vorbește de la sine.

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O demonstrație de unitate în familie

La evenimentul de sâmbătă, Beatrice a strălucit pur și simplu într-o rochie midi cu mâneci lungi creată de Emilia Wickstead, care a ieșit în evidență printr-un imprimeu floral cu frunze. Prințesa și-a completat ținuta elegantă cu o pereche de pantofi bej cu toc, o geantă asortată, o pălărie crem și cercei simpli din aur. Iar Edoardo a arătat impecabil într-o jachetă bleumarin până la genunchi, o cămașă deschisă la culoare, o vestă galbenă și pantaloni gri.

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Cei doi au sosit la biserică alături de sora ei, Prințesa Eugenie, și soțul acesteia, Jack Brooksbank. Nunta a adunat cam toată elita regală. Mirii au fost susținuți de fiicele adolescente ale lui Peter din prima sa căsătorie cu Autumn Kelly, mai exact Savannah (15 ani) și Isla (14 ani), dar și de fiica lui Harriet, Georgina. Printre oaspeții de seamă s-au numărat Regele și Regina, Prințul și Prințesa de Wales, Ducele și Ducesa de Edinburgh, dar și părinții divorțați ai mirelui, Prințesa Anne și Căpitanul Mark Phillips.

Provocarea de a echilibra un job solicitant cu viața de familie rămâne valabilă pentru orice cuplu modern. Următoarele luni vor demonstra clar dacă strategia lor de a ignora bârfele de tabloid și de a-și vedea pur și simplu de cariere funcționează pe termen lung.